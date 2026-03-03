Переход на новый налоговый режим: показываем, как бизнес теряет льготы

Но именно переход на новый налоговый режим чаще всего заканчивается штрафами ИФНС, доначислениями и переводом на ОСНО задним числом.

Налоговая не анализирует намерения. Она смотрит на формальные условия. Если хотя бы одно из них нарушено — право на спецрежим утрачивается автоматически.