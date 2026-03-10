Подписаться

Иллюстрация: Коммерческая тайна

НДС-декларация 2026: как подготовить отчет без требований и уточнений

В 2026 году декларация по НДС сдается по обновленному формату. ФНС утвердила новые контрольные соотношения, и практика показывает: проблемы возникают не из-за сложных схем, а из-за технических несостыковок. Система видит их автоматически, и именно они становятся основанием для требований.