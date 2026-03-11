Как не потерять льготы при переходе на новый налоговый режим

Утрата права на спецрежим: типовые основания

Право на спецрежим чаще всего утрачивается по нескольким причинам. Среди них — несвоевременная подача уведомления, его непринятие инспекцией, превышение лимитов дохода или численности, а также ведение запрещенных видов деятельности.

Лимиты УСН 2026 и иных режимов контролируются постоянно. Даже формальное превышение становится основанием для отказа в режиме.