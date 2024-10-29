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Карьера бухгалтера

Дополнительный доход для бухгалтера на аутсорсе: как получать от 70 000 ₽ за рекомендации

Рассказываем об удобном и выгодном решении, которое поможет организовать безрисковое сотрудничество компаний и самозанятых, а также принесет бухгалтеру дополнительный доход. 

Проблема: сбор и оформление документов с исполнителями 

Чтобы законно сотрудничать с компанией или ИП по гражданско-правовому договору, самозанятый обязан предоставить заказчику ряд документов, в том числе справку о регистрации в качестве плательщика НПД в налоговой. Еще стороны должны оформить договор, а в процессе взаимодействия исполнителю следует передавать заказчику отчетные чеки. Могут потребоваться и другие бумаги, например акты выполненных работ, счета на оплату.

При наличии этих документов юридические лица имеют право учесть затраты на услуги самозанятых в расходы и уменьшить налогооблагаемую базу при расчете налога на прибыль или УСН. Кроме того, бумаги обезопасят заказчика в случае претензий налоговой — если все законно оформлено, то гражданско-правовые отношения не переквалифицируют в трудовые

Как бухгалтеру получать дополнительный доход? Читайте далее.

В компаниях сбором и оформлением бумаг обычно занимаются штатные работники, например HR-специалисты. Часто к работе также привлекают бухгалтеров и финансовых директоров на аутсорсе. Но даже участие таких высококвалифицированных экспертов не гарантирует, что процесс пройдет гладко. 

Практика показывает, что сбор документов вызывает сложности: исполнители забывают их сдавать, допускают ошибки и аннулируют отчетные чеки. Как минимум это приводит к дополнительной нагрузке на сотрудников, а как максимум — увеличивает риски переквалификации отношений, соответственно, грозит финансовыми потерями для компании. 

Решение: стать партнером Консоль.Про

Наладить процесс сбора документов, а также сделать работу кадровиков и бухгалтеров понятной и прозрачной поможет Консоль.Про. Это платформа для эффективных и законных отношений с самозанятыми, которая помогает компаниям уйти от рутины и выстроить быстрые, удобные и безрисковые отношения с исполнителями. 

Консоль.Про поможет решить такие бухгалтерские и финансовые задачи:

  • переход на ЭДО;

  • эффективный сбор и удобное хранение документов;

  • сокращение времени оформления исполнителя;

  • снижение риска переквалификации отношений по ГПД в трудовые;

  • интеграция с «1C:Бухгалтерией»;

  • упрощенное взаимодействие с исполнителями-иностранцами.

Как бухгалтеру заработать 70 000 ₽ на рекомендациях? Читайте далее.

Кроме того, Консоль.Про предлагает полное сопровождение процесса сотрудничества исполнителей и заказчиков. Платформа предоставляет круглосуточную службу поддержки, которая будет отвечать даже на самые нестандартные запросы подрядчиков и снимет часть нагрузки с сотрудников. А юристы Консоль.Про предоставят компании безопасные образцы договоров.

Таким образом, используя возможности платформы, бухгалтер будет максимально корректно и качественно оказывать свои услуги, приносить максимальную пользу компании.

Средние показатели по итогам сравнения ручной и автоматизированной работы юрлиц с исполнителями

Выгода: заработок от 70 000 ₽ за рекомендации 

Автоматизация отношений с самозанятыми через Консоль.Про — не только удобно, но и прибыльно. Мы предлагаем партнерство, которое будет приносить бухгалтерам дополнительный доход. Так, за рекомендацию платформы без личных продаж Консоль.Про готова платить от 70 000 ₽.

Партнером Консоль.Про могут стать физические лица, например, это могут быть бухгалтеры и финансовые директора. 

Чтобы заработать дополнительные деньги, достаточно зарегистрироваться в качестве партнера и передать контакты потенциального клиента — компании, которая сотрудничает как минимум с 30 внештатными исполнителями или имеет оборот по выплатам более 1 млн ₽ в месяц. Вознаграждение партнеру за одну успешную рекомендацию — 70 000 ₽.

Компании, которые приходят в Консоль.Про через партнеров, получают уникальные условия сотрудничества, в том числе бесплатный доступ на три месяца без ограничений по количеству исполнителей. 

Получается, что сотрудничество через Консоль.Про выгодно для всех трех сторон: компаний-заказчиков, внештатных исполнителей, бухгалтеров и финансовых директоров. 

Чтобы подробнее узнать об условиях партнерства, заполните форму для связи с менеджером

Зарабатывайте от 70 000 ₽ с Консоль.Про в 2 шага

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