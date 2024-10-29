Дополнительный доход для бухгалтера на аутсорсе: как получать от 70 000 ₽ за рекомендации

Чтобы законно сотрудничать с компанией или ИП по гражданско-правовому договору, самозанятый обязан предоставить заказчику ряд документов, в том числе справку о регистрации в качестве плательщика НПД в налоговой. Еще стороны должны оформить договор, а в процессе взаимодействия исполнителю следует передавать заказчику отчетные чеки. Могут потребоваться и другие бумаги, например акты выполненных работ, счета на оплату.

При наличии этих документов юридические лица имеют право учесть затраты на услуги самозанятых в расходы и уменьшить налогооблагаемую базу при расчете налога на прибыль или УСН. Кроме того, бумаги обезопасят заказчика в случае претензий налоговой — если все законно оформлено, то гражданско-правовые отношения не переквалифицируют в трудовые.

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В компаниях сбором и оформлением бумаг обычно занимаются штатные работники, например HR-специалисты. Часто к работе также привлекают бухгалтеров и финансовых директоров на аутсорсе. Но даже участие таких высококвалифицированных экспертов не гарантирует, что процесс пройдет гладко.

Практика показывает, что сбор документов вызывает сложности: исполнители забывают их сдавать, допускают ошибки и аннулируют отчетные чеки. Как минимум это приводит к дополнительной нагрузке на сотрудников, а как максимум — увеличивает риски переквалификации отношений, соответственно, грозит финансовыми потерями для компании.