Цена банкротства: сколько стоит списать долги и как сэкономить 80 000 рублей на процедуре

Внимание: в конце статьи я покажу вам способ избавиться от долгов навсегда — по закону с сохранением имущества. А в процессе чтения мы найдем доступную цену банкротства в России.

Без потери времени.

Без посещения судов и очередей.

Без общения с кредиторами и управляющими.

Без серьезных последствий.

Способ 100% рабочий и стоит гораздо дешевле, чем оплатить все ваши долги. И это не МФЦ.

Давайте начистоту – вы здесь за тем, чтобы наконец-то избавиться от непосильных платежей? Если да, читайте дальше и у вас все получится.

За 7 лет практики в банкротстве я насмотрелась всякого. Но если вы до сих пор не списали долги, то у этого есть одна базовая причина – СТРАХ. И море вопросов:

Вы боитесь потерять последние деньги, имущество, репутацию, огорчить родителей, остаться без работы, подорвать доверие близких и забыть что такое нормальная жизнь. А еще все эти приставы и коллекторы окружают со всех сторон.

Уверена, вы мечтаете о том, чтобы они поскорее от вас отвязались.

Кредиты и долги превращают жизнь человека в персональный ад, где чуть ли не каждый хочет откусить кусочек от зарплаты. По правде говоря, кусать-то уже почти нечего.

Поэтому вполне логично не доверять юристам, которые заламывают цены на банкротство, как будто вы родственник Абрамовича или Илона Маска.

«Плати 150 000 рублей и мы все разрулим, долги спишем по закону, ты только деньги переведи» – говорят они. Умалчивая про обязательные платежи и судебные расходы, с которых следовало бы начать. Давайте рассмотрим, что туда входит.