Цена банкротства: сколько стоит списать долги и как сэкономить 80 000 рублей на процедуре

Внимание: в конце статьи я покажу вам способ избавиться от долгов навсегда — по закону с сохранением имущества. А в процессе чтения мы найдем доступную цену банкротства в России.
Без потери времени.
Без посещения судов и очередей.
Без общения с кредиторами и управляющими.
Без серьезных последствий.
Способ 100% рабочий и стоит гораздо дешевле, чем оплатить все ваши долги. И это не МФЦ.
Давайте начистоту – вы здесь за тем, чтобы наконец-то избавиться от непосильных платежей? Если да, читайте дальше и у вас все получится.
За 7 лет практики в банкротстве я насмотрелась всякого. Но если вы до сих пор не списали долги, то у этого есть одна базовая причина – СТРАХ. И море вопросов:
Вы боитесь потерять последние деньги, имущество, репутацию, огорчить родителей, остаться без работы, подорвать доверие близких и забыть что такое нормальная жизнь. А еще все эти приставы и коллекторы окружают со всех сторон.
Уверена, вы мечтаете о том, чтобы они поскорее от вас отвязались.
Кредиты и долги превращают жизнь человека в персональный ад, где чуть ли не каждый хочет откусить кусочек от зарплаты. По правде говоря, кусать-то уже почти нечего.
Поэтому вполне логично не доверять юристам, которые заламывают цены на банкротство, как будто вы родственник Абрамовича или Илона Маска.
«Плати 150 000 рублей и мы все разрулим, долги спишем по закону, ты только деньги переведи» – говорят они. Умалчивая про обязательные платежи и судебные расходы, с которых следовало бы начать. Давайте рассмотрим, что туда входит.
Обязательные расходы на банкротство через суд и все подводные камни
То есть этих расходов вам точно не избежать. Смотрите за что 100% придется заплатить в процедуре банкротства:
Финансовый управляющий – 25 000 рублей. Он будет управлять вашими деньгами во время процедуры. Это неприятно, но не смертельно. Обычно управляющий нейтрален и справедлив. Но работает не бесплатно.
Публикации в газете «Коммерсантъ» и ЕФРСБ – около 17 000 рублей. Зачем это нужно? Публикации делают процесс прозрачным для суда и других участников дела – кредиторов и самого банкрота.
Почтовые расходы — около 4 000 рублей. Зачем это нужно? Чтобы известить кредиторов о начале банкротства заказными письмами. Не спрашивайте, почему это нельзя сделать онлайн – я не знаю :)
Но это еще не все расходы, подождите, не расходимся:)
Ни один юрист вам не скажет о том, что вы можете заплатить за банкротство ДВА РАЗА. Давайте объясню как это происходит:
Если судья назначит реструктуризацию, а после новую процедуру реализации – то вам придется повторно заплатить 25 000 руб. управляющему и 17 000 руб. за очередные публикации.
В итоге вы доплатите еще 42 000 рублей минимум. И никакой юрист ничего не сделает. Это решает суд.
Многое зависит от конкретного суда и от самого судьи. Есть суды, где новую процедуру назначают постоянно. Поэтому всем должникам приходится доплачивать. Кто-нибудь из юристов говорил вам об этом? А в рекламе вы это видели?
Конечно же, нет. Подпишем договор, а дальше хоть трава не расти.
Еще бывают предложения списать долги без банкротства. По сути за этим ничего не стоит. На консультации вас будут уговаривать все-таки пройти процедуру. Потому что самый простой способ списать долг без банкротства – это умереть. Так себе вариант.
Почему честность в вопросе цены банкротства критически важна
Казалось бы это же очевидно, но лучше я лишний раз объясню.
Допустим вы задолжали банку 250 000 рублей. Юристы продали вам услуги за 200 000 руб. в рассрочку – но эта сумма сразу не ощущается, потому что вы оплатили всего 7 тысяч за первый месяц. Сначала вам кажется, что это нормально и выгодно.
Потом вы платите 46 000 государству, и еще 42 000 за новую процедуру. В итоге получается 288 000 рублей – а это больше, чем вы были должны. Плюс статус банкрота. Хоть в этом и нет ничего страшного, но зачем оно вам просто так?
Думаю теперь все понятно. На вопрос «сколько я должен заплатить за банкротство?» – юристы обязаны отвечать максимально откровенно, учитывая все возможные риски. Если юрист плавает в цифрах и кидается громкими обещаниями, лучше с ним не работать. Дороже выйдет.
Теперь расскажу про юристов.
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Сколько стоят услуги юристов по банкротству и зачем они нужны
Давайте разберемся, зачем и когда нужны юристы по банкротству и сколько стоят их услуги. Ну во-первых всех юристов можно смело делить на две части:
Частный юрист.
Компания.
Юрист частный (не путать с честный) – продает услуги на авито или попадается вам в рекламе. Может быть честным и не очень. Как правило, работает не только с банкротством. Цена его услуг иногда бывает ниже, чем в компаниях. Поэтому в теории вы можете сэкономить.
Юридическая компания – обычно имеет штат юристов по банкротству. Чаще всего занимается только списанием долгов. Признаки хорошей компании: фиксированная цена в договоре, банкротство под ключ, наличие отзывов и публикаций в серьезных изданиях типа РБК.
Важный факт про стоимость банкротства! Если вы видите в объявлении цену дешевле 80 000 рублей, то у вас три варианта:
Вам несказанно повезло. Вы нашли юриста-ангела. А точнее он спустился с небес прямо на экран вашего смартфона и предложил вам банкротство за 20 000 рублей. Не спорю, такое возможно. Но это большая редкость.
Вас обманывают, чтобы вы подписали договор. По итогу окажется, что это была цена одного месяца работы и все последующие консультации платные. Да и печенье в офисе тоже денег стоит, между прочим.
На консультации вам объяснят, что банкротство стоит дороже и вообще там еще надо обязательные платежи и так далее. В итоге заплатите от 120 000 рублей только за услуги. Приведу пример:
Вероятнее всего, это стоимость банкротства в рассрочку. На консультации вам пояснят, что нужно удвоить сумму и добавить еще один нолик в конце.
Посмотрим на цены банкротства от частных юристов
Вот смотрите, вроде норм мужик. Просит 12 500 руб в месяц. За сколько месяцев, интересно?
Но не будем нападать раньше времени, а лучше глянем, что внутри. Если вы зайдете в объявление, то увидите там прайс на юридические услуги.
Тут тебе и сопровождение бизнеса, и семейное право. В чем же он хорош? По моему опыту узкий специалист почти всегда справляется лучше, чем мастер на все руки.
Справедливости ради скажу: юрист может быть силен во всех сферах. Но такие спецы встречаются не чаще, чем четырехлистный клевер на грядке с помидорами. Не стоит испытывать удачу, когда на кону последние деньги.
Если уж ищете частного юриста, обратите внимание на специализацию. И задайте себе пару вопросов. Сколько дел по банкротству он провел? Что пишут в отзывах? Есть ли у юриста профили в соцсетях и собственный сайт? Хотя бы вот такой.
И самое главное: читайте, пожалуйста, договор прежде чем что-то подписывать. Вот пример договора, который я заключаю с клиентами. Можете почитать или отправить независимому эксперту.
Сколько стоит банкротство в юридических компаниях
Без сомнений вы хотели бы поскорее закрыть вопросы с долгами. Но цены в юридических компаниях плавают от 90 000 до 230 000 рублей. Почему они такие разные и кому верить?
Для начала сравните цены на рынке банкротства физических лиц:
Это действительно сбивает с толку. Кто точно доведет дело до конца и не сольется? Я расскажу вам пошагово, как устроен процесс списания долгов на примере моей команды юристов.
Как проходит процедура банкротства с юристами по этапам
Сейчас детально разберу как и что будет происходить во время списания ваших долгов. Представим, что вы звоните нам и попадаете на ведущего юриста Артема Карапетяна. Он задает вам три важных вопроса:
1. Какая у вас сумма долга?
2. Кто ваши кредиторы?
3. Какое у вас есть имущество?
Далее вы рассказываете свою историю подробно. Артем внимательно слушает и записывает ключевые моменты.
Затем он разрабатывает пошаговый план вашего банкротства и передает его юристу сопровождения.
Юрист делает прогноз касательно имущества и сроков процедуры. Все это бесплатно.
После подписания договора вы вносите первый платеж по рассрочке, либо всю сумму сразу.
Далее юрист берется за дело, а служба заботы держит с вами связь на протяжении всей процедуры.
Ребята присылают вам отчеты о процессе и помогают справиться с волнением. Помимо юристов в службе заботы работают психологи для особых случаев.
Юрист собирает документы от 10 до 14 дней. Составляет и подает заявление в суд. Он знает, с каким судьей лучше всего проходить процедуру, чтобы не затянуть дело.
Через три месяца проходит первый суд, где вас признают банкротом и назначают процедуру реализации. Разумеется, на заседания вы не ходите.
После первого суда вы полностью расслабляетесь и занимаетесь своими делами. Юристы держат с вами связь, присылают отчеты, отвечают на вопросы. Вы не остаетесь с судебной системой один на один.
Юристы ведут переговоры с кредиторами и финансовым управляющим на всех этапах.
Юристы доводят дело до результата – полного списания долгов по закону. Процедура прозрачна. Вы все контролируете.
Законный способ избавиться от долгов со скидкой 80 000 рублей
Список всех этапов услуги банкротство под ключ в компании КредитаНет + актуальные цены.
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Цена в КредитаНет – 169 000 рублей. Но до конца 2024 года действует скидка 80 000 рублей. Стоимость банкротства со скидкой – 89 000 рублей.
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Успей зафиксировать скидку! Плати 89 000₽, вместо 190 800₽ (скидка 53%)
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