КПК ОБЩ 8103
ТОП–10 лучших компаний по банкротству физических лиц в Москве в 2026 году

Процедура банкротства кажется простой только на словах. На деле это десятки юридических нюансов, от которых зависит, спишут ли долги полностью или человек останется с ними еще на годы. Ошибки недопустимы, поэтому важно не просто начать процесс, а выбрать тех, кто действительно умеет доводить дела до результата.

РБК опубликовал свежий обзор компаний, работающих в сфере банкротства физических лиц. Мы проанализировали данные рейтинга, чтобы выделить наиболее надежные юридические фирмы — те, которые стабильно подтверждают эффективность, получают положительные отзывы и имеют безупречную репутацию. Эта статья поможет разобраться, кому можно доверить свое финансовое будущее. 

Сайт РБК, материал о банкротстве физических лиц

Список ТОП-10 компаний по банкротству физлиц в Москве

Рынок юридических услуг в столице насыщен, но не каждая фирма, предлагающая помощь в списании долгов, действительно доводит дело до результата. Чтобы сэкономить ваше время и силы, мы изучили юридические компании по банкротству и выбрали тех, кто заслужил доверие клиентов и экспертов. 

Отбор компаний проводился на основании открытых данных, судебной практики и отзывов клиентов. Рейтинг составлен независимо и учитывает опыт работы, количество успешно завершенных дел и прозрачность условий сотрудничества, а также информацию из РБК и официальных сайтов компаний.

В этот топ компаний по банкротству вошли как крупные федеральные игроки, так и небольшие локальные организации по банкротству, помогающие списать долги законно и безопасно:

Эти компании зарекомендовали себя как надежные партнеры в сфере банкротства. Каждая из них имеет свои преимущества, которые мы разберем дальше.

КредитаНет

Сайт компании «КредитаНет»

«КредитаНет» занимает лидирующие позиции среди лучших компаний по банкротству физических лиц в Москве. По данным РБК, компания стабильно входит в рейтинг юридических компаний по банкротству физических лиц, подтверждая репутацию надежного партнера в сфере списания долгов.

С 2021 года команда юристов помогла более 310 000 человек освободиться от долговых обязательств на сумму свыше 1,5 млрд рублей. Сотрудники «КредитаНет» регулярно выступают экспертами в федеральных СМИ, где разбирают истории клиентов и объясняют юридические тонкости простыми словами. 

Компания работает по всей России 90+ офисов, включая онлайн-банкротство, что делает помощь доступной даже для жителей отдаленных регионов.

Преимущества компании:

  • Фиксированная стоимость процедуры — от 79 000 рублей.

  • Рассрочка — от 3 860 рублей в месяц.

  • Более 3 000 завершенных дел с успешным результатом.

  • Команда из более 300 опытных юристов.

  • Ежедневно проводится свыше 300 бесплатных консультаций.

  • 9 лет юристы помогают должникам.

  • Помощь оказана 310 079 клиентам по всей России.

  • Помогли списать более 1,5 млрд рублей долгов.

  • Рекордное списание долга благодаря юристам — 136 млн рублей за 6 месяцев.

  • Минимальный срок завершения банкротства — 4 месяца.

Но лучше любых рейтингов — это истории людей, которым эта компания помогла выйти из долгов. Их отзывы говорят громче любых цифр.

Хороший отзыв клиентки на площадке «2ГИС»

Клиентка Ольга обратилась в «КредитаНет» 2024 году. Она поделилась страхом перед процессом, отметила очень внимательную работу юристов и в 2025 год вошла без долгов, чему крайне довольна.

Отзыв о положительном опыте банкротства на платформе «Яндекс Карты»

Анна после ухода в декрет столкнулась с просрочками по кредитам, но решила обратиться за помощью. Юристы быстро собрали документы и запустили процедуру банкротства. Уже через три месяца у Анны состоялся первый суд, она сохранила детские пособия и поблагодарила команду за поддержку.

Отзыв довольной клиентки на платформе «Отзовик»

Женщина из Москвы рассказала, как из-за долгов и звонков коллекторов оказалась в стрессовой ситуации. После обращения в юридическую компанию получила поддержку, подробные разъяснения и честные условия сотрудничества. Процедура банкротства заняла около семи месяцев, долги были полностью списаны, клиентка сохранила жилье и теперь живет спокойно.

«КредитаНет» — одна из тех федеральных компаний по банкротству, где не теряют человека за цифрами. Здесь важно не количество дел, а судьбы людей. Если вы ищете надежную компанию, которая возьмет ответственность за результат, начните с бесплатной консультации в «КредитаНет». Иногда один разговор со специалистом решает больше, чем годы попыток разобраться самостоятельно.

Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.  

БД Консалт

Сайт компании «БД Консалт»

Компания «БД Консалт» много лет помогает людям и бизнесу избавиться от долгов законным путем. За это время юристы фирмы помогли более 2 000 граждан, а общая сумма списанных долгов благодаря работе юристов превысила 1,2 миллиарда рублей. У компании множество офисов по всей стране. Предлагают клиентам индивидуальный подход, поддержку на каждом этапе и защиту интересов в суде.

Юристы «БД Консалт» не обещают чудес, а предлагают проверенные механизмы, которые работают. Каждое дело ведется индивидуально: специалисты берут на себя все переговоры с банками и коллекторами, сбор документов и сопровождение в суде. Договор прозрачный, без скрытых условий и дополнительных платежей, а клиенты могут выбрать удобный график платежей.

Преимущества работы с «БД Консалт»:

  • 99% дел завершаются успешно.

  • Минимальная стоимость под ключ — 89 000 рублей.

  • Гибкая система платежей от 7 258 рублей.

  • Юристы сопровождают дело от первой консультации до финального решения суда.

  • Договор прозрачный, без скрытых условий и дополнительных платежей.

Репутацию компании подтверждают отзывы клиентов. Они показывают, что сотни людей уже смогли выйти из долговой ямы.

Положительный отзыв о компании «БД Консалт» на сайте «2ГИС»

Денис, бывший строитель, оказался с долгами почти в миллион рублей после травмы, которую он получил на работе. Благодаря помощи «БД Консалт» он узнал о законной процедуре банкротства, получил полное сопровождение и поддержку в процессе банкротства. Сейчас все долги списаны, приставы закрыли дела, и Денис снова может спокойно жить и планировать будущее.

Отзыв клиента, прошедшего банкротство с «БД Консалт» на сайте «2ГИС»

Молодой человек накопил кредитов на 5,23 миллиона рублей и долго сомневался, идти ли на банкротство из-за риска потерять квартиру. После консультации с юристом «БД Консалт» он узнал, что процедура безопасна и законна. За 8 месяцев долги были списаны, а квартира сохранена.

Если вы ищете безопасный и законный способ списания долгов, специалисты компании готовы взять на себя все заботы и провести дело до финального решения суда — так, чтобы вам не пришлось сталкиваться с банками и коллекторами самостоятельно.

Юрист БФЛ

Сайт компании «Юрист БФЛ»

«Юрист БФЛ» — команда специалистов, которая помогает людям безопасно и законно избавиться от долгов через процедуру банкротства. Руководитель компании, Иван Болдырев, лично консультирует и сопровождает клиентов на всех этапах, объясняя каждую деталь и защищая их интересы.

Главное достоинство работы с «Юрист БФЛ» — индивидуальный подход. Каждое дело рассматривается детально, разрабатывается стратегия списания долгов с учетом конкретных обстоятельств. Особенно это важно для тех, кто сталкивается с давлением банков, коллекторов или приставов. Команда берет на себя весь процесс — от сбора документов до решения суда, обеспечивая клиентам спокойствие и уверенность.

Преимущества работы с «Юрист БФЛ»:

  • Экспертное сопровождение на всех этапах процедуры.

  • Высокий уровень доверия среди клиентов.

  • 5 лет практики в банкротстве физических лиц.

  • Более 530 семей получили финансовое облегчение.

  • Сумма списанных долгов превышает 250 млн рублей.

  • Рассрочка доступна от 7 258 рублей.

Репутацию компании подтверждают положительные отзывы клиентов, которые отмечают внимательность юристов и прозрачность всех процедур.

Отзыв о прохождении банкротства на онлайн-платформе «Отзовик»

Даниил Губанов успешно списал долг в 200 тысяч рублей. В компании ему предложили план действий по его ситуации. Он отмечает, что юристы были заинтересованы в его деле, а также положительный опыт сотрудничества.

Отзыв о процедуре банкротства, которую пришлось пройти, сайт «Яндекс Карты»

Тамара Писарева оказалась в сложной ситуации после потери работы, что привело к просрочкам по кредитам. Она обратилась за консультацией к «Юрист БФЛ» и решила пройти процедуру законного списания долгов. Через 11 месяцев все долги были официально закрыты, и Тамара смогла начать новую финансовую жизнь.

Если вы ищете профессиональную и безопасную помощь в списании долгов, компания «Юрист БФЛ» готова взять на себя все заботы и провести дело до финального решения суда.

Гризли

Сайт компании «Гризли»

Компания «Гризли» помогает людям навсегда избавиться от кредитных обязательств перед банками, МФО и другими кредиторами через процедуру банкротства. Юристы берут на себя всю юридическую работу: подготовку документов, взаимодействие с финансовым управляющим, представительство в суде и общение с государственными органами. С их поддержкой клиент может пройти процедуру спокойно и законно, без стресса и риска ошибок.

Преимущества работы с «Гризли»:

  • Полное сопровождение на всех этапах процедуры.

  • Минимальная стоимость под ключ — 99 000 рублей.

  • Гибкая ситема платежей от 4 500 рублей.

  • Закрытие долгов перед кредиторами законным способом.

  • Опытная команда юристов, готовая решать сложные ситуации.

Репутацию компании подтверждают отзывы клиентов: люди отмечают внимательность специалистов, прозрачность процесса и результат — списание долгов и спокойствие.

Отзыв об опыте признания несостоятельности на платформе «Отзовик»

Федор обратился в компанию «Гризли» в трудный жизненный период, когда накопились кредиты и займы, с которыми он уже не мог справиться. Юрист компании, Екатерина Волкова, подробно объяснила все этапы процедуры и помогла пройти процесс спокойно и уверенно. 

Положительный отзыв о банкротстве на платформе «Первый независимый сайт отзывов России»

Кристина обратилась в компанию «Гризли», решив пройти процедуру банкротства, но поначалу сильно переживала. После консультации с юристами, особенно с Екатериной Волковой, она убедилась, что процесс безопасен и понятен. Екатерина грамотно сопровождала дело и поддерживала Кристину на каждом этапе. В итоге ей удалось законно списать 700 тысяч рублей долгов и вернуть финансовое спокойствие.

Если вы хотите безопасно и законно закрыть свои кредитные обязательства, «Гризли» готова взять на себя все заботы и провести дело до финального решения суда.

Банкрот Информ

Сайт компании «Банкрот Информ»

Компания «Банкрот Информ» помогает людям полностью избавиться от долгов и начать с чистого листа. Здесь работают специалисты, которые сопровождают клиентов на всех этапах процедуры банкротства — от первой консультации до финального решения суда. Юристы компании берут на себя все взаимодействие с банками, коллекторами и судами, делая процесс максимально прозрачным и спокойным для клиента.

Для каждого должника подбирается индивидуальная стратегия, учитывающая сумму задолженности, источники дохода и семейные обстоятельства. Это позволяет успешно завершать даже самые сложные дела — от небольших долгов до многомиллионных обязательств.

Преимущества работы с «Банкрот Информ»:

  • Полное сопровождение от консультации до решения суда.

  • Индивидуальный подход к каждому клиенту.

  • Успешная работа с любыми суммами задолженности.

  • Минимальная стоимость под ключ — 99 000 рублей.

  • Платежи  от 4 860 рублей.

  • Помощь в защите от давления банков, коллекторов и приставов.

Репутация компании подтверждается сотнями положительных отзывов. 

Отзыв об опыте прохождения процедуры банкротства на сайте «Отзовик»

Алина обратилась в компанию «Банкрот Информ», когда не смогла справляться с выплатами по долгам. Юристы компании помогли ей пройти процедуру банкротства, которая заняла 9 месяцев, и законно списать 820 тысяч рублей задолженности. Весь процесс прошел спокойно — специалисты всегда были на связи, а Алина продолжала работать и жить как обычно. Теперь она благодарит команду за поддержку и отмечает, что зря боялась — процедура оказалась проще, чем представляла.

Если вы хотите безопасно и законно закрыть свои кредитные обязательства, команда «Банкрот Информ» готова помочь вам пройти этот путь до конца.

Банкирро

Официальный сайт компании «Банкирро»

Компания по банкротству «Банкирро» сформировала крепкую репутацию среди клиентов, которые обращаются за помощью в списании долгов. Специалисты берут на себя взаимодействие с коллекторами, финансовым управляющим и судом.

Преимущества:

  • Профессиональное ведение дел на всех этапах банкротства.

  • Прозрачные и доступные условия сотрудничества.

  • Внимательное отношение и регулярная связь с клиентом.

  • Большой опыт и успешно завершенные процедуры.

Компания ведет дела как физических лиц, так и индивидуальных предпринимателей. Более 98% процедур завершаются с успехом.

Современная Защита

Официальный сайт компании «Современная Защита»

Компания «Современная Защита» — один из заметных игроков на рынке услуг по списанию долгов. Она работает с людьми из Москвы, а также из разных регионов, включая небольшие города, где юридическую помощь часто сложно найти. Клиенты отмечают, что здесь можно получить бесплатную консультацию именно у юриста, а не у колл-центра — и это создает ощущение участия и понимания ситуации.

Преимущества компании:

  • Бесплатная консультация с практикующим юристом.

  • Поддержка жителей малых населенных пунктов.

  • Широкая география и большая команда профильных специалистов.

  • Опыт в защите должников и сопровождении процедур банкротства.

По данным компании, через «Современную Защиту» процедуру прошли уже более 20 тысяч человек, а сеть охватывает 31 филиал по стране. В работе задействовано около 300 специалистов, которые сопровождают клиентов в рамках банкротства и помогают решать конфликтные вопросы с коллекторами.

ПравоЗащита

Официальный сайт компании «ПравоЗащита»

Компания «ПравоЗащита» работает с 2017 года и занимается банкротством физических лиц, а также широким кругом юридических вопросов. 

Преимущества компании:

  • Ведет дела по банкротству и другим направлениям: семейные, имущественные, трудовые, арбитражные споры.

  • Дает консультации по исполнительному производству.

  • Опыт работы в разных категориях дел.

Клиенты отмечают, что здесь подробно объясняют порядок действий и помогают разобраться в нюансах — будь то долги, исполнительное производство или спорная ситуация в другой сфере.

Банкрот Проект

Официальный сайт компании «Банкрот Проект»

Компания «Банкрот Проект» работает с 2015 года и занимается не только банкротством граждан и предпринимателей, но и другими категориями дел — от субсидиарной ответственности до возврата дебиторской задолженности.

Преимущества компании:

  • Ведет процедуры банкротства физических лиц, ИП и организаций.

  • Оказывает услуги «Банкротства под ключ».

  • Помогает в делах о субсидиарной ответственности.

  • Работает с возвратом дебиторской задолженности.

В компании с каждым клиентом работает персональный юрист, который на связи круглосуточно. Клиенты ценят спокойный, внимательный подход: в организации разбирают ситуацию не по шаблону, а действительно смотрят на обстоятельства человека или бизнеса.

Финансовая Правда

Официальный сайт компании «Финансовая Правда»

Компания «Финансовая Правда» работает как центр помощи должникам: здесь не ограничиваются оформлением банкротства, а детально разбирают финансовое положение человека, дают бесплатные консультации и подсказывают, когда списание долгов действительно возможно. 

Преимущества компании:

  • Помощь в защите от коллекторов и прекращении навязчивых контактов.

  • Оформление банкротства физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

  • Сопровождение банкротства поручителей.

  • Бесплатная консультация с разбором ситуации.

Юристы сопровождают клиента на каждом этапе — от подготовки документов до финального решения суда — и остаются на связи даже после завершения процедуры.

Как выбрать надежную компанию по банкротству в Москве

В Москве десятки компаний предлагают услуги по банкротству, но далеко не все одинаково надежны. Яркие обещания списать долги за пару месяцев или «гарантии 100% результата» чаще говорят о маркетинге, а не о юридической компетентности. Банкротство — это судебный процесс, доверять который стоит только профессионалам с опытом и пониманием арбитражной практики.

Ниже несколько ключевых критериев, на которые стоит обратить внимание при выборе компании:

Критерий

На что обратить внимание

Почему важно

Опыт работы

Минимум 3–5 лет на рынке банкротства

Судебные процессы сложны, нужны опыт и понимание практики судов

Прозрачность цен

Стоимость услуг фиксируется в договоре, без скрытых платежей

Позволяет избежать неожиданных расходов и недопониманий

Отзывы и репутация

Истории клиентов, успешные кейсы, судебные решения

Показывает реальный результат работы компании

Финансовая гарантия

Возврат средств, если суд не спишет долг

Дополнительная уверенность в компетентности юристов

Перед подписанием договора внимательно изучайте условия. Если что-то непонятно — задавайте вопросы. Надежные юристы всегда готовы объяснить процесс и поддержать без давления или навязанных услуг.

Выбирая компанию для проведения процедуры банкротства в Москве, ориентируйтесь на опыт, прозрачность цен, отзывы и сопровождение под ключ. В нашем рейтинге среди лидеров выделяются «КредитаНет», «БД Консалт» и «Юрист БФЛ» — проверенные компании, которые сопровождают клиентов на всех этапах процедуры и помогают безопасно списать долги.

Если вы оказались в долговой ситуации, обратитесь к специалистам «КредитаНет». Бесплатная консультация поможет оценить вашу ситуацию, выбрать оптимальный путь и пройти процедуру без лишнего стресса. Первый шаг к финансовой свободе можно сделать уже сегодня.

Реклама: ООО «КРЕДИТАМНЕТ», ИНН 7726480007, erid: 2W5zFG7pGbS

