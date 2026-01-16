КредитаНет

«КредитаНет» занимает лидирующие позиции среди лучших компаний по банкротству физических лиц в Москве. По данным РБК, компания стабильно входит в рейтинг юридических компаний по банкротству физических лиц, подтверждая репутацию надежного партнера в сфере списания долгов.

С 2021 года команда юристов помогла более 310 000 человек освободиться от долговых обязательств на сумму свыше 1,5 млрд рублей. Сотрудники «КредитаНет» регулярно выступают экспертами в федеральных СМИ, где разбирают истории клиентов и объясняют юридические тонкости простыми словами.

Компания работает по всей России 90+ офисов, включая онлайн-банкротство, что делает помощь доступной даже для жителей отдаленных регионов.

Преимущества компании:

Фиксированная стоимость процедуры — от 79 000 рублей.

Рассрочка — от 3 860 рублей в месяц.

Более 3 000 завершенных дел с успешным результатом.

Команда из более 300 опытных юристов.

Ежедневно проводится свыше 300 бесплатных консультаций.

9 лет юристы помогают должникам.

Помощь оказана 310 079 клиентам по всей России.

Помогли списать более 1,5 млрд рублей долгов.

Рекордное списание долга благодаря юристам — 136 млн рублей за 6 месяцев.

Минимальный срок завершения банкротства — 4 месяца.

Но лучше любых рейтингов — это истории людей, которым эта компания помогла выйти из долгов. Их отзывы говорят громче любых цифр.

Клиентка Ольга обратилась в «КредитаНет» 2024 году. Она поделилась страхом перед процессом, отметила очень внимательную работу юристов и в 2025 год вошла без долгов, чему крайне довольна.

Анна после ухода в декрет столкнулась с просрочками по кредитам, но решила обратиться за помощью. Юристы быстро собрали документы и запустили процедуру банкротства. Уже через три месяца у Анны состоялся первый суд, она сохранила детские пособия и поблагодарила команду за поддержку.

Женщина из Москвы рассказала, как из-за долгов и звонков коллекторов оказалась в стрессовой ситуации. После обращения в юридическую компанию получила поддержку, подробные разъяснения и честные условия сотрудничества. Процедура банкротства заняла около семи месяцев, долги были полностью списаны, клиентка сохранила жилье и теперь живет спокойно.

«КредитаНет» — одна из тех федеральных компаний по банкротству, где не теряют человека за цифрами. Здесь важно не количество дел, а судьбы людей. Если вы ищете надежную компанию, которая возьмет ответственность за результат, начните с бесплатной консультации в «КредитаНет». Иногда один разговор со специалистом решает больше, чем годы попыток разобраться самостоятельно.

Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.