РБК опубликовал свежий обзор компаний, работающих в сфере банкротства физических лиц. Мы проанализировали данные рейтинга, чтобы выделить наиболее надежные юридические фирмы — те, которые стабильно подтверждают эффективность, получают положительные отзывы и имеют безупречную репутацию. Эта статья поможет разобраться, кому можно доверить свое финансовое будущее.
Список ТОП-10 компаний по банкротству физлиц в Москве
Рынок юридических услуг в столице насыщен, но не каждая фирма, предлагающая помощь в списании долгов, действительно доводит дело до результата. Чтобы сэкономить ваше время и силы, мы изучили юридические компании по банкротству и выбрали тех, кто заслужил доверие клиентов и экспертов.
Отбор компаний проводился на основании открытых данных, судебной практики и отзывов клиентов. Рейтинг составлен независимо и учитывает опыт работы, количество успешно завершенных дел и прозрачность условий сотрудничества, а также информацию из РБК и официальных сайтов компаний.
В этот топ компаний по банкротству вошли как крупные федеральные игроки, так и небольшие локальные организации по банкротству, помогающие списать долги законно и безопасно:
Банкирро;
Современная Защита;
ПравоЗащита;
Банкрот Проект;
Финансовая Правда.
Эти компании зарекомендовали себя как надежные партнеры в сфере банкротства. Каждая из них имеет свои преимущества, которые мы разберем дальше.
КредитаНет
«КредитаНет» занимает лидирующие позиции среди лучших компаний по банкротству физических лиц в Москве. По данным РБК, компания стабильно входит в рейтинг юридических компаний по банкротству физических лиц, подтверждая репутацию надежного партнера в сфере списания долгов.
С 2021 года команда юристов помогла более 310 000 человек освободиться от долговых обязательств на сумму свыше 1,5 млрд рублей. Сотрудники «КредитаНет» регулярно выступают экспертами в федеральных СМИ, где разбирают истории клиентов и объясняют юридические тонкости простыми словами.
Компания работает по всей России 90+ офисов, включая онлайн-банкротство, что делает помощь доступной даже для жителей отдаленных регионов.
Преимущества компании:
Фиксированная стоимость процедуры — от 79 000 рублей.
Рассрочка — от 3 860 рублей в месяц.
Более 3 000 завершенных дел с успешным результатом.
Команда из более 300 опытных юристов.
Ежедневно проводится свыше 300 бесплатных консультаций.
9 лет юристы помогают должникам.
Помощь оказана 310 079 клиентам по всей России.
Помогли списать более 1,5 млрд рублей долгов.
Рекордное списание долга благодаря юристам — 136 млн рублей за 6 месяцев.
Минимальный срок завершения банкротства — 4 месяца.
Но лучше любых рейтингов — это истории людей, которым эта компания помогла выйти из долгов. Их отзывы говорят громче любых цифр.
Клиентка Ольга обратилась в «КредитаНет» 2024 году. Она поделилась страхом перед процессом, отметила очень внимательную работу юристов и в 2025 год вошла без долгов, чему крайне довольна.
Анна после ухода в декрет столкнулась с просрочками по кредитам, но решила обратиться за помощью. Юристы быстро собрали документы и запустили процедуру банкротства. Уже через три месяца у Анны состоялся первый суд, она сохранила детские пособия и поблагодарила команду за поддержку.
Женщина из Москвы рассказала, как из-за долгов и звонков коллекторов оказалась в стрессовой ситуации. После обращения в юридическую компанию получила поддержку, подробные разъяснения и честные условия сотрудничества. Процедура банкротства заняла около семи месяцев, долги были полностью списаны, клиентка сохранила жилье и теперь живет спокойно.
«КредитаНет» — одна из тех федеральных компаний по банкротству, где не теряют человека за цифрами. Здесь важно не количество дел, а судьбы людей. Если вы ищете надежную компанию, которая возьмет ответственность за результат, начните с бесплатной консультации в «КредитаНет». Иногда один разговор со специалистом решает больше, чем годы попыток разобраться самостоятельно.
Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
БД Консалт
Компания «БД Консалт» много лет помогает людям и бизнесу избавиться от долгов законным путем. За это время юристы фирмы помогли более 2 000 граждан, а общая сумма списанных долгов благодаря работе юристов превысила 1,2 миллиарда рублей. У компании множество офисов по всей стране. Предлагают клиентам индивидуальный подход, поддержку на каждом этапе и защиту интересов в суде.
Юристы «БД Консалт» не обещают чудес, а предлагают проверенные механизмы, которые работают. Каждое дело ведется индивидуально: специалисты берут на себя все переговоры с банками и коллекторами, сбор документов и сопровождение в суде. Договор прозрачный, без скрытых условий и дополнительных платежей, а клиенты могут выбрать удобный график платежей.
Преимущества работы с «БД Консалт»:
99% дел завершаются успешно.
Минимальная стоимость под ключ — 89 000 рублей.
Гибкая система платежей от 7 258 рублей.
Юристы сопровождают дело от первой консультации до финального решения суда.
Договор прозрачный, без скрытых условий и дополнительных платежей.
Репутацию компании подтверждают отзывы клиентов. Они показывают, что сотни людей уже смогли выйти из долговой ямы.
Денис, бывший строитель, оказался с долгами почти в миллион рублей после травмы, которую он получил на работе. Благодаря помощи «БД Консалт» он узнал о законной процедуре банкротства, получил полное сопровождение и поддержку в процессе банкротства. Сейчас все долги списаны, приставы закрыли дела, и Денис снова может спокойно жить и планировать будущее.
Молодой человек накопил кредитов на 5,23 миллиона рублей и долго сомневался, идти ли на банкротство из-за риска потерять квартиру. После консультации с юристом «БД Консалт» он узнал, что процедура безопасна и законна. За 8 месяцев долги были списаны, а квартира сохранена.
Если вы ищете безопасный и законный способ списания долгов, специалисты компании готовы взять на себя все заботы и провести дело до финального решения суда — так, чтобы вам не пришлось сталкиваться с банками и коллекторами самостоятельно.
Юрист БФЛ
«Юрист БФЛ» — команда специалистов, которая помогает людям безопасно и законно избавиться от долгов через процедуру банкротства. Руководитель компании, Иван Болдырев, лично консультирует и сопровождает клиентов на всех этапах, объясняя каждую деталь и защищая их интересы.
Главное достоинство работы с «Юрист БФЛ» — индивидуальный подход. Каждое дело рассматривается детально, разрабатывается стратегия списания долгов с учетом конкретных обстоятельств. Особенно это важно для тех, кто сталкивается с давлением банков, коллекторов или приставов. Команда берет на себя весь процесс — от сбора документов до решения суда, обеспечивая клиентам спокойствие и уверенность.
Преимущества работы с «Юрист БФЛ»:
Экспертное сопровождение на всех этапах процедуры.
Высокий уровень доверия среди клиентов.
5 лет практики в банкротстве физических лиц.
Более 530 семей получили финансовое облегчение.
Сумма списанных долгов превышает 250 млн рублей.
Рассрочка доступна от 7 258 рублей.
Репутацию компании подтверждают положительные отзывы клиентов, которые отмечают внимательность юристов и прозрачность всех процедур.
Даниил Губанов успешно списал долг в 200 тысяч рублей. В компании ему предложили план действий по его ситуации. Он отмечает, что юристы были заинтересованы в его деле, а также положительный опыт сотрудничества.
Тамара Писарева оказалась в сложной ситуации после потери работы, что привело к просрочкам по кредитам. Она обратилась за консультацией к «Юрист БФЛ» и решила пройти процедуру законного списания долгов. Через 11 месяцев все долги были официально закрыты, и Тамара смогла начать новую финансовую жизнь.
Если вы ищете профессиональную и безопасную помощь в списании долгов, компания «Юрист БФЛ» готова взять на себя все заботы и провести дело до финального решения суда.
Гризли
Компания «Гризли» помогает людям навсегда избавиться от кредитных обязательств перед банками, МФО и другими кредиторами через процедуру банкротства. Юристы берут на себя всю юридическую работу: подготовку документов, взаимодействие с финансовым управляющим, представительство в суде и общение с государственными органами. С их поддержкой клиент может пройти процедуру спокойно и законно, без стресса и риска ошибок.
Преимущества работы с «Гризли»:
Полное сопровождение на всех этапах процедуры.
Минимальная стоимость под ключ — 99 000 рублей.
Гибкая ситема платежей от 4 500 рублей.
Закрытие долгов перед кредиторами законным способом.
Опытная команда юристов, готовая решать сложные ситуации.
Репутацию компании подтверждают отзывы клиентов: люди отмечают внимательность специалистов, прозрачность процесса и результат — списание долгов и спокойствие.
Федор обратился в компанию «Гризли» в трудный жизненный период, когда накопились кредиты и займы, с которыми он уже не мог справиться. Юрист компании, Екатерина Волкова, подробно объяснила все этапы процедуры и помогла пройти процесс спокойно и уверенно.
Кристина обратилась в компанию «Гризли», решив пройти процедуру банкротства, но поначалу сильно переживала. После консультации с юристами, особенно с Екатериной Волковой, она убедилась, что процесс безопасен и понятен. Екатерина грамотно сопровождала дело и поддерживала Кристину на каждом этапе. В итоге ей удалось законно списать 700 тысяч рублей долгов и вернуть финансовое спокойствие.
Если вы хотите безопасно и законно закрыть свои кредитные обязательства, «Гризли» готова взять на себя все заботы и провести дело до финального решения суда.
Банкрот Информ
Компания «Банкрот Информ» помогает людям полностью избавиться от долгов и начать с чистого листа. Здесь работают специалисты, которые сопровождают клиентов на всех этапах процедуры банкротства — от первой консультации до финального решения суда. Юристы компании берут на себя все взаимодействие с банками, коллекторами и судами, делая процесс максимально прозрачным и спокойным для клиента.
Для каждого должника подбирается индивидуальная стратегия, учитывающая сумму задолженности, источники дохода и семейные обстоятельства. Это позволяет успешно завершать даже самые сложные дела — от небольших долгов до многомиллионных обязательств.
Преимущества работы с «Банкрот Информ»:
Полное сопровождение от консультации до решения суда.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Успешная работа с любыми суммами задолженности.
Минимальная стоимость под ключ — 99 000 рублей.
Платежи от 4 860 рублей.
Помощь в защите от давления банков, коллекторов и приставов.
Репутация компании подтверждается сотнями положительных отзывов.
Алина обратилась в компанию «Банкрот Информ», когда не смогла справляться с выплатами по долгам. Юристы компании помогли ей пройти процедуру банкротства, которая заняла 9 месяцев, и законно списать 820 тысяч рублей задолженности. Весь процесс прошел спокойно — специалисты всегда были на связи, а Алина продолжала работать и жить как обычно. Теперь она благодарит команду за поддержку и отмечает, что зря боялась — процедура оказалась проще, чем представляла.
Если вы хотите безопасно и законно закрыть свои кредитные обязательства, команда «Банкрот Информ» готова помочь вам пройти этот путь до конца.
Банкирро
Компания по банкротству «Банкирро» сформировала крепкую репутацию среди клиентов, которые обращаются за помощью в списании долгов. Специалисты берут на себя взаимодействие с коллекторами, финансовым управляющим и судом.
Преимущества:
Профессиональное ведение дел на всех этапах банкротства.
Прозрачные и доступные условия сотрудничества.
Внимательное отношение и регулярная связь с клиентом.
Большой опыт и успешно завершенные процедуры.
Компания ведет дела как физических лиц, так и индивидуальных предпринимателей. Более 98% процедур завершаются с успехом.
Современная Защита
Компания «Современная Защита» — один из заметных игроков на рынке услуг по списанию долгов. Она работает с людьми из Москвы, а также из разных регионов, включая небольшие города, где юридическую помощь часто сложно найти. Клиенты отмечают, что здесь можно получить бесплатную консультацию именно у юриста, а не у колл-центра — и это создает ощущение участия и понимания ситуации.
Преимущества компании:
Бесплатная консультация с практикующим юристом.
Поддержка жителей малых населенных пунктов.
Широкая география и большая команда профильных специалистов.
Опыт в защите должников и сопровождении процедур банкротства.
По данным компании, через «Современную Защиту» процедуру прошли уже более 20 тысяч человек, а сеть охватывает 31 филиал по стране. В работе задействовано около 300 специалистов, которые сопровождают клиентов в рамках банкротства и помогают решать конфликтные вопросы с коллекторами.
ПравоЗащита
Компания «ПравоЗащита» работает с 2017 года и занимается банкротством физических лиц, а также широким кругом юридических вопросов.
Преимущества компании:
Ведет дела по банкротству и другим направлениям: семейные, имущественные, трудовые, арбитражные споры.
Дает консультации по исполнительному производству.
Опыт работы в разных категориях дел.
Клиенты отмечают, что здесь подробно объясняют порядок действий и помогают разобраться в нюансах — будь то долги, исполнительное производство или спорная ситуация в другой сфере.
Банкрот Проект
Компания «Банкрот Проект» работает с 2015 года и занимается не только банкротством граждан и предпринимателей, но и другими категориями дел — от субсидиарной ответственности до возврата дебиторской задолженности.
Преимущества компании:
Ведет процедуры банкротства физических лиц, ИП и организаций.
Оказывает услуги «Банкротства под ключ».
Помогает в делах о субсидиарной ответственности.
Работает с возвратом дебиторской задолженности.
В компании с каждым клиентом работает персональный юрист, который на связи круглосуточно. Клиенты ценят спокойный, внимательный подход: в организации разбирают ситуацию не по шаблону, а действительно смотрят на обстоятельства человека или бизнеса.
Финансовая Правда
Компания «Финансовая Правда» работает как центр помощи должникам: здесь не ограничиваются оформлением банкротства, а детально разбирают финансовое положение человека, дают бесплатные консультации и подсказывают, когда списание долгов действительно возможно.
Преимущества компании:
Помощь в защите от коллекторов и прекращении навязчивых контактов.
Оформление банкротства физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Сопровождение банкротства поручителей.
Бесплатная консультация с разбором ситуации.
Юристы сопровождают клиента на каждом этапе — от подготовки документов до финального решения суда — и остаются на связи даже после завершения процедуры.
Как выбрать надежную компанию по банкротству в Москве
В Москве десятки компаний предлагают услуги по банкротству, но далеко не все одинаково надежны. Яркие обещания списать долги за пару месяцев или «гарантии 100% результата» чаще говорят о маркетинге, а не о юридической компетентности. Банкротство — это судебный процесс, доверять который стоит только профессионалам с опытом и пониманием арбитражной практики.
Ниже несколько ключевых критериев, на которые стоит обратить внимание при выборе компании:
Критерий
На что обратить внимание
Почему важно
Опыт работы
Минимум 3–5 лет на рынке банкротства
Судебные процессы сложны, нужны опыт и понимание практики судов
Прозрачность цен
Стоимость услуг фиксируется в договоре, без скрытых платежей
Позволяет избежать неожиданных расходов и недопониманий
Отзывы и репутация
Истории клиентов, успешные кейсы, судебные решения
Показывает реальный результат работы компании
Финансовая гарантия
Возврат средств, если суд не спишет долг
Дополнительная уверенность в компетентности юристов
Перед подписанием договора внимательно изучайте условия. Если что-то непонятно — задавайте вопросы. Надежные юристы всегда готовы объяснить процесс и поддержать без давления или навязанных услуг.
Выбирая компанию для проведения процедуры банкротства в Москве, ориентируйтесь на опыт, прозрачность цен, отзывы и сопровождение под ключ. В нашем рейтинге среди лидеров выделяются «КредитаНет», «БД Консалт» и «Юрист БФЛ» — проверенные компании, которые сопровождают клиентов на всех этапах процедуры и помогают безопасно списать долги.
Если вы оказались в долговой ситуации, обратитесь к специалистам «КредитаНет». Бесплатная консультация поможет оценить вашу ситуацию, выбрать оптимальный путь и пройти процедуру без лишнего стресса. Первый шаг к финансовой свободе можно сделать уже сегодня.
