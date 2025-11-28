Налоговая оговорка в договоре 2026: как получить с контрагента ущерб за неполученный вычет

Когда можно получить возмещение за счет контрагента

Отказ в налоговом вычете из-за проблем у контрагента — распространенная ситуация. Налоговая может не принять к вычету НДС, если поставщик вызывает сомнения: платит минимальные налоги, не имеет реальных активов или не выполняет обязательства. В такой ситуации компания-покупатель часто пытается взыскать убытки непосредственно с недобросовестного поставщика через суд.

В судебных спорах контрагенты обычно приводят три основных аргумента:

Источником вычетов по НДС служит федеральный бюджет, а не средства деловых партнеров.

Обязательства партнеров ограничиваются исполнением условий договора, налоговые последствия их не касаются.

Если товары или услуги были поставлены надлежащим образом, оснований для компенсации налоговых потерь нет.

Практика показывает: такие споры носят сложный характер, а исход дела предсказать сложно. Профилактика рисков при выборе контрагентов остается наиболее эффективным способом защиты бизнеса.

Покупатель вправе требовать возмещения утраченного вычета на основании ст. 393 ГК. Она обязывает должника компенсировать кредитору убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением договора. Есть надежда, что суд признает возмещение убытков мерой ответственности, применимой при любом нарушении договорных условий, включая ситуации, когда убытки выражаются в увеличении налоговых обязательств.

Контрагенты обязаны действовать добросовестно и не создавать условий, при которых их партнеры теряют право на законные налоговые преимущества, в частности вычеты. Покупатель получил и оплатил товар, в стоимость которого включен НДС. Покупатель имел право заявить налог к вычету, но сделать этого не смог именно по вине контрагента.

В качестве положительного для покупателя примера можно привести недавнее постановление АС Северо-Западного округа от 27.08.2025 № А56-50410/2023. Он указал, что недобросовестное поведение стороны договора, которое привело к доначислению налогов, пеней и санкций с другой стороны — законное основание для того, чтобы потребовать возмещения доначисленных сумм в качестве убытков.

Если в договоре нет налоговой оговорки, но контрагент явно ввел заказчика в заблуждение, недопустимо перекладывать всю ответственность на пострадавшего (определение ВС от 09.09.21 № 302-ЭС21-5294).