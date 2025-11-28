Налоговая оговорка в договоре 2026: как получить с контрагента ущерб за неполученный вычет

Самое главное:
Налоговая оговорка в договоре — наиболее надежный способ взыскать с контрагента убытки от потери налогового вычета.
Без специального пункта в договоре суды обычно отказывают во взыскании налоговых потерь, считая их риском бизнеса.
Статьи 406.1 и 431.2 ГК позволяют взыскать убытки, если контрагент нарушил гарантии добросовестности.
Суды поддерживают требования о возмещении только при четком оформлении всех документов и соблюдении досудебного порядка.
Когда можно получить возмещение за счет контрагента
Отказ в налоговом вычете из-за проблем у контрагента — распространенная ситуация. Налоговая может не принять к вычету НДС, если поставщик вызывает сомнения: платит минимальные налоги, не имеет реальных активов или не выполняет обязательства. В такой ситуации компания-покупатель часто пытается взыскать убытки непосредственно с недобросовестного поставщика через суд.
В судебных спорах контрагенты обычно приводят три основных аргумента:
Источником вычетов по НДС служит федеральный бюджет, а не средства деловых партнеров.
Обязательства партнеров ограничиваются исполнением условий договора, налоговые последствия их не касаются.
Если товары или услуги были поставлены надлежащим образом, оснований для компенсации налоговых потерь нет.
Практика показывает: такие споры носят сложный характер, а исход дела предсказать сложно. Профилактика рисков при выборе контрагентов остается наиболее эффективным способом защиты бизнеса.
Покупатель вправе требовать возмещения утраченного вычета на основании ст. 393 ГК. Она обязывает должника компенсировать кредитору убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением договора. Есть надежда, что суд признает возмещение убытков мерой ответственности, применимой при любом нарушении договорных условий, включая ситуации, когда убытки выражаются в увеличении налоговых обязательств.
Контрагенты обязаны действовать добросовестно и не создавать условий, при которых их партнеры теряют право на законные налоговые преимущества, в частности вычеты. Покупатель получил и оплатил товар, в стоимость которого включен НДС. Покупатель имел право заявить налог к вычету, но сделать этого не смог именно по вине контрагента.
В качестве положительного для покупателя примера можно привести недавнее постановление АС Северо-Западного округа от 27.08.2025 № А56-50410/2023. Он указал, что недобросовестное поведение стороны договора, которое привело к доначислению налогов, пеней и санкций с другой стороны — законное основание для того, чтобы потребовать возмещения доначисленных сумм в качестве убытков.
Если в договоре нет налоговой оговорки, но контрагент явно ввел заказчика в заблуждение, недопустимо перекладывать всю ответственность на пострадавшего (определение ВС от 09.09.21 № 302-ЭС21-5294).
Компания «КСК ГРУПП» предлагает аудит договорной документации с включением защитных налоговых оговорок. Мы помогаем внести в договоры условия о возмещении убытков при отказе в налоговых вычетах, включая механизм удержания средств. Наши юристы обеспечат правовую защиту на всех этапах сотрудничества с контрагентами. Снижайте риски — работайте с профессиональными консультантами.
Суд «разберется»? Не факт
Описанный сценарий дает ограниченные гарантии. Без специальной налоговой оговорки в договоре суд с высокой вероятностью откажет во взыскании убытков. Это подтверждает сложившаяся судебная практика:
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 14.10.2021 по делу № А33-3831/2019: суд отказал во взыскании 17 488 173,88 руб., указав, что налоговые потери не относятся к гражданско-правовым убыткам, а НДС не предмет гражданского оборота.
Постановление АС Московского округа от 01.11.2021 № Ф05-26789/2021 по делу № А40-144193/2020: суд подтвердил правомерность отказа, указав, что утрата права на налоговый вычет не может рассматриваться как причинение убытков.
Постановление 13 Арбитражного апелляционного суда от 10.06.2022 № 13АП-12345/2022 по делу № А56-111254/2021: суд отметил, что вопросы налоговых вычетов регулируются налоговым законодательством, а обязанность проявлять осмотрительность при выборе контрагента лежит на налогоплательщике.
Единственный надежный способ защиты — включение в договоры с контрагентами специальной налоговой оговорки. Такой пункт должен четко определять:
ответственность сторон за налоговые последствия сделки;
порядок возмещения потерь, связанных с отказом в вычетах по НДС;
механизм компенсации дополнительных расходов (пеней, штрафов);
процедуру досудебного урегулирования споров.
Разрабатывайте индивидуальные условия налоговой оговорки с учетом специфики вашей деятельности и требований налогового законодательства. Универсальные формулировки могут не обеспечить полноценную защиту при налоговой проверке.
Пример налоговой оговорки
Если налоговики выявят расхождение типа «Разрыв» и покупатель лишится права на вычет по НДС, наличие налоговой оговорки позволяет потребовать возмещения в порядке гражданского производства (определение ВС от 28.09.2017 № 308-ЭС17-13430, п. 18 письма ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060). Статьи 406.1 и 431.2 ГК позволяют взыскать с контрагента налоговые потери, возникшие из-за отказа в вычете. Для этого в договоре должны быть гарантии добросовестности контрагента.
«Поставщик обязуется возместить покупателю НДС, пени и штрафы, доначисленные покупателю налоговым органом, а также прочие убытки, если такие доначисления и убытки обусловлены любой из следующих причин:
нарушение гарантий о надлежащем исполнении обязанностей, предусмотренных налоговым законодательством;
ненадлежащее (несвоевременное) оформление поставщиком счетов-фактур и (или) первичных учетных и (или) иных документов при исполнении настоящего договора;
ненадлежащее (несвоевременное) отражение счетов-фактур в декларации по НДС, представляемой поставщиком в налоговые органы, и (или) в книге продаж.
Возместить покупателю указанные потери поставщик должен в течение 30 календарных дней со дня предъявления покупателем претензии».
«КСК ГРУПП» обеспечивает полный цикл сопровождения договорных отношений — от разработки условий до представительства в налоговых спорах. Наши эксперты проанализируют типовые договоры, внесут налоговые оговорки и создадут систему проверки контрагентов. Мы учитываем последние изменения в законодательстве и судебную практику, включая постановления ВС и арбитражных судов по вопросам возмещения налоговых убытков.
Проведем бесплатную консультацию и защитим от доначисления налогов
Оценим корректность налоговых отчислений
Запишитесь на консультацию
Что в итоге
Суды поддерживают покупателей, потерявших налоговые вычеты из-за контрагентов, которые не сформировали источники для вычетов. Это подтверждается судебной практикой при наличии в договоре соответствующей оговорки (определение Верховного Суда от 14.02.2020 № 304-ЭС20-393, постановление АС Северо-Кавказского округа от 08.09.2022 № Ф08-7869/2022).
Также суды признают правомерным удержание покупателем части оплаты за товар в счет возмещения налоговых потерь (постановление АС Западно-Сибирского округа от 17.11.2020 № Ф04-4801/2020).
Главное условие: в договоре должна быть четко прописана ответственность контрагента за налоговые последствия.
Но все же надеяться на то, что суд во всем разберется и без налоговой оговорки — значит рисковать утратой вычетов по НДС, а это реальный финансовый ущерб. Без грамотного оформления договора даже при наличии законных оснований взыскать убытки непросто. Обратитесь к профессионалам в области налогового и договорного права, чтобы минимизировать вероятность потери вычетов и обеспечить юридическую защиту в случае споров с контрагентами.
Читайте также:
Как оформить карточку предприятия: правила оформления, образец и бланк.
Налоговая реформа 2026: подробный разбор изменений для бизнеса.
Как подать уведомление о начале предпринимательской деятельности с 1 сентября 2025.
Реклама: ООО «АУДИТ КОМПЛЕКС», ИНН 7727287800, erid: 2W5zFGoVm6G
Начать дискуссию