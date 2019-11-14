«Ну ты такой отличный бухгалтер, чего ты сидишь в найме? Тебе точно нужно открыть свою бухгалтерскую фирму!»

«Ты столько работаешь, за такую работу точно нужно больше получать. Сколько можно работать на дядю? Они тебе никогда не будут платить много!».

Кап-кап на мозг, и вполне себе грамотный бухгалтер принимает для себя судьбоносное решение уйти из найма в «свободное плавание».

И тут два основных варианта развития событий:

1. Взмах шашкой — и ты на свободе с чистой совестью и записью об увольнении в трудовой книжке. Без понимания, где брать клиентов.

2. Остаёшься в найме, но собираешь клиентскую базу.

С первым вариантом всё очень печально. Начинается слив денег на неэффективную рекламу, демпинг, невероятный стресс и готовность взяться за любую работу. Всё это нарастает с разной интенсивностью, в зависимость от финансовой подушки безопасности. И чем ближе к опустошению этой подушки, тем нарастание нервозности выше.

Со вторым вариантом постабильнее, но физически невыносимо. Совмещать свою основную работу и новых клиентов. И в определённый момент силы заканчиваются и заявление об увольнении у директора на столе. И тут свобода с небольшой суммой выручки от уже набранных клиентов. И опять круги Ада с неэффективной рекламой и прочих «радостей» из предыдущего пункта.

Да, тяжело невероятно. Но часть бухгалтеров «выплывает», а часть возвращается (пытается вернуться) в найм.

Что происходит с «выплывшими». Дальше начинаются «радости» владения бизнесом: расходы на содержание, реклама, офис, поиск сотрудников (все из которых непременно «бестолковые бездельники») и далее по списку.

Конечно, есть способы оперативно перестроиться на нужную волну и процесс «выплывания» превратить во взлёт.

Но прежде подумайте и ответьте себе на вопрос: готовы ли вы забыть о бухгалтерской работе и использовать свои компетенции только во время продажи своих услуг? Если нет, то нужно ли уходить из найма?