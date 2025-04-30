Типичные ошибки при работе с документами в компании и как их избежать

2. Отсутствие даты

Распространенная ошибка при работе с документами — отсутствие даты, и совершается она чаще всего из-за невнимательности. На первый взгляд может показаться, что это не такое серьезное нарушение, но на практике именно оно влечет за собой самые негативные последствия для бизнеса.

Например, при возникновении спора с контрагентом суд может отказаться принять документ из-за нарушения установленных требований. Также документы без даты не получится зарегистрировать в качестве входящих или исходящих. А еще именно по дате стороны могут судить об актуальности документа.