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Неделя без бумаг: челлендж для компаний с пошаговым планом внедрения сервиса «Листоход» 

Можно ли перейти на электронный документооборот легко и безболезненно? Делимся простым пятидневным планом-челленджем «Неделя без бумаг» — от первых шагов до получения ощутимого результата.

Бумажный документооборот — по-прежнему головная боль для многих компаний. 

Поиск нужных бумаг отнимает драгоценное время, согласование часто превращается в многоступенчатую переписку. И всегда есть риск потерять важный документ. Все это тормозит бизнес-процессы и отвлекает сотрудников от других задач.

Например, HR-менеджеру нужно согласовать отпуск сотрудника. Бумажное заявление сначала передают на подпись руководителю, затем — в отдел кадров, потом — в бухгалтерию. Каждый этап занимает время. Если хотя бы одна из сторон задержит или потеряет заявление, процесс затягивается, и сотрудник не может вовремя получить одобрение своего отпуска.

В то же время все больше компаний переходят на цифровые инструменты, чтобы ускорить принятие решений, сделать процессы более эффективными. Мы предлагаем не ждать подходящего момента, а провести в своей компании челлендж «Неделя без бумаг». За пять дней вы на практике убедитесь, как легко можно перейти к электронному документообороту и автоматизировать рутинные задачи с помощью сервиса «Листоход». 

Что такое «Неделя без бумаг»

«Неделя без бумаг» — это челлендж, рассчитанный на пять рабочих дней. Каждый из них посвящен отдельному шагу перехода к цифровому документообороту. 

Главная цель — избавить сотрудников от бумажной рутины, упростить процессы согласования и хранения документов, автоматизировать повторяющиеся задачи. 

Этот челлендж отлично подойдет для бухгалтерии, HR-специалистов, юристов, руководителей и всех, кто ежедневно сталкивается с огромным количеством документов. Присоединяйтесь и убедитесь: внедрение электронного документооборота — это быстро, удобно и совсем не страшно!

План по дням: как проходит челлендж

День 1. Аудит текущего документооборота

В первый день вашей «Недели без бумаг» предлагаем провести небольшой и полезный аудит — взглянуть на то, как сейчас проходит работа с документами в компании или отделе.

Что делать? Выберите отдел, который будет участвовать в челлендже, соберите команду из сотрудников, которые чаще всего работают с бумагами. Составьте список основных процессов, где вы используете бумажные документы: приказы, договоры, акты, заявки на оплату.

Ответьте на вопросы:

  • На каких этапах оформления чаще всего возникают задержки?  

  • Какие документы дольше всего согласовываются?   

  • Какие бумажные процессы требуют больше всего времени или усилий?  

  • Были ли ситуации, когда важный документ терялся или про него забывали?  

  • Где чаще всего появляются ошибки?

Результат дня 1. Вы получаете карту текущего состояния — полный список «узких мест», связанных с бумажными документами.

День 2. Выбор процессов для автоматизации

Второй день — время понять, с чего начать оптимизацию и автоматизацию. Важно не пытаться «оцифровать» сразу все. Лучше выбрать 2–3 простых, но массовых типа документов — например, приказы, акты, счета на оплату или стандартные договоры. Процессы их обработки проходят часто и по единой схеме.

Что делать? Посмотрите на результаты вашего аудита и найдите процессы, в которых:  

  • наибольший объем ручной работы;  

  • часто возникают задержки;  

  • возможны ошибки сотрудников.

Сформулируйте стартовый список из 2–3 процессов и убедитесь, что все участники согласны с выбором. Опишите или нарисуйте блок-схему бизнес-процессов, планируемых к автоматизации, согласуйте ее с другими сотрудниками.

Результат дня 2. У вас есть список процессов, для которых вы будете создавать электронные маршруты, и команда, готовая к переменам.

День 3. Настройка «Листоход» под ваши задачи

В этот день вы переходите от планирования к действиям — настраиваете цифровой инструмент, который заменит бумажную рутину.

Что делать?  

1. Пригласить коллег в систему. Создайте учетные записи для всех участников процесса, кто работает с выбранными типами документов.

2. Создать маршруты согласования. В сервисе «Листоход» вы можете легко задать порядок прохождения документа — кто, в какой последовательности, на каком этапе согласует или подписывает. Есть два типа маршрутов:

  • Последовательное согласование — документ проходит по цепочке, от одного согласующего к другому. 

  • Параллельное согласование — документ одновременно отправляется всем согласующим. 

3. Интегрировать «Листоход» с другими сервисами. Например, если у вас есть «Битрикс24», вы можете настроить интеграцию с ним и согласовывать документы в привычном интерфейсе. Все уведомления об их движении поступают в единый центр уведомлений на портале, поэтому сотрудники могут оперативно реагировать на обновления.

Результат дня 3. Рабочие маршруты документов созданы, система готова к практическому применению.

День 4. Пилотный запуск

Сегодня начинается настоящее тестирование: вы запускаете согласование и подписание документов без бумаг.

Что делать?

  1. Отправить, подписать, согласовать первые документы. Например, оформите приказ или счет (тип документов, выбранный в день 2) полностью в электронном виде.

  2. Вовлечь команду — провести обучение и дать инструкции. Проведите короткий инструктаж или пошаговую демонстрацию для сотрудников. Покажите, как создать и отправить документ, как согласовать, где посмотреть статус и т. д. 

  3. Обеспечить поддержку от команды «Листоход». Если потребуется помощь, наша команда на связи — через чат, форму обратной связи.

Результат дня 4. Первые документы полностью проходят «цифровой» маршрут. Сотрудники понимают, как работает новая система и могут самостоятельно пользоваться сервисом.

День 5. Анализ результатов

Заключительный день челленджа посвящен подведению итогов. Теперь вы можете сравнить этот опыт со стандартной бумажной работой, оценить удобство и перспективы автоматизации документооборота в вашей компании.

Что делать?

  1. Оценить эффективность и сэкономленное время. Подсчитайте, сколько времени ушло на согласование и подписание электронных документов в сравнении с предыдущими бумажными процессами. Во сколько раз ускорился процесс? На каких этапах сократились задержки?

  2. Собрать обратную связь от команды. Проведите короткий опрос или встречу: что коллегам понравилось в электронном согласовании, что вызвало затруднения, где хотелось бы доработать процесс? Обратная связь поможет понять, как сделать переход еще более комфортным для всех.

  3. Принять решение о масштабировании. Обсудите, на какие процессы и отделы вы готовы расширять практику согласования документов в электронном виде. 

Результат дня 5. Вы видите реальную пользу от цифровизации и получаете список идей для дальнейшего роста.

Преимущества подхода «Неделя без бумаг»

Успех цифровизации во многом зависит от того, насколько плавно и понятно проходит переход к новым инструментам. Поэтому челлендж строится на поэтапном внедрении. 

В чем преимущества подхода:

  • Безболезненный переход — пошагово и с поддержкой. Каждый день — логичный маленький шаг: сначала аудит, потом выбор процессов, настройка маршрутов, практика. Такой подход «без стресса» уменьшает тревогу сотрудников перед новым, не требует одновременно ломать устоявшиеся процессы, сразу перестраивать весь документооборот.

  • Быстрые результаты и wow-эффект для команды. Первые успехи видны сразу же. Уже на третий или четвертый день появляется первый «вау-эффект»: вместо долгих согласований и хождений с бумагами — простое и понятное электронное подписание, четкий порядок, мгновенный обмен документами. 

  • Не требует больших затрат или IT-ресурсов. Для участия в челлендже не нужны сложные внедрения, новые серверы или специальная команда айтишников. Настроить систему можно без специальных технических знаний. Любой сотрудник осваивает работу в сервисе за 1–2 дня.

Как продолжить работать после челленджа

Челлендж — это только старт. Вы убедились, что цифровой документооборот работает, теперь можно уверенно двигаться дальше.

  • Расширьте охват: подключайте другие отделы и процессы. Теперь, когда команда освоилась с электронным согласованием, можно вовлекать новые отделы: бухгалтерию, юристов, закупки, IT и других. Каждый подраздел легко интегрируется в систему — просто приглашайте сотрудников и добавляйте их к нужным маршрутам.

  • Настройте автоматические уведомления для удобства. В «Листоход» можно настроить уведомления не только внутри сервиса, но и на электронную почту, в ваш аккаунт Телеграм или в Центр уведомлений Битрикс24.

  • Закройте все альтернативные пути выполнения бизнес-процесса. Исключите работу через телефон или e-mail. Отвечайте на обращения, но направляйте инициаторов использовать только «Листоход». В корпоративной системе всегда побеждает один маршрут: важно, чтобы это был ваш, а не обходной путь.

  • Получите консультацию или поддержку от команды «Листоход». Первые шаги пройдены — возможно, появились вопросы или новые идеи по автоматизации процессов.  

Команда «Листоход» всегда готова помочь — например, проконсультировать по сложным сценариям, помочь в настройке интеграции с Битрикс24. Вы можете оставить заявку через чат поддержки внутри сервиса, заполнить контактную форму или связаться с менеджером.

Заключение

Переход на электронный документооборот — это проще, чем кажется на первый взгляд. Не нужно ждать идеального момента, закладывать огромный бюджет или разбираться в сложных технологиях. Начать цифровизацию можно уже сегодня — постепенно, легко и без стресса для коллектива.

Челлендж «Неделя без бумаг» с «Листоход» — отличный старт. Вы увидите быстрый эффект, вдохновите команду на перемены, сэкономите время и избавитесь от бумажной рутины. Без переплат, сложных процедур и долгих внедрений.

Присоединяйтесь к челленджу и избавьтесь от бумажных документов всего за 5 дней с помощью «Листоход».

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Как система Листоход поможет ускорить согласование документов и бизнес-процессы в компании

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