Неделя без бумаг: челлендж для компаний с пошаговым планом внедрения сервиса «Листоход» 

В то же время все больше компаний переходят на цифровые инструменты, чтобы ускорить принятие решений, сделать процессы более эффективными. Мы предлагаем не ждать подходящего момента, а провести в своей компании челлендж «Неделя без бумаг». За пять дней вы на практике убедитесь, как легко можно перейти к электронному документообороту и автоматизировать рутинные задачи с помощью сервиса «Листоход».

Например, HR-менеджеру нужно согласовать отпуск сотрудника. Бумажное заявление сначала передают на подпись руководителю, затем — в отдел кадров, потом — в бухгалтерию. Каждый этап занимает время. Если хотя бы одна из сторон задержит или потеряет заявление, процесс затягивается, и сотрудник не может вовремя получить одобрение своего отпуска.

Поиск нужных бумаг отнимает драгоценное время, согласование часто превращается в многоступенчатую переписку. И всегда есть риск потерять важный документ. Все это тормозит бизнес-процессы и отвлекает сотрудников от других задач.

Этот челлендж отлично подойдет для бухгалтерии, HR-специалистов, юристов, руководителей и всех, кто ежедневно сталкивается с огромным количеством документов. Присоединяйтесь и убедитесь : внедрение электронного документооборота — это быстро, удобно и совсем не страшно!

«Неделя без бумаг» — это челлендж, рассчитанный на пять рабочих дней. Каждый из них посвящен отдельному шагу перехода к цифровому документообороту.

Что такое «Неделя без бумаг»

План по дням: как проходит челлендж

День 1. Аудит текущего документооборота

В первый день вашей «Недели без бумаг» предлагаем провести небольшой и полезный аудит — взглянуть на то, как сейчас проходит работа с документами в компании или отделе. Что делать? Выберите отдел, который будет участвовать в челлендже, соберите команду из сотрудников, которые чаще всего работают с бумагами. Составьте список основных процессов, где вы используете бумажные документы: приказы, договоры, акты, заявки на оплату. Ответьте на вопросы: На каких этапах оформления чаще всего возникают задержки?

Какие документы дольше всего согласовываются?

Какие бумажные процессы требуют больше всего времени или усилий?

Были ли ситуации, когда важный документ терялся или про него забывали?

Где чаще всего появляются ошибки? Результат дня 1. Вы получаете карту текущего состояния — полный список «узких мест», связанных с бумажными документами.

День 2. Выбор процессов для автоматизации

Второй день — время понять, с чего начать оптимизацию и автоматизацию. Важно не пытаться «оцифровать» сразу все. Лучше выбрать 2–3 простых, но массовых типа документов — например, приказы, акты, счета на оплату или стандартные договоры. Процессы их обработки проходят часто и по единой схеме. Что делать? Посмотрите на результаты вашего аудита и найдите процессы, в которых: наибольший объем ручной работы;

часто возникают задержки;

возможны ошибки сотрудников. Сформулируйте стартовый список из 2–3 процессов и убедитесь, что все участники согласны с выбором. Опишите или нарисуйте блок-схему бизнес-процессов, планируемых к автоматизации, согласуйте ее с другими сотрудниками. Результат дня 2. У вас есть список процессов, для которых вы будете создавать электронные маршруты, и команда, готовая к переменам.

День 3. Настройка «Листоход» под ваши задачи

В этот день вы переходите от планирования к действиям — настраиваете цифровой инструмент, который заменит бумажную рутину. Что делать? 1. Пригласить коллег в систему. Создайте учетные записи для всех участников процесса, кто работает с выбранными типами документов. 2. Создать маршруты согласования. В сервисе «Листоход» вы можете легко задать порядок прохождения документа — кто, в какой последовательности, на каком этапе согласует или подписывает. Есть два типа маршрутов: Последовательное согласование — документ проходит по цепочке, от одного согласующего к другому.

Параллельное согласование — документ одновременно отправляется всем согласующим. 3. Интегрировать «Листоход» с другими сервисами. Например, если у вас есть «Битрикс24», вы можете настроить интеграцию с ним и согласовывать документы в привычном интерфейсе. Все уведомления об их движении поступают в единый центр уведомлений на портале, поэтому сотрудники могут оперативно реагировать на обновления. Результат дня 3. Рабочие маршруты документов созданы, система готова к практическому применению.

День 4. Пилотный запуск

Сегодня начинается настоящее тестирование: вы запускаете согласование и подписание документов без бумаг. Что делать? Отправить, подписать, согласовать первые документы. Например, оформите приказ или счет (тип документов, выбранный в день 2) полностью в электронном виде. Вовлечь команду — провести обучение и дать инструкции. Проведите короткий инструктаж или пошаговую демонстрацию для сотрудников. Покажите, как создать и отправить документ, как согласовать, где посмотреть статус и т. д. Обеспечить поддержку от команды «Листоход». Если потребуется помощь, наша команда на связи — через чат, форму обратной связи. Результат дня 4. Первые документы полностью проходят «цифровой» маршрут. Сотрудники понимают, как работает новая система и могут самостоятельно пользоваться сервисом.

День 5. Анализ результатов