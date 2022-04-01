Приостановка операций по 115-ФЗ: что подать в банк бухгалтеру для разблокировки

Причины блокировки

Причины блокировки могут быть следующие:

проведение сомнительных операций по счету;

снятие большого объема наличности;

расчеты с сомнительными контрагентами;

непредставление в банк документов компании в случае внесения изменений (смена директора, утверждение нового устава и т. д.);

непредставление в банк документов, подтверждающих проводимые по счету операции.

Под сомнительными операциями подразумевается «подозрение в отмывании доходов».

Прежде, чем полностью блокировать счет, банк приостанавливает по нему операции до представления необходимых документов. Во время приостановки у компании есть возможность проводить операции по обязательным платежам: налоги, заработная плата сотрудникам, страховые взносы. А банк направляет тем временем запрос на подтверждающие законность и характер сделки документы.

Запрос направляется либо через систему банк-клиент, либо письмом на электронную почту. Если документы не предоставлены в срок, указанный в запросе, банк полностью блокирует счет и отправляет сведения о блокировке в ЦБ и ФНС.

Если у компании заблокирован счет, то это не только сказывается на ее общем рейтинге при открытии счета в другом банке, но и служит основанием для отказа в открытии, так как потенциальный клиент будет «неблагонадежным». Таким образом, компания попадает в «черный список».

Речь о Положении Банка России № 639-П от 30.03.2018, формально, если компании отказали в открытии счета в одном банке, в другом отказать в услуге только на этом основании, не могут. Но если у организации были подозрительные операции, эти сведения банк передает в ЦБ, а оттуда они попадают в Росфинмониторинг, а обратно по цепочке спускается список неблагонадежных клиентов и в дальнейшем банки этим списком пользуются в своей работе.

Кроме того, есть Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Если компания попала в него, даже по несчастливой случайности или ошибке, то банк вправе отказать ей в обслуживании.

Если компания вошла в «черный список», как экстремистская, то существует процедура ее реабилитации при участии Росфинмониторинга.

Суть процедуры реабилитации следующая:

Компания обращается в банк, который заблокировал счет и внес ее в «список» за официальным ответом; С официальным ответом и документами, предоставленными ранее в банк, компания обращается в Межведомственную комиссию при ЦБ. Комиссия рассматривает документы и выносит решение, которое направляется в банк. Банк восстанавливает клиента и компанию убирают из «списка».

Для того, чтобы избежать потенциальных блокировок, необходимо проводить мониторинг контрагентов и максимально аккуратно совершать платежи. Помочь в этом может сервис Локо-Банка «Риск-контроль».

Если же блокировки избежать не удалось и поступил запрос на документы, рекомендуем отреагировать на него в максимально короткие сроки.

Обычно банк запрашивает документы по конкретной операции, например, договор, на основании которого проводится платеж. Документы можно отправить как через банк-клиент или почту, так и принести в отделение, в котором обслуживается компания.

Руководителя компании также могут попросить явится в банк лично, дать пояснения. Это способ понять, ориентируется ли директор в делах компании и что знает о проводимых операциях. Номинальный руководитель обычно не в курсе происходящего, а реальный легко ответит на все вопросы. Возможно банк также попросит предоставить небольшую анкету и рассказать об активах организации, вариантах работы с поставщиками и покупателями.

Если же счет заблокирован по инициативе ФНС, то передавать документы нужно в налоговую, причем все зависит от причины блокировки. Не сдали отчетность — надо сдать, не заплатили налог — уплатить. Но ФНС понадобится время на то, чтобы отменить решение о блокировке, обращение в банк в этом случае не поможет. Даже если представить декларацию с отметкой.

Почему еще необходимо отслеживать операции компании и проявлять должную осмотрительность

В июле 2021 года в первом чтении был рассмотрен законопроект № 1116371-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части организации работы по оценке риска проведения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями подозрительных операций и использованию этой информации».

Главными нововведениями проекта являются поправки в 115-ФЗ и создание ЦБ РФ платформы «Знай своего клиента» (ЗСК).

Предполагается, что юрлицам и ИП будут присваивать один из трех уровней риска проведения подозрительных операций: низкий, средний и высокий.

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На банки, в свою очередь, будет возложена обязанность по разработке и внедрению внутреннего контроля, по которому они будут относить клиентов к одной из трех категорий. Если клиент будет в высокой группе риска, то ему могут запретить осуществление ряда операций по счету и даже просто в его открытии. А те, кто будет в «зеленой» зоне риска смогут свободно проводить операции по счетам.

Критерии градаций уровней риска будет вести ЦБ по согласованию с Росфинмониторингом, основываясь на следующих данных:

информации о видах и характере деятельности компаний и ИП;

об операциях по их счетам;

об учредителях и руководителях компаний;

о наличии аффилированности с другими компаниями и (или) ИП, осуществляющими подозрительные операции;

о количестве банковских счетов (вкладов, депозитов), а также другой информации, поступающей от федеральных органов исполнительной власти.

Законопроектом предполагается, что при отнесении компании или ИП к высокой степени риска, ЦБ должен обратиться в ФНС за принудительным исключением таких компаний или ИП из ЕГРЮЛ.