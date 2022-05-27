Блокировка по 115-ФЗ. Зачем нужен второй счет и как с ним работать

Это законно?

Да, законодательство не запрещает открывать организации или ИП несколько счетов в одном или в разных банках. Тем более что открывают не только расчетные, но и другие виды счетов — валютные, специальные, депозитные и т. д. Главное — правильно вести учет, соблюдать требования ЦБ и конкретного банка, как контролера. Например, вовремя отвечать на запросы по операциям.

Ни в одном нормативно-правовом акте нет ограничений ни по количеству счетов, ни по их числу, ни по виду банков (за исключением ряда установленных законом случаев), с которыми можно работать. Можно открывать два и более счета, в одном или в нескольких банках, в одном или в разных регионах.

Операции по таким счетам можно проводить одновременно. Например, принимать выручку и проводить платежи контрагентам с каждого счета. Можно выбирать банк, в котором ниже тариф или расчёты будут бесплатными.

Об открытии счета ИФНС банк уведомит сам. Подавать сведения о счетах не требуется. Исключение — уведомление об открытии счета в зарубежном банке. О нем нужно будет сообщить самостоятельно.

Локо-Банк предлагает удобный расчетный счет для бизнеса за 0 рублей: бесплатное открытие и обслуживание счета, платежи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также переводы физлицам до 2 млн рублей без комиссии.

Пять тезисов в пользу второго счета

На самом деле их гораздо больше, но конечный список каждый формирует в зависимости от собственных потребностей.

Тезис № 1: второй счет — это страховка от технических сбоев

От технических сбоев в работе оборудования никто не застрахован, включая банки. Если в вашем бизнесе принято соблюдать сроки платежей, а неустойка за просрочку существенная, то иметь второй счет необходимо.

Тезис № 2: гарантия безопасности на случай отзыва лицензии

Если ваш банк входит в топы, (а Локо-банк входит в топ-55), то это надежная гарантия на случай отзыва лицензии. Если же банк, в котором вы обслуживаетесь, далеко не в первой сотне, то стоит перестраховаться.

Открывая запасной счет, вы сможете оперативно перевести средства, если узнаете, что репутации вашего банка что-то угрожает. Соблюдайте принцип: «не храните все яйца в одной корзине».

Тезис № 3: лучшие условия по тарифам и лимитам на снятие наличных

В каждом банке собственная тарифная политика. Где-то обслуживание может быть и вовсе бесплатным, а лимит на снятие наличных гораздо выше. В другом банке — выгоднее эквайринг или более быстрый валютный контроль.

Исходя из конкретных потребностей бизнеса можно открыть несколько счетов для разных целей:

Первый счет — для основных расчетов с контрагентами и зачисления наличной выручки.

Второй — для ведения эквайринговых операций, оплаты аренды оборудования (терминала, кассы и т. д.).

Третий — для расчетов по заработной плате и открытия зарплатного проекта.

Так вы сможете существенно сэкономить на комиссиях.

Тезис № 4: распределение средств по видам деятельности (налоговым режимам) и подразделениям

Если вы ИП, который торгует в розницу на патенте и при этом еще оказывает услуги, применяя УСН, то поступления будет удобно разделить на два счета. Во-первых, так проще отслеживать выручку и будет меньше ошибок в учете. Во-вторых, можно опять же ориентироваться на тарифы и дополнительные предложения банка (например, ИП на патенте часто предлагают онлайн-бухгалтерию и сдачу отчетности). В-третьих, вы будете контролировать соблюдение лимитов для использования спецрежима.

Если у вас организация, в которой есть филиалы или другие обособленные подразделения, то для каждого из них вы можете открыть собственный счет. Филиал сам будет оплачивать текущие расходы. Например, коммунальные платежи, аренду или выплачивать зарплату, снимать наличные для командированных сотрудников или вносить на счет выручку.

Тезис № 5: отсутствие комиссий при переводах

Если ваш ключевой контрагент с небольшими оборотами имеет счет в одном с вами банке, то ему это выгодно. Контрагент не переплачивает комиссии (внутрибанковские переводы или бесплатны, или гораздо дешевле межбанковских). Значит работать с вами будет комфортнее. Если вы — тот самый контрагент, то, открыв счет в одном банке с вашим поставщиком, вы сэкономите на платежах, а также ускорите получение средств (внутри банка деньги ходят за секунды).

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Как избежать блокировки по 115-ФЗ

Увы, если один из счетов заблокирован, то «ввести замену» (т. е. продолжать пользоваться вторым счетом) не получится. Другой банк также будет вынужден заблокировать ваш счет, если ваша деятельность поставлена под сомнение.

Поэтому важно не только выполнять рекомендации банка и проверять риски, связанные с блокировкой, но и соблюдать требования ЦБ. В частности, прописанные в Методических рекомендациях от 21.07.2017 № 18-МР.

Помните, что в зону особого внимания попадают клиенты, которые платят со счета мало налогов (меньше 0,9% от дебетового оборота по счету, а для клиентов из пострадавших сфер экономики — 0,5%) или не платят их совсем.

Если у вас открыто несколько счетов, а налоги вы платите только с одного, рекомендуем сообщать в другой банк об исполнении обязательств перед бюджетом (например, регулярно предоставлять выписки со второго счета).

Однако уплата обязательных платежей ниже указанного порога не повлечет за собой автоматическое признание всех операций сомнительными. ЦБ предписывает проводить совокупный анализ.

Перечень кодов видов признака операций, которые могут вызвать сомнения, приведен в таблице Методических рекомендаций № 18-МР.

Кроме того, банк обязательно насторожат следующие обстоятельства:

если со счета не выплачивается зарплата, не уплачиваются НДФЛ и страховые взносы или проводимые платежи не соответствуют среднесписочной численности;

зарплата ниже установленного прожиточного минимума;

остатки по счету отсутствуют или подозрительно незначительны (в сравнении с объемами обычно проводимых операций по счету);

основания платежей не соответствуют видам деятельности клиента;

не прослеживается связь между основаниями зачисления и списания;

резкое увеличение оборотов по счету, превышение лимита оборотов, заявленных при открытии и (или) ведении;

если со счета не оплачиваются обычные платежи (арендная плата, коммуналка, оплата канцтоваров и т. п.).

Также сомнительными будут выглядеть операции, в рамках которых средства от покупателей зачисляются на счет с выделением НДС, а списываются практически в полном объеме в пользу контрагентов по необлагаемым НДС объектам.

Не позволяйте недобросовестным контрагентам бросать тень на ваш бизнес. Всем клиентам Локо-Банка доступны сервисы для минимизации рисков: