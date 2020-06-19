Индивидуальный инвестиционный счет: + 52 000 рублей!

Я сегодня заглянула в приложение Сбербанка, а там мне предлагается заработать на вкладе от 4,15% до 1,8% за год. Не густо! Вот именно поэтому все больше людей поглядывают на фондовый рынок.

Сегодня поговорим про ИИС — индивидуальные инвестиционные счета. Это такой вид брокерских счетов, открыть в брокерских компаниях.

Для справки: сейчас в России открыто 2 млн. таких счетов. Для чего эти люди открыли себе такой счет и что в этом счете хорошего — сейчас расскажу.

ИИС — это специальный счет, придуманный нашим государством в 2015 году (на минуточку: работает уже 5 лет) и дающий возможность возвращать свои налоги из налоговой. Многие ранее пользовались такой привилегией, как возврат налогов за покупку недвижимости. Так вот, ИИС тоже помогает забирать свои налоги за то, что вы накапливаете капитал.

Представьте себе: вы копите деньги и за это государство возвращает вам налоги! Это реально!

Теперь к цифрам: вы можете забрать из налоговой 13% от внесенных средств на ИИС, но не более 52 тыс. рублей и не более той суммы, которую за вас заплатил ваш работодатель в налоговую. Да, этот вариант для тех, у кого есть хоть какая-то «белая» зарплата.

То есть эти 13% можно получить от суммы в 400 тыс. рублей. Если внести эти деньги на счет в 2020 году, то налоговый вычет можно будет получить в 2021 году прям на банковский счет.

Чтобы получить налоговый вычет, средства должны находится на этом счете не менее 3 лет. Чтобы забирать налоги каждый год, пополнять ИИС тоже нужно каждый год. Представляете, сколько вы сможете накопить за 3 года?

Свои деньги плюс полученный доход можно забрать и раньше, но тогда уже полученный налоговый вычет придется в полном размере вернуть государству.

Вы спросите: а что делать с этой накапливаемой кубышкой? Отвечаю: у некоторых брокерских компаний на эти деньги начисляются проценты, например, половину от ключевой ставки Центробанка т.е. 2,75% годовых. Можно увеличить эту доходность до 5-6%, купив облигации. Если вы не любите скучные вещи, то можете купить акции российских или американских компаний, зарабатывать на росте упавших, в кризис, акций и получать дивиденды.

Как использовать ИИС если нет «белой» зарплаты, если занимаюсь предпринимательской деятельностью, пенсионер или просто экономически не интересно забирать эти копейки — 52 000 р.?

Так вот, если забрать свои налоги из налоговой не получится по вышеперечисленным причинам, индивидуальный инвестиционный счет можно использовать по-другому. Можно просто не платить налог на сумму прибыли, полученную на этом счете.

Такой способ предпочтительней при крупной сумме инвестиций, а так же если вы являетесь успешным биржевиком, зарабатывающим хорошие деньги на спекуляциях или в том случае, если хотите инвестировать на долгий срок 5-10 лет.

Напомню, на инвестсчет можно класть максимум 1 млн рублей в год. Если материальные возможности позволяют, то за 3 года использования ИИС можно накопить очень солидную сумму и заработать на ней хорошую прибыль. А потом не заплатить налог на эту прибыль!

Кстати, у нашего правительства есть план повысить порог для ИИС с 1 млн рублей до 2,5 млн. Обсуждается так же появление опции досрочного снятия средств, в случае наступления чрезвычайной ситуации (например, болезнь или смерть близкого родственника).

Пользуйтесь ИИС обязательно!