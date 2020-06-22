Налоговые вычеты: инвестиционный VS имущественный

Мы продолжаем изучать все подробности и подводные камни инвестиционного налогового вычета.

Напомню, в рамках индивидуального инвестиционного счета вы можете забрать из налоговой 13% от внесенных средств на ИИС, но не более 52 тыс. рублей и не более той суммы, которую заплатил ваш налоговый агент в бюджет. В этом заключается смысл использования инвестсчета по типу А.

При расчете налоговой базы для НДФЛ учитываются все доходы, полученные как в денежной, так и в натуральной формах.

Например:

заработная плата и премии,

доходы от продажи недвижимости, находившейся в собственности менее 3-х лет,

доходы от сдачи недвижимости в аренду,

доходы от операций с ценными бумагами, т.е. если вы торгуете на обычном брокерском счета

подарки и выигрыши,

выплаты по больничным листам,

гонорары за интеллектуальную деятельность и т.д.

Короче говоря, сюда можно посчитать все доходы, с которых уплачивается НДФЛ по ставке 13%, кроме налогов на дивиденды, потому что в соответствии со ст.210 НК РФ, в отношении доходов от долевого участия в организации (дивидендов) налоговые вычеты не применяются.

Важно: на налоговый вычет могут претендовать физические лица, которые получают доходы, облагаемые по ставке 13%, а так же Индивидуальные предприниматели при условии применения общей системы налогообложения т.е. если ИП не находится на спец режиме 6% или 15% и уплачивает налоги по ставке 13%.

Инвестиционный вычет не мешает применению других налоговых вычетов. Если у вас достаточно доходов, то можно использовать несколько вычетов за налоговый период, подав все сведения в одной декларации.

Важно: инвестиционный вычет по ИИС типа А можно применить только по отношению к тому календарному году, в котором зафиксирован взнос денег на ИИС.

Разберем пример

Доход Иванова И.И. за 2019 год составил 600 000 рублей, с него был уплачен НДФЛ по ставке 13% в размере 78 000 рублей. Иван Иванович очень хочет получить инвестиционный вычет на сумму взноса на ИИС (так называемый «тип А») в размере 400 000 рублей, а еще желает получить имущественный вычет за покупку квартиры стоимостью 1 800 000 рублей.

Тут я бы рекомендовала Иванову по итогам 2019 года воспользоваться инвестиционным вычетом (400 000 рублей), поскольку этот вычет можно применить только к доходам, полученным в течение налогового периода, в котором было зафиксировано внесение денег на ИИС, а имущественный вычет использовать частично (200 000 рублей), поскольку данный вычет можно перенести на будущие налоговые периоды. В данном примере Иванов И.И. вернет НДФЛ в размере 78 000 рублей.

Срок инвестирования

Хочу напомнить, что возможность открывать ИИС появилась 1 января 2015 года в связи с вступлением в силу поправок в 39-ФЗ.

Максимальный срок действия этого счета не ограничен.

Срок действия договора начинает отсчитываться с момента заключения этого договора с брокерской компанией. Именно поэтому я рекомендую всем своим клиентам открывать счета ИИС заранее, на всякий случай, даже если сейчас не планируется инвестирование денег.

Минимальный срок действия договора ИИС, позволяющий воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом любого вида, должен составлять не менее трех лет с момента заключения Договора с Брокером, т.е. открыв ИИС 10 февраля 2015 года, вы можете закрыть его без потери возможности воспользоваться вычетом в любой день, начиная с 11 февраля 2018 года (при этом дата ввода ДС на ИИС не имеет значения). Таким образом, вы можете пополнить ИИС 10.02.2018, расторгнуть его на следующий день, забрав деньги со счета и в 2019 получить налоговый вычет за весь 2018.

Досрочное расторжение ИИС

При расторжении ИИС ранее трехлетнего срока физическое лицо теряет право на использование инвестиционного вычета.

Если вы воспользовались инвестиционным вычетом типа А, но по каким-то причинам расторгли договор ИИС ранее 3-х лет с момента открытия у Брокера и забрали свои деньги, то придется вернуть в бюджет все деньги, полученные в связи с применением налогового вычета типа А. Еще и пени заплатите!

Для возврата в налоговую ранее полученной суммы в связи с применением инвестиционного вычета типа А необходимо подать уточненную декларацию за тот налоговый период, за который вычет был получен. Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате НДФЛ, начиная со следующего за установленным законодательством о налогах и сборах дня уплаты налога. Для НДФЛ — это 15 июля года, следующего за отчетным. Пеня за каждый день просрочки определяется в процентах от неуплаченной суммы налога и принимается равной одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Например, Петров П.П. открыл ИИС в мае 2015 года и зачислил на счет 400 000 рублей. В 2016 году он подал в налоговую декларацию на получение вычета типа А за 2015 год, через 3 месяца получил на свой банковский счет излишне уплаченный НДФЛ в размере 52 000 рублей.

В 2017 году Петр Петрович забрал свои деньги со счета ИИ: срочно нужно сделать ремонт дома. В данном случае Петров должен подать уточненку за 2015 год и уплатить налог в размере 52 000 рублей. Также он должен заплатить пени, которые будут начисляться, начиная с 16.07.2016 года до дня уплаты НДФЛ.

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Физические лица в рамках ИИС могут инвестировать во все инструменты, обращаемые на организованных торгах российского организатора торгов.

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