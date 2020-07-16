ИИС: как в джинсы влезть и на диету не сесть?

Сегодня последняя серия нашего сериала под названием «Индивидуальный инвестиционный счет». Напомню, я пишу только детали и нюансы касательно этого вида вычета.

Как вы знаете, по законодательству запрещено одновременно использовать вычет типа А и Б по индивидуальному инвестиционному счету, да и технически это невозможно: брокер и налоговая так или иначе взаимодействуют между собой.

Но у грамотного инвестора есть возможность забирать излишне уплаченный налог и одновременно не платить налог с прибыли, полученной на бирже за 3 года!

Порядок действий тут такой:

Открываем ИИС типа А и получаем ежегодный вычет из налоговой.

Открываем обычный брокерский счет у своего брокера. Как правило, открытие счета, и ведение пустого счета — бесплатно и именно поэтому оба счета можно открыть одновременно.

По истечению 3-х летнего срока, переводим все ценные бумаги с ИИС на обычный счет. Начиная с июля 2015 года в связи с изменением 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» любой вывод денег или ценных бумаг с ИИС приводит к расторжению договора на ведение ИИС. На пятый рабочий день договор ИИС считается расторгнутым.

Если активы, переведенные на стандартный брокерский счет, продать не ранее трехлетнего срока с момента покупки (напомню, купили вы их на ИИСе), то у брокера можно получить вычет в размере финансового результата.

Вычет в размере финансового результата уменьшает положительный финансовый результат от операций с ценными бумагами при условии, что они находились в собственности налогоплательщика более трех лет. Предельный размер вычета устанавливается в размере 3 млн. рублей за каждый полный год нахождения ценных бумаг в собственности.

Срок нахождения ценной бумаги в собственности налогоплательщика исчисляется исходя из метода реализации ценных бумаг, приобретенных первыми по времени (ФИФО). ФИФО — что первое из акций пришло на ваш счет, то первое и уходит в случае продажи.

Вычет применяется для ценных бумаг, приобретенных после 01 января 2014 года.

Возможность применения вычета иллюстрируется ниже на примере.

Допустим, Иванов И.И. 1 января 2014 года приобрел ценные бумаги на сумму 1 млн. рублей. 20 марта 2017 года он реализовал эти ценные бумаги на сумму 5 млн. рублей. Других операций по счету клиента за все это время не было. Рассчитаем доход и налог с учетом применяемого вычета в размере фин.результата. Сначала рассчитаем финансовый результат: Доход = 5 000 000 — 1 000 000 рублей = 4 000 000 рублей. Далее определим величину вычета. Бумаги находились в собственности 3 года (сначала на ИИС, а позже на обычном счете), поэтому Иван Иванович может воспользоваться данным вычетом. За каждый год предоставляется вычет в размере 3 млн. рублей. Суммарно вычет составит 9 млн. рублей. Вычет = 3 года * 3 000 000 рублей = 9 000 000. В данном случае вычет будет на все 4 млн рублей и налог с прибыли платить не нужно.

Вот таким простым способом можно забирать свои налоги из бюджета и параллельно не платить НДФЛ с прибыли совершенно легально!