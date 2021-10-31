Вычет по ИИС с 2021 года можно применять не ко всем доходам: важные изменения для инвесторов

Заканчивается 2021 год, и нужно вспомнить финансовый инструмент, который принято вспоминать под конец налогового периода — индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Это связано с такой его особенностью: граждане, успевшие пополнить этот счет до конца года, имеют возможность вернуть НДФЛ за весь текущий календарный год!

Хочу напомнить об очень важном изменении в налоговом законодательстве относительно индивидуальных инвестиционных счетов. Если вы используете налоговый вычет «типа А» (вычет на сумму взноса на ИИС), обязательно учтите это!

До 2021 г. по данному типу вычета достаточно было иметь любой доход, облагаемый по ставке 13%, кроме дивидендов. То есть была возможность возвращать налоги, уплаченные с заработной платы, от продажи недвижимости, находившейся в собственности менее 3-х лет, от сдачи недвижимости в аренду, от операций с ценными бумагами, т.е. если вы торговали на обычном брокерском счете (без признака ИИС), налоги с подарков и выигрышей, с выплат по больничным листам и т. д.

С 2021 года вычет А можно применить только к доходам по «основной налоговой базе».

Основная налоговая база — это все доходы, за исключением того, что перечислено в ст. 210 НК РФ: дивиденды, выигрыш в лотерею, торговля акциями, облигациями и фьючерсами, операции РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги, доход от займа ценных бумаг и тому подобное.

Другими словами, ни к какому «инвестиционному» доходу вычет типа А применить нельзя. Только к зарплате, гражданско-правовым договорам (например, доход от сдачи в аренду или от оказания услуг), к доходам от продажи недвижимости (доходу, который облагается по ставке 13%) и т.п.

Изменения касаются вычетов за 2021-й год и все последующие налоговые периоды.

И еще момент! Для получения вычета типа А рекомендую инвестору совершить хотя бы несколько сделок купли-продажи ценных бумаг по инвестиционному счету.

В НК РФ есть статья, на которую может ссылаться ФНС и отказывать в предоставлении вычета типа А. Она касается тех частных инвесторов, которые внесли деньги на ИИС, не сделали ни одной операции и вывели деньги для получения вычета — Статья 54.1 НК РФ: «налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу, если основной целью совершения сделки (операции) не является возврат суммы налога (подп. 1 п. 2 ст. 54.1 НК РФ)».

Я надеюсь, наши читатели финансово грамотны и всегда используют все налоговые возможности!

Больше подробностей об ИИС в других статьях блога.