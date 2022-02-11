Почему лично вы не инвестируете на фондовый рынок?

Большинство моих знакомых уверяет, что инвестирование на фондовые биржи — абсолютно не интересное и даже опасное для них занятие. С их стороны это совершенно обоснованное утверждение. Люди не пробовали инвестировать, они не видели, как растёт брокерский счет, и не знают правил техники безопасности на фондовом рынке. Порой им просто лень разбираться в финансовых инструментах и тогда они используют только банковский вклад под 7% годовых.

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На самом деле, в основе любого возражения в пользу инвестиций лежит страх. Все боятся потерять деньги. Наш народ привык часто получать финансовые оплеухи.

Самый хороший учитель в жизни — опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.

9 марта 2017 мой брокерский счёт с третьим плечом (это кредит в 3 раза больше собственных средств) принес мне 25% убытков. Да, за один день я потеряла кучу денег! Это были деньги, которые я зарабатывала полгода на бирже.

После этого случая я четко и навсегда поняла правила инвестирования. Используя их при накоплении финансовой подушки безопасности, вы сэкономите кучу нервов и несколько сотен тысяч рублей.

Итак, правила инвестирования:

Использовать заемные средства брокера может только профессионал трейдинга. Новички должны покупать акции только на те деньги, которые сами положили на счет.

В 2017 плечи «тянули вниз» мой счет, и поэтому я приняла решение их сокращать путём довнесения новых средств и равномерной продажи тех акций, которые уже принесли прибыль на тот момент.

Диверсификация: портфель имел сильный перекос в пользу одной компании. Четверть всех денег было потрачена на покупку акций компании «Фосагро».

На данный момент я покупаю какую-либо компанию в свой портфеле не более чем на 5%. Это позволяет комфортно себя чувствовать в нестандартных ситуациях, типа объявления санкций, падение нефти, угроза войны, эпидемии.

Долгосрочные инвестиции. Ставим для достижения своей финансовой цели длинный, неприлично длинный для России период инвестирования в 3-5-10 лет.

Никаких спекуляций (сделки купли-продажи за короткий период времени, торговля на понижение акций и т.п.) и никаких спекулятивных инструментов типа фьючерсов, опционов, валютных пар, криптовалют!

Рефинансирование: дивиденды от акций и купоны от облигаций не вывожу, чтобы купить очередную сумку в магазине, а оставляю на счету и направляю на покупку новых активов. На сумку коплю отдельно 😊

Ежемесячные довнесения денежных средств на счет в размере 5-10% от вашего общего дохода.

У меня есть цель накопить крупный капитал, который будет приносить пассивный доход. Без пополнения счета это просто возможно. Рынку нужно помогать!

Четко и заранее определите как вы будете действовать в случае сильного падения ваших акций, и в случае их сильного роста.

Я для себя решила, что если акция упадет более чем на 20% и, одновременно компания — всё так же фундаментально сильная с хорошим бизнесом, то я куплю еще (см. пункт 6). Кризисные периоды придется перетерпеть. Во время сильного роста я ищу недооцененные активы.

Знание и применение этих правил поможет вам сохранить и приумножить свой капитал, создать подушку финансовой безопасности для уверенности в будущем.