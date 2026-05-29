Как бухгалтер заставляет вас переплачивать налоги — и подставляет под проверку

Почему это важно именно сейчас
Каждую неделю я открываю учётную политику очередной компании — с оборотом от 500 миллионов до 5 миллиардов — и вижу типовой документ на пару страниц: какие расходы прямые, какие косвенные. И ноль строк про то, как платить налог меньше.
А с мая 2026 года выросли риски на другом конце. Пояснения на камералках проходят через робота ФНС (система Puzzle RPA), который ловит слова-маркеры (ошибка, контрагент не предоставил, не успели, забыли, оптимизация, не учли, неточности, не уверены, расхождения), а три формы отчётности — баланс, ОФР и ОДДС — сопоставляются автоматически. Нестыковки находят быстро. И вопросы задают тоже быстро.
Бухгалтерия и налоги — это две разные профессии
Ваш бухгалтер ведёт учёт так, чтобы у него и у компании не было проблем. Оптимизировать налоги — не его задача. Работает простая асимметрия рисков: завысил налоги — переплата ошибкой не считается; занизил, и это вылезло — проверка, доначисления, штрафы. А сэкономил 15 млн — в лучшем случае «спасибо» и премия в 50 тысяч. Бухгалтер вас не предаёт — он оформляет как умеет и по своей зарплате. А учётная политика тем временем живёт нетронутой годами, хотя именно в ней десятки миллионов, которые вы отдаёте в бюджет без необходимости.
Три инструмента учётной политики, которые экономят десятки миллионов
Инструмент
Норма
Что даёт на практике
Амортизационная премия
п. 9 ст. 258 НК
Списать часть стоимости ОС в первом месяце: до 10% по большинству групп, до 30% — по 3–7 группам
Резерв по сомнительным долгам
ст. 266 НК
Списать до 100% долга на 90-й день просрочки (50% — на сроке 45–90 дней), потолок — 10% выручки периода
Прямые и косвенные расходы
ст. 318 НК
Косвенные списываются сразу, прямые висят в НЗП до реализации — спорные затраты выгоднее обосновать косвенными
Как это выглядит в деньгах. Клиент купил станок за 12 миллионов. Бухгалтер списывал по 100 тысяч в месяц — Санта-Барбара на 10 лет. С амортизационной премией в первом же месяце налог уменьшается почти на миллион. Строки про премию в политике не было — она просто копи-пастилась.
20 млн сомнительной дебиторки при закреплённом резерве превращаются в минус 5 млн налога уже в текущем квартале. А спорные 68 млн затрат мебельной фабрики (амортизация, обучение, страхование, командировки) по шаблону учтены как прямые — и 4+ млн налога зависают в незавершёнке вместо списания сейчас.
Таких законных способов наберётся больше двадцати. Они как государственные льготы: доступны всем, вопрос лишь в том, пользуетесь ли вы ими.
Обратная сторона: как «экономия» превращается в проверку
Декабрь. Прибыль 60 млн, налог 15 млн. Директор «улучшает показатели»: 28 декабря — акт от незнакомого контрагента на 15 млн за «маркетинговое исследование» без привязки к проекту. С ним же полтора года висит аванс на 15 млн за «консультации», которых не было, — закрывают взаимозачётом. И заём учредителю на 20 млн, третий год, без процентов и возврата.
По отдельности объяснимо. Вместе для налоговой это читается так: сначала вывели деньги, потом нарисовали под них расход. А заём — с двойной ловушкой: помимо отсутствия процентного дохода у компании возникает материальная выгода у учредителя, и экономия на процентах облагается НДФЛ по ставке 35% (ст. 212 НК). Один «вечный заём» — два налога мимо бюджета.
Так сходятся обе истории. В первой бухгалтер помогает переплачивать законно, во второй — ведёт под статью. Он оптимизирует свой риск, а не ваш налог.
И отдельно — слова в пояснениях. Робот ФНС читает «ошибку» как занижение базы, «контрагент не предоставил» — как отсутствие документов, «оптимизацию» — как незаконную схему. В зоне риска и «не успели», «не учли», «неточности», «не уверены», «расхождения». Должен ли всё это знать ваш бухгалтер за свои 50–100 тысяч?
Что делать
Разделите роли: бухгалтер фиксирует решения бизнеса, а о налоговых последствиях думает консультант — до проводок, а не после требования из инспекции. Пересмотрите учётную политику прямо сейчас — есть ли в ней премия, резерв, обоснованный перечень расходов. И перед каждой нестандартной операцией отвечайте на пять вопросов: что получили, зачем, где результат, откуда цена, есть ли документы. Два ответа «не знаю» — готовьтесь к проблемам.
Чек-лист перед сдачей годовой отчётности
учётная политика обновлялась в последние 2 года;
закреплена амортизационная премия;
закреплён резерв по сомнительным долгам;
перечень прямых расходов обоснован, а не скопирован из шаблона;
займы учредителям оформлены с процентами и графиком возврата;
в пояснениях нет слов-маркеров, которые робот ФНС читает против вас.
Бухгалтер не виноват — он делает свою работу. Ваша работа — знать, чего в ней нет, и закрывать пробел. В таких случаях мы обычно начинаем с аудита учётной политики — и почти всегда находим неиспользованные резервы на десятки миллионов, которые компания годами отдавала в бюджет добровольно.
