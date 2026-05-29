Как бухгалтер заставляет вас переплачивать налоги — и подставляет под проверку

Обратная сторона: как «экономия» превращается в проверку

Декабрь. Прибыль 60 млн, налог 15 млн. Директор «улучшает показатели»: 28 декабря — акт от незнакомого контрагента на 15 млн за «маркетинговое исследование» без привязки к проекту. С ним же полтора года висит аванс на 15 млн за «консультации», которых не было, — закрывают взаимозачётом. И заём учредителю на 20 млн, третий год, без процентов и возврата.

По отдельности объяснимо. Вместе для налоговой это читается так: сначала вывели деньги, потом нарисовали под них расход. А заём — с двойной ловушкой: помимо отсутствия процентного дохода у компании возникает материальная выгода у учредителя, и экономия на процентах облагается НДФЛ по ставке 35% (ст. 212 НК). Один «вечный заём» — два налога мимо бюджета.

Так сходятся обе истории. В первой бухгалтер помогает переплачивать законно, во второй — ведёт под статью. Он оптимизирует свой риск, а не ваш налог.

И отдельно — слова в пояснениях. Робот ФНС читает «ошибку» как занижение базы, «контрагент не предоставил» — как отсутствие документов, «оптимизацию» — как незаконную схему. В зоне риска и «не успели», «не учли», «неточности», «не уверены», «расхождения». Должен ли всё это знать ваш бухгалтер за свои 50–100 тысяч?