Не платил налоги, пока не пришел прокурор и забрал все, вообще все

Три способа добраться до вашего кармана

Способ первый: субсидиарная ответственность.

Если максимально просто, это ответственность лица, которое могло оказывать влияние на деятельность компании (это может быть и не участник ООО) за те действия, которыми оно причинило вред кредиторам, так как действовало не в интересах ООО, а в своих личных (выводило имущество, уничтожало документы бух учета, не сообщало о признаках банкротства). Этот инструмент, позволяет кредиторам (всем вообще) получить удовлетворение своих требований уже за счет имущества контролирующего лица, а не только самого ООО.

Контролирующим лицом (ст. 61.10) признают не только директора — это и участник, и фактический бенефициар, тот кто принимал решения и снимал сливки.

Если налоговая недоимка больше половины требований кредиторов третьей очереди — вина презюмируется (пп. 3 п. 2 ст. 61.11). Считают по основной сумме долга, без пеней и штрафов. Не инспекция доказывает, что вы довели фирму до банкротства — вы доказываете, что не доводили. При бумажном НДС так почти всегда: контрагентам вы платите, а с бюджетом — нет.

Недоимки доначислили 50 млн, вся основная задолженность в реестре — 80. Недоимка больше половины. Вы виноваты по умолчанию. Пока идёт спор — квартира, машина и счета под арестом.

Выездная насчитала 50 млн, весь реестр — 80. Налоговый долг больше половины. Вы виноваты по умолчанию. Пока идёт спор — квартира, машина и счета под арестом.

«Я не директор, я просто рядом стоял» — не работает. Ищут по движению денег и по тому, кто получал выгоду (Постановление Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53). Субсидиарка работает и вне банкротства: бросили фирму, её исключили из ЕГРЮЛ — по долгам всё равно ответит контролирующее лицо (п. 3.1 ст. 3 Закона об ООО). Административная ликвидация — не конец истории.

Способ второй: личное взыскание вреда бюджету.

КС РФ от 08.12.2017 № 39-П: если налог не заплатило ООО, недоимку и пени взыщут с директора или бенефициара как возмещение вреда по ст. 1064 ГК — через гражданский иск в уголовном деле по ст. 199 УК. ФНС прямо предписала инспекциям так делать. Взыскать с физлица можно лишь когда с компании уже нечего взять. Штраф в сумму вреда не входит — только недоимка и пени.

И главное: прекращение уголовного дела по амнистии или давности гражданский иск не закрывает. «Дело прекратили» — не равно «денег не должен».

Способ третий: прокурорский гражданский иск.

Самый жёст(о)кий. Прокурор требует взыскать в доход казны всё полученное по сделкам, «противным основам правопорядка и нравственности» (ст. 169 ГК). Не доначисление — изъятие всей суммы сделки, сверху и после того, как по акту уже заплачено.

Ульяновскому заводу после выездной доначислили налоги — прокуратура взыскала ещё 22,85 млн сверх доначислений (А72-13241/2024). В Татарстане прокуратура развернула вывод имущества через лизинг уже после проверки (А65-29547/2025). Можно честно доплатить всё по акту — и получить отдельное взыскание сверху.

Отдельно про сроки давности. В конце 2024 года КС снял их по антикоррупционным искам прокурора — где имущество получено коррупционным путём (Постановление от 31.10.2024 № 49-П). На налоговые иски по ст. 169 это решение напрямую не распространяется. Но расслабляться рано: по налоговым делам прокурор обходит давность иначе. Он не был стороной сделки и о ней не знал — значит, срок суд считает не от самой сделки, а от дня, когда прокурор о ней узнал: из акта проверки или приговора. На практике это почти то же самое — дотянуться можно до сделок многолетней давности. Несколько лет назад — единичные случаи, теперь — десятки. Скоро будут сотни.