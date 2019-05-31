Еще несколько слов по новому процессу века: «судья Дауркин против СМИ»

Только вчера пришла иска к Клерку на десять миллионов и только-только стали разбираться в том, что же черт возьми, происходит. Вводные данные опубликованы здесь: Честь чести: судья хочет от «Клерка» 10 млн

И можно сделать несколько выводов. Они, как водится смешные.

Оклеветанный судья Дауркин не знает как работает интернет и не слышал ничего об эффекте Барбары Стрейзанд. От слова совсем. Никогда вроде бы этого всего не было, и вот опять. Очередной чиновник стреляет себе в ногу.

Но этот случай несколько отличается от остальных. Если другие чиновники либо брякнут что-либо от отсутствия мозгов, либо хапнут столько, что на запах гигатон хранимого в квартире кэша, обязательно прибегут наши серые братья и обязательно этого чинушу посадят, то с Игорем Васильевичем ситуация другая.

Он хочет славы и упорно идет к поставленной цели.

Когда я только только пришел в адвокатуру, главный редактор «Черноморской здравницы» которую я тогда защищал, сказал мне: «Миша, никогда не судись со СМИ. И тем более по мелочам. Проиграешь в любом случае. Тебя так ославят, что не поможет никакое судебное решение».

Мудрость сама по себе очевидная и все адекватные люди ей стараются следовать.

Но Игорь Васильевич, он не такой. А теперь затаили дыхание и начинаем считать.

Игорь Васильевич Дауркин подал иски:

В Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга к издательству КОНТ, дело номер М-2495/2019 (еще не возбуждено) Губкинский городской суд Белгородской области к Губкинской торгово-промышленной палате. Дело № 2-464/2019 Петроградский районный суд к АО «Интернет-Проекты», дело номер 2-2631/19 Промышленный районный суд г. Ставрополя к ООО «МЕДИА ПОСТ», дело № 2-3844/2019 Первомайский районный суд Краснодара к редакции издания Клерк.ру дело № 2- 4592/19 Октябрьский районный суд Краснодара к сетевому изданию «О» «Обзор» (иск возращен) Василеостровской районный суд города Санкт-Петербурга к редакции сайта МФО Банки Финансы и Недвижимость, дело № М-1861/2019 (еще не возбуждено) Центральный районный суд города Калиниграда к изданию Audit-it аудиторской фирмы «Авдеев и К», дело № 2-3276/2019 Октябрьский районный суд города Иркутска к редакции газеты SIA.RU (Сибирское информационное агентство), дело № 2-3101/2019 Дубненский городской суд Московской области к Информационному агентству «Комментарии. ру», дело № М407/2019 Советский районный суд города Орла к редакции издания «Новости Орла», дело № М-998/2019 Савеловский районный суд города Москвы, к ООО «Мэйл.ру», дело № 2-3519/2019 Савеловский районный суд города Москвы, к электронному изданию "Oil. Эксперт", дело № М-31237/2019

На тринадцатом деле сайт ГАС Правосудия обвалился и перестал отвечать на запрос по Дауркину. Но из средств массовой информации, мы знаем, что также иски были поданы к: редакции «Свободная пресса», интернет-изданию «Капитал страны», ООО «Энерговектор» и «Новый взгляд». К Коммерсанту тоже был подан иск.

Итого, ранимый судья Дауркин, подал иски, как минимум, к восемнадцати изданиям по всей стране. От Иркутска, до Калининграда.

Я считаю, что это успех. Он уважать себя заставил и лучше выдумать не смог.

Относительно недавно, наш любимый секретарь пленума ВС Виктор Викторович Момотов рекомендовал российским судьям реже обращаться с исками в защиту своих прав.

«Как отметил Момотов в ходе семинара-совещания председателей советов судей субъектов РФ, решение подобных вопросов в судебном порядке "ставит судебную систему в двусмысленное положение" и привносит в судейское сообщество "атмосферу конфликтности и разобщенности".

Напомнив о законодательных инициативах ВС РФ по развитию примирительных досудебных процедур, Момотов подчеркнул, что именно судьи должны "демонстрировать образцовую способность" к внесудебному урегулированию конфликтов.

Глава Совета судей призвал коллег сделать все возможное, чтобы их споры "не доходили до суда", а решались "в мирном порядке" самим судейским сообществом – прежде всего, в рамках региональных советов судей»

Все верно. Просто Виктор Викторович не учел, что некоторые судьи очень любят деньги, и сделать с этим мы ровным счетом ничего не можем.

18 исков, если каждый в 10 млн. как у Клерка, то получится, что грозненский судья оценивает свой моральный ущерб в 180 миллионов. Дороговато выходит судейская честь, не находите?

Как там сказано: «демонстрировать образцовую способность" к внесудебному урегулированию конфликтов»? Вот это она и есть. Образцовая способность любви к деньгам.

И последнее. На сайте Заводского районного суда города Грозный, в составе суда до сих пор значится судья Дауркин.

А в январе судье Дауркину стукнуло 70 лет. Предельный возраст для судьи (ст. 11 Закона о статусе судей).

Почему судья достигнув предельного возраста продолжает судить, когда на лицо уже проявляются некие тревожные признаки, лично мне непонятно.

И вообще. Как у него со сроками рассмотрения, дела обстоят? Все ли протоколы изготовлены и подписаны? Все ли дела сданы в архив?

Может, если у него такие моральные страдания, что он все бросил и кинулся в сутяжный омут, то ему лучше передать свои дела другому судье, а самому полностью посвятить все свое время защите поруганных прав? На пенсии поди у него будет куда больше времени для «демонстрации образцовой способности».

Надеюсь, что когда в ВСе начнется разбор полетов, они это недоразумение исправят.