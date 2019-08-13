Почему не нужно сливать главбухов. История “корпоративного предательства”

Возможно, читатель знает, а, возможно, и нет, но сейчас в Прикубанском суде города Краснодара рассматривается дело, довольно интересное для целевой аудитории «Клерка», в немалой свой части состоящей из финдиров, бухов, оптимизаторов и обнальщиков, т. е. социальных групп с зачастую схожими интересами, одинаковой профдеформацией, проблемами и администрирующими органами в виде ИФНС и БЭП.

Это дело Баскетбольного клуба «Локомотив Кубань» и его бывшего главного бухгалтера — Ольги Золотаревой.

Все нижесказанное я излагаю, исходя из презумпции достоверности сведений предоставленных моей подзащитной Золотаревой, а также исходя из ознакомления с материалами дела.

Итак. В 2012 году, в баскетбольный клуб «Локомотив Краснодар» приходит работать главным бухгалтером Ольга Золотарева. Сам клуб до сих пор является НКО, чуть менее чем полностью существующий на донаты от своего самого главного спонсора АО "РЖД".

Золотарева утверждает, что основной функцией клуба является обнал, поскольку две трети спонсорских денег тратились не на закупку топовых игроков, найм крутых тренеров, проведение сборов, а всякого рода услуги «информационно-рекламного характера» (на этом месте, та часть целевой аудитории "Клерка" которая состоит из оптимизаторов, понимающе заухмылялась).

Особо трогательной была схема вывода денег через игроков клуба, зарегистрированных как ИП. Французские и американские имена с приставкой ИП звучат очень экзотично. Но не суть.

Как и подавляющее число россиян, Ольга работала «как все» по правилам не ею (и не законодателем) установленными.

По этим правилам работает весь бизнес России, поскольку если бизнес начнет работать по правилам установленным законодателем, то в России не будет бизнеса.

На настоящий момент, стороны расходятся в причинах конфликта. Возможно причиной тому возникновение солидных налоговых претензий со стороны налорга в размере 191 млн. рублей с соответствующей пеней и штрафом. Всего где-то под 240 млн. Карточка дела здесь.

Судами рассмотрен вопрос о правильности применения ЕНВД. Я уже отошел от налоговых споров, но практикующие коллеги, говорят, что этим делом развернули практику. Возможно. Не суть.

Суть в том, что главбуха решили слить, повесив на нее хищение 16 млн. обнала, которые она, работая «по правилам», прогнала через личную карту.

Предупреждая негодование профессионалов сразу скажу: я тоже считаю такой поступок актом самоубийства. Но именно так поступают те, кто «работает по правилам» и излишне доверяет руководству. Не повторяйте ее ошибок, мои друзья. И в тот день, когда гендир начнет вам мягко предлагать сделать нечто подобное, в качестве повода для вежливого отказа, покажите ему этот пост.

На Золотореву возбудили уголовное дело. Взяли под стражу. По апелляции она вышла под подписку, но в узилище у человека произошел небольшой этический сдвиг в понимание того, что хорошо, а что не очень.

И ей захотелось справедливости. Ведь сажать человека который верой и правдой пять лет отпахал «по правилам», наверное не очень достойно.

И выйдя, она поведала миру и о сделках с заинтересованностью (исполнительный директор клуба, одновременно и директор контрагента, который оказывал клубу «маркетинговые услуги»), и об игроках ИП, и о многом другом. Всего на сумму под 800 миллионов. Со схемами можно ознакомиться здесь.

С одной стороны, бух, переметнувшийся на сторону налорга, вызывает негодование и возмущение. Ведь гендиры искренне уверены, что главбухи созданы для борьбы со злом (читай, ИФНС), а не для того, чтобы примкнуть к нему.

Может возникнуть даже ощущение акта корпоративного предательства. Ведь в схватке налплат v. налорг, мы всегда на стороне налогового плательщика. Но, как я выше говорил, главбуху не понравилось в СИЗО.

И вот, не далее, как вчера, Ольга подала еще одно заявление в ИФНС и СК об еще одной схеме увода 98 миллионов.

Так, в 2012 году, от коммерческой деятельности на счетах Клуба скопилось порядка ста миллионов рублей.

Для «разгрузки» счета и искусственного завышения расхода, в тот период пользовались рекламно-информационными услугами ООО «МедиаСпорт» ИНН 2309125986 ОГРН 1112309000396 расположенной по одному адресу с НП «ПБК «Локомотив-Кубань».

ООО «МедиаСпорт» якобы, как субподрядчик, выполняло услуги по изготовлению, размещению и распространению рекламно-информационных материалов для Локомотив-Кубань.

Учредителем ООО «МедиаСпорт» являлся Новиков Николай Игоревич со 100%й долей (ИНН 614703983650). Он же - исполнительный директор НП «ПБК «Локомотив-Кубань».

То есть, по смыслу части 1 статьи 27 Закона "О некоммерческих организациях", эта сделка являлась сделкой с заинтересованностью и подлежала утверждению правлением клуба. Есть все основания полагать, что никакого утверждения таких сделок правлением не было.

Схема позволяла:

во-первых, увеличивать расходы, снижающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль,

во-вторых, обналичивать средства РЖД путем перечисления за увеличенные в сотни раз расходы на расчетный счет фиктивного ООО «МедиаСпорт», и дальнейшего снятия их наличными.

В начале 2012 г. Новиков, как учредитель, решил срочно бросить это ООО, запустив цепочку присоединений компании.

А в бухгалтерском учете ПБК «Локомотив-Кубань» образовалась невостребованная кредиторская задолженность в сумме 98 500 000 рублей.

Платить налог на прибыль с данной суммы исполнительный директор клуба Локомотив-Кубань Новиков и президент клуба Ведищев сочли «экономически нецелесообразным», и мы все можем их понять.

Тогда, для уклонения от уплаты налога на прибыль и, соответственно, не восстановления НДС, Новиков и Ведищев, решили спрятать данную задолженность от налогообложения собственными векселями клуба.

Вот один из таких векселей:

Векселя были якобы выданы директору ООО «МедиаСпорт» Переверзеву по акту приема-передачи. Правда, есть подозрение, что сам Переверзев не в курсе такой операции.

Позднее были напечатаны сами бланки векселей в количестве 11 штук на суммы от трёх до пятнадцати миллионов рублей и на общую сумму 98,5 миллиона рублей.

Судьба Компании МедиаСпорт, тоже достаточно интересна.

Последовательно она присоединялась к ряду других компаний, меняя наименование и место регистрации, пока не осела в городе Москве именуясь уже как ООО НОТА, ИНН 5261047789. Адрес город Москва, Цветной бульвар, 7-1, офис 4

Директор Чичкин Дмитрий Олегович.

Есть все основания полагать, что цепочка фиктивных присоединений преследовала только одну цель: уклонение от уплаты налогов.

На дату увольнения Золотаревой в марте 2017 г. векселя погашены так и не были, кредиторская задолженность не списана, налог на прибыль в сумме 19 700 000 рублей и восстановленный НДС в сумме 17 730 000 рублей не уплачены.

Срок предъявления налоговых требований по этим обязательствам истекает в ноябре 2019 года.

Вот такая забавная история.

И вызывает интерес два факта.

1. Успеет ли кубанская ИФНС до ноября принять решение о доначислении налога на прибыль?

2. В курсе ли теперешний учредитель НОТА (правопреемник МедиаСпорта), что он присоединил к своей компании общество, со все еще живой (или все еще реанимируемой) дибиторкой в 98, 5 млн. руб.

Если кто из читателей знает его, то можете порадовать. Он-то поди и сам не подозревал о том, насколько то присоединение было удачным.