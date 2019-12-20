Из всех бессмысленных органов, прокуратура и Роскомнадзор - самые бессмысленные и ненужные

Но если Роскомнадзор был бессмыслен всегда, то прокуроры совершили довольно длительную эволюцию от реальной и нужной работы, к ее полной имитации. И вот, когда встречаются два одиночества, то костёр российского правоприменительного безумия полыхает с утроенной силой.
Итак. Наш любимый сайт скучающих бухгалтеров-троллей Клерк.ру совершенно без задней мысли в марте месяце опубликовал статью под названием «Как поживает обналичка через ИП в 2019 году».
У статье небольшая подборка общеизвестных правил и описание возможных реакций госорганов на их нарушение.
Опытные бухи эти правила знают и так, а для начинающих или ИПэшэк, ведущих бухгалтерию самостоятельно, статья, наверное, полезная. Рассказ о том, как не получить головную боль на ровном месте.
И вот, помощнику (или заму) прокурора не пришло в голову ничего умнее, как увидеть, что в статье Клерка «размещена информация, как посредством заключения мнимых сделок и выпуска фиктивных банковских карт, осуществлять незаконное обналичивание денежных средств, вести незаконную банковскую деятельность имеющую криминогенный характер, что может в свою очередь, привести к финансированию терроризма».
Что, блэд?!
Сначала они из Дурова сделали террориста, а теперь из бухгалтеров?
У них в этом Оренбурге, в прокурорском столовке котлеты из белены подают, что-ли?
Какой в пекло терроризм?
И почему обналичка, которая так-то совершенно легальная банковская операция, априори рассматривается прокурором как нечто незаконное?
Да, разумеется в России полно чёрных обнальных контор, но в статье-то речь шла не о рабочих схематозах фиктивного увеличения расходов компании, с целью занижения налогооблагаемой базы налога на прибыль и получения необоснованных налоговых вычетов по НДС, в частности с применением услуг прокладочных фирм-однодневок, заключения мнимых рекламных договоров или договоров оказания «консультационных услуг».
«Клерк» не описывал такие, схемы резюмируя: «Я так тыщу раз делал и прокатило!».
«Клерк», описывая действия ИП, предупреждал о возможных рисках. То есть, по сути, статья «Клерка» несла просветительский характер, предупреждающий незаконный обнал.
Но это не остановило прокуроров, мозг и совесть которых были взбудоражены окончанием года и формированием отчетности.
Нужно срочно доложить об активной работе прокуратуры в 2019 году на ниве цензуры и надзора за интернетом.
Не знаю, в каком кабинете родились обороты иска, но вчера днём, читая о «возможном финансировании терроризма» я ржал в голосину.
Но это было днём. А ближе к вечеру в Москве произошёл настоящий теракт и стало уже не до смеха.
Потому как имитация работы саму необходимость работы не снимает.
А когда такая важная работа, как борьба с терроризмом, сводится к откровенно глупым актам цензуры для отчетов или как говорят в полиции «палкам», то общество от террористов совершенно незащищенно.
И лично я начинаю негодовать уже не только потому, что на «Клерк» в очередной раз наехали. Свобода слова очень важна, но в непосредственно со случаем статьи про обнал не столь уж и принципиальна.
Гораздо сильнее пугает, то, что тысячи чиновников, получая колоссальные деньги из бюджета, все свою работу сводят к каким-то ритуальным судорогам, тогда как население оказывается предоставлено само себе.
И таки знаете, что?
Мне интересно вот что. Я чуть ниже опубликую способ изготовления нитроглицерина — взрывчатого вещества. Способ взят из одной достаточно популярной книги, многим известной с детства.
Считайте это тест на идиотизм. Если прокуроры и за этот отрывок перевозбудятся, то прав Варламов — эту страну спасут только крокодилы, поскольку следующий бан прилетит учебникам химии, физики и детективам Конан Дойля.
Вот текст:
«Для получения серной кислоты Сайресу Смиту оставалось произвести сухую перегонку: прокалить в закрытом сосуде кристаллы железного купороса для того, чтобы серная кислота выделилась в виде паров, а затем, конденсируясь, эти пары превратились бы в жидкую серную кислоту.
Для перегонки послужили приготовленные огнеупорные глиняные сосуды, в которые положили кристаллы железного купороса, и специально сложенная печь. Перегонку и конденсацию провели превосходно, и 20 мая, через двенадцать дней после начала всего процесса, в распоряжении Сайреса Смита был сильнейший реактив, который он рассчитывал употреблять позднее для самых разнообразных целей.
Для чего же ему нужна была серная кислота в первую очередь? Да просто для получения азотной кислоты; получить её оказалось нетрудно: обработав серной кислотой селитру, он путём дистилляции добился выделения азотной кислоты.
Но зачем понадобилась Сайресу Смиту азотная кислота? Этого сотоварищи инженера пока ещё не знали — он не посвятил их в конечную цель своих работ.
Однако инженер уже приближался к своей цели, и последние его опыты дали, наконец, то вещество, для получения которого понадобилось столько трудов.
Добыв азотную кислоту, Сайрес Смит подлил к ней глицерина, предварительно сгустив его путём выпаривания в водяной бане, и получил (даже без добавления охлаждающей смеси) несколько пинт желтоватой маслянистой жидкости.
Составление смеси Сайрес Смит произвёл один и поодаль от Трущоб, так как это соединение являлось опасным и могло привести к взрыву; а когда он принёс своим товарищам сосуд с полученной жидкостью, то коротко сказал:
— Вот нитроглицерин!
Действительно, он добыл это ужасное взрывчатое вещество, пожалуй, в десять раз превосходящее по силе действия порох и уже вызвавшее столько несчастных случаев».