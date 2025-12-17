8065 ОК Налоговая реформа Мобильный
🔴 Вебинар: АУСН: критерии применения, порядок работы, план перехода →
Мегаконсалт
Налоговый учет
Переход ООО с УСН на ОСНО в 2026 году: пошаговая инструкция и подводные камни

Переход ООО с УСН на ОСНО в 2026 году: пошаговая инструкция и подводные камни

Для многих российских компаний 2025 год станет решающим в вопросах налогового планирования. Грядущая налоговая реформа 2026 года вносит серьезные коррективы в правила игры, особенно для тех, кто работает на «упрощенке». Новые, более жесткие лимиты по УСН и другие изменения вынуждают бизнес массово рассматривать переход на общую систему налогообложения (ОСНО)

УСН — привлекательный режим для малого и среднего бизнеса: простой учет, низкие ставки, одна декларация в год. Но по мере роста или из-за изменений в законодательстве он может стать не просто невыгодным, а невозможным.

Переход на ОСНО — это шаг в «высшую лигу» налогового учета. Он сложнее, требует уплаты НДС, налога на прибыль и ведения полноценного бухучета. Однако для многих этот переход становится единственным путем к дальнейшему росту.

Этот процесс может быть добровольным (стратегическим) или вынужденным (аварийным). В этой статье специалисты «Мегаконсалт» подробно разобрали оба сценария, дают пошаговую инструкцию по переезду и расскажут о главных подводных камнях переходного периода.

Почему бизнес переходит на ОСНО: добровольный и вынужденный сценарии

Решение о смене режима принимается по двум причинам: либо вы так решили сами (добровольно), либо вас вынудил Налоговый кодекс (принудительно).

Добровольный переход: стратегическое решение

Часто бизнес «перерастает» УСН. Руководитель и бухгалтер, взвесив все за и против, принимают решение о переходе на ОСНО, даже если формально еще соответствуют лимитам.

Основные причины для добровольного перехода:

  1. Работа с крупными клиентами. Это главная причина. Ваши основные покупатели — компании на ОСНО. Им жизненно важно принимать «входной» НДС к вычету. Работая с вами (на УСН), они теряют на этом 16,67% (или 20% с 2026 года). Рано или поздно они выберут поставщика, который тоже является плательщиком НДС.

  2. Планирование участия в тендерах. Крупные государственные и коммерческие закупки часто содержат обязательное требование: участник должен быть на ОСНО.

  3. Имидж и инвестиции. Общая система демонстрирует прозрачность финансовой деятельности компании. Это повышает доверие со стороны инвесторов, кредитных организаций и крупных партнеров.

  4. Возможность учета большего количества расходов. На ОСНО (налог на прибыль) перечень расходов, уменьшающих налоговую базу, гораздо шире, чем на УСН «Доходы минус расходы».

Вынужденный переход: «слет» с упрощенки

«Слет» с УСН — это кошмар для бухгалтера и собственника. Он означает, что компания нарушила одно из обязательных условий применения спецрежима (ст. 346.13 НК).

Основные причины для утраты права на УСН (актуально на 2025):

  • Доходы превысили установленный лимит (в 2025 году — 450 млн руб.).

  • Численность сотрудников превысила 130 человек.

  • Остаточная стоимость основных средств превысила 200 млн рублей. 

  • Компания открыла филиал.

  • Доля участия других организаций превысила 25%.

  • Применение ЕСХН. 

  • Участие в договоре простого товарищества или договоре доверительного управления имуществом.

Самое опасное в вынужденном переходе — он происходит задним числом. Вы теряете право на УСН не с момента, когда подали уведомление, а с начала того квартала, в котором произошло нарушение.

Пример: 10 сентября 2025 года ваша выручка превысила лимит. Вы утратили право на УСН с 1 июля 2025 года (с начала третьего квартала). Это значит, что вам придется пересчитать налоги за весь 3 квартал и предоставить заказчикам новый комплект закрывающих документов.

Сроки и документы для перехода: пошаговая инструкция

Процедуры добровольного и вынужденного перехода кардинально отличаются.

Шаг 1. Добровольный переход (с 1 января 2026 года)

1. Принять решение. Это можно сделать только раз в год — с 1 января.

2. Подать уведомление. В свою налоговую инспекцию нужно подать «Уведомление об отказе от применения УСН» по форме № 26.2-3.

3. Срок. Не позднее 15 января 2026 года.

Лайфхак от бухгалтеров Мегаконсалт! Не тяните до последнего. Подайте уведомление в последние рабочие дни декабря 2025 года, чтобы избежать новогодней суеты и возможных ошибок.

4. Уплатить налоги и сдать декларацию по УСН за 2025 год в обычные сроки.

Шаг 2. Вынужденный («аварийный») переход

1. Зафиксировать нарушение. Как только вы превысили лимит (например, по выручке), вы обязаны самостоятельно уведомить ИФНС.

2. Подать сообщение. В инспекцию подается «Сообщение об утрате права на применение УСН» по форме № 26.2-2.

3. Срок. Не позднее 15 числа месяца, следующего за кварталом, в котором вы «слетели».

Пример: если превысили лимит 10 сентября (третий квартал), то подать сообщение нужно до 15 октября.

Главная сложность: учет переходного периода (ст. 346.25 НК)

Главная сложность перехода — смена метода учета. На УСН все работают по «кассовому методу» (доходы и расходы признаются по дате оплаты). На ОСНО правила меняются, но по-разному для организаций и предпринимателей.

«Стыковка» этих двух методов и есть «переходный период».

Налог на прибыль для ООО

Организации при переходе на ОСНО обязаны начать применять метод начисления. Это значит, что доходы и расходы признаются в том периоде, когда они фактически возникли (отгрузили товар, подписали акт выполненных работ), независимо от того, когда пришли или ушли деньги.

Важно. Вам придется провести инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности на 31 декабря. Все неоплаченные, но отгруженные товары станут вашей налоговой базой переходного периода.

НДФЛ для ИП 

У предпринимателей ситуация иная. Плательщики НДФЛ на общей системе (ОСНО) продолжают использовать кассовый метод учета доходов и расходов (п. 1 ст. 223 НК).

В чем отличие. ИП признает доход по мере поступления денег и расход по мере оплаты (и оприходования товара). Поэтому для ИП «переходные» проблемы с признанием выручки стоят не так остро, как для ООО, однако появляется обязанность начислять НДС, который работает по методу отгрузки (как у ООО).

Учет доходов: что делать с авансами и отгрузками

Аванс на УСН

Ситуация: вы получили аванс от клиента в декабре 2025 (на УСН), а отгрузили ему товар в январе 2026 (на ОСНО).

Решение. Доход вы уже учли в базе по УСН в декабре (по кассовому методу). При отгрузке в январе этот доход не нужно второй раз включать в базу по налогу на прибыль.

Отгрузка на УСН

Ситуация: вы отгрузили товар клиенту в декабре 2025 (на УСН), а оплату получили в январе 2026 (на ОСНО).

Решение. По кассовому методу в базе УСН этот доход не отражен (денег же не было). Поэтому вы обязаны включить эту «дебиторскую задолженность» в доходы первого месяца на ОСНО (января 2026) для расчета налога на прибыль.

Стратегический совет от Мегаконсалт. Постарайтесь получить от клиентов максимум оплат (включая авансы) до 31 декабря. Так вы заплатите с них 6% или 15% (по УСН), а не 20-25% (налог на прибыль на ОСНО).

Аванс 50% в декабре (УСН), отгрузка в январе (ОСНО)

Разберем сложный случай с частичной предоплатой. Допустим, стоимость заказа — 240 000 руб. (в т.ч. НДС 20% — 40 000 руб.).

В декабре (УСН) клиент перечислил аванс 50% — 120 000 руб.

  • Вы включаете эти 120 000 руб. в доходы по УСН за 2025 год.

  • Налог с этой суммы уплачивается по вашей ставке УСН (6% или 15%). НДС не начисляется.

В январе (ОСНО) вы отгружаете товар на полную стоимость (240 000 руб.) и выставляете счет-фактуру с НДС 20%.

  • НДС начисляется на всю сумму отгрузки (40 000 руб.), так как реализация прошла на ОСНО. Вы обязаны выставить счет-фактуру покупателю.

  • В доходы по налогу на прибыль (ОСНО) вы включаете только неоплаченную часть — вторые 120 000 руб. (без НДС). Первая часть (аванс) уже была обложена налогом на УСН, поэтому повторно в базу по прибыли не включается (пп. 1 п. 2 ст. 346.25 НК).

Бухгалтерия на ваших условиях

Вы получите полноценную работу бухгалтерского отдела, только без отпусков, больничных, с полной финансовой ответственностью за свою деятельность, а также всегда актуальной информацией по изменениям законодательства

Учет расходов: как не потерять затраты

Оплата на УСН

Ситуация: вы оплатили поставщику за материалы в декабре 2025 (на УСН), а получили их в январе 2026 (на ОСНО).

Решение. По кассовому методу вы не могли учесть этот расход в УСН (так как не было поступления). Поэтому вы учтете его в расходах по налогу на прибыль на ОСНО (в январе 2026).

Поступление на УСН

Ситуация: вы получили материалы в декабре 2025 (на УСН), а оплатили их в январе 2026 (на ОСНО).

Решение. В базе УСН расход не учтен (оплаты не было). Вы сможете учесть этот расход при расчете налога на прибыль на ОСНО после его фактической оплаты в январе.

Стратегический совет от Мегаконсалт. Сделайте наоборот. Постарайтесь не оплачивать поставщикам (за аренду, сырье, услуги) в декабре. Оплатите их в январе 2026 года, уже будучи на ОСНО. Так вы сможете учесть эти суммы в расходах и уменьшить более высокий налог на прибыль.

Заработная плата в переходный период

Один из неочевидных плюсов перехода на ОСНО (для тех, кто был на УСН «Доходы минус расходы») — возможность учесть «прошлогодние» зарплатные расходы в новом году.

Ситуация. Зарплата за декабрь 2025 года начислена 31 декабря, а выплачена сотрудникам 10 января 2026 года.

1. На УСН (2025 год):

  • Расходы на УСН признаются только после их фактической оплаты (п. 2 ст. 346.17 НК).

  • Так как в декабре выплаты не было, учесть эту зарплату и взносы в расходах УСН за 2025 год нельзя.

2. На ОСНО (2026 год):

  • Организация переходит на метод начисления. Согласно правилам переходного периода (пп. 1 п. 2 ст. 346.25 НК), если расходы были понесены (начислены) при УСН, но оплачены уже после перехода на ОСНО, их можно принять к вычету при расчете налога на прибыль.

  • Итог: декабрьская зарплата и взносы, выплаченные в январе, уменьшат вашу базу по налогу на прибыль в 1 квартале 2026 года.

Внимание. Это правило работает, если вы переходите с УСН «Доходы минус расходы». Если вы были на УСН «Доходы», то никакие расходы прошлого периода (даже оплаченные в январе) при расчете налога на прибыль не учитываются.

«Входной» НДС: как вернуть деньги за остатки

Это критически важный пункт! На 1 января 2026 года у вас на складе останутся товары, материалы (ТМЦ), которые вы купили в 2025 году, будучи на УСН (и не принимали НДС к вычету).

Хорошая новость: вы имеете право принять «входной» НДС по этим остаткам к вычету.

  • Условие: у вас должны быть оригиналы счетов-фактур от поставщиков по этим ТМЦ.

  • Что делать: в первом квартале 2026 года вы регистрируете эти счета-фактуры в книге покупок и принимаете НДС к вычету, уменьшая свой НДС к уплате.

Основные средства (ОС): перенос остаточной стоимости

Как быть с ОС (здания, станки, транспорт), которые вы купили на УСН?

Если купленное ОС было введено в эксплуатацию в периоде, когда организация применяла УСН «доходы», списать затраты на его приобретение при переходе на ОСНО с начала года через амортизацию вы не можете.

Если ОС было приобретено на УСН, а введено в эксплуатацию на ОСНО, то затраты на его приобретение можно учитывать в налоговых расходах через амортизацию.

Обоснование

Если ОС приобретено при применении УСН с объектом «доходы», то, по мнению Президиума Верховного Суда, по такому ОС вы вправе определить остаточную стоимость на момент перехода на ОСН. Для этого можно использовать следующую формулу (п. 3 ст. 346.25 НК, п. 15 Обзора, утвержденного Президиумом ВСС 04.07.2018, письма Минфина от 14.06.2019 № 03-04-05/43643, ФНС от 30.07.2018 № КЧ-4-7/14643):

Остаточная стоимость ОС = первоначальная стоимость ОС – расходы по ОС, которые могли быть учтены, если бы применялся УСН с объектом «доходы – расходы»

Если вы переходите на ОСН с начала года, то при таком расчете остаточная стоимость будет равна нулю. Это связано с тем, что расходы на приобретение ОС, которые вы могли бы учесть, если бы применяли УСН с объектом «доходы – расходы», были бы полностью списаны в течение года, в котором вы ввели в эксплуатацию оплаченное ОС (пп. 1 п. 3 ст. 346.16 НК).

Таким образом, остаточная стоимость ОС будет у плательщиков, которые утратили право на применение УСН в течение года. Также остаточную стоимость можно определить в том случае, если расходы на покупку ОС не могли быть учтены в течение года, поскольку не были соблюдены условия для этого. Например, вы не оплатили ОС или оплатили, но не вводили его в эксплуатацию в период применения УСН.

Пример расчета остаточной стоимости ОС, которое было приобретено на УСН с объектом «доходы», при переходе на ОСН

Организация применяет УСН с объектом «доходы». Во II квартале она приобрела и ввела в эксплуатацию ОС, первоначальная стоимость которого составляет 210 000 руб. В III квартале этого же налогового периода организация утратила право на УСН. Сперва для определения остаточной стоимости ОС организация рассчитала размер расходов, которые она могла бы списать по правилам п. 3 ст. 346.16 НК: 70 000 руб. (210 000 руб. / 3 кв. x 1 кв.). Соответственно, остаточная стоимость ОС при переходе на ОСН составит 140 000 руб. (210 000 руб. — 70 000 руб.).

При расчете налога на прибыль вы сможете эту сумму списывать в затраты через амортизацию исходя из оставшегося срока полезного использования. Поскольку объект в эксплуатацию на УСН не вводился, то определить его первоначальную стоимость нужно тоже по правилам гл. 25 НК: исходя из суммы всех затрат на покупку (создание) ОС и доведение его до работоспособного состояния за вычетом возмещаемых налогов, в частности НДС (если ОС будет использоваться в облагаемых НДС операциях). 

Что касается самого НДС, то для компаний, переходящих с упрощенки на ОСН, действует правило: входной налог по приобретенным товарам (работам, услугам), которые не были отнесены к УСН-расходам, принимается к вычету при переходе на ОСН в обычном для НДС-плательщиков порядке. Минфин считает, что это правило для экс-упрощенцев с объектом «доходы» не работает. Впрочем, вычет налога возможен, если в период применения спецрежима ОС не использовалось в УСН-деятельности, а облагаемые НДС операции, связанные с использованием этого объекта, совершены уже после перехода на ОСН. Поскольку в нашей ситуации ОС введено в эксплуатацию уже на ОСН, то при соблюдении общих НДС-условий компания сможет принять входной налог к вычету.

Как видим, амортизация ОС у бывшего упрощенца оказалась возможной благодаря тому, что купленный на «доходном» спецрежиме объект не был введен в эксплуатацию в «упрощенном» периоде. Если бы компания ввела оплаченное ОС в эксплуатацию во время применения УСН, то при переходе на ОСН с начала нового года амортизировать в «прибыльных» целях уже было бы нечего (расходы на приобретение ОС считались бы полностью списанными).

Налог на имущество

Переход с УСН на ОСНО влечет за собой обязанность уплаты налога на имущество с момента утраты права на применение упрощенной системы, если за вашей организацией числится недвижимость, не учтенная в реестре, опубликованном на сайте правительства. В таком случае, будьте готовы к расчету налога на имущество, облагаемого по среднегодовой стоимости, включая авансовые платежи, начиная с месяца, следующего за месяцем утраты права на УСН (п. 2 ст. 346.11, п. 4 ст. 346.13 НК).

Настройка 1С: бухгалтерия при переходе на ОСНО

Просто поменять «галочку» в программе недостаточно. Неправильная настройка приведет к катастрофе в учете.

1. Резервная копия. Первое, что вы делаете 31 декабря, — создаете архивную копию базы 1С. Это ваш «остров спасения».

2. Настройка учетной политики.

  • Зайдите в раздел Главное → Настройки → Учетная политика.

  • Создайте новую запись с 1 января 2026 года, где в поле «Система налогообложения» выберите «Общая».

  • Там же настройте параметры по налогу на прибыль и НДС.

3. Настройка налогов и отчетов.

  • Зайдите в Главное → Настройки → Налоги и отчеты.

  • Убедитесь, что у вас появились вкладки «НДС» и «Налог на прибыль» и корректно заполнены ставки.

4. «Помощник по переходу на ОСНО». В 1С есть специальная обработка (Операции → Помощник по переходу на ОСНО), но она часто не справляется со сложными случаями.

5. Ручной ввод остатков (самое сложное).

  • Вам нужно вручную через «Помощник ввода остатков» или «Операции, введенные вручную» отразить ту самую «переходную» дебиторскую и кредиторскую задолженность.

  • Вам нужно ввести остатки по ТМЦ для целей НДС, чтобы программа «увидела» счета-фактуры для вычета.

  • Вам нужно корректно ввести остаточную стоимость ОС для налогового учета.

Бухгалтерия на ваших условиях

Вы получите полноценную работу бухгалтерского отдела, только без отпусков, больничных, с полной финансовой ответственностью за свою деятельность, а также всегда актуальной информацией по изменениям законодательства

Цена ошибки слишком высока

Переход с УСН на ОСНО — одна из самых сложных бухгалтерских процедур. Ошибка в учете переходных доходов или расходов, «потерянный» входной НДС или неправильный перенос остатков ОС могут привести к доначислениям налогов, пеням и штрафам на миллионы рублей.

Если ваш бухгалтер никогда не проводил эту процедуру, 2026 год — не время для экспериментов. Доверьте эту задачу профессионалам. Бухгалтерская компания «Мегаконсалт», имеющая опыт в миграции между режимами, проведет аудит, поможет выстроить стратегию (когда платить, а когда получать деньги), корректно настроит 1С и обеспечит вам безопасный и безболезненный переезд на новую систему налогообложения.

Реклама: ООО «МЕГАКОНСАЛТ», ИНН 7814131291, erid: 2W5zFG5zTHr

Информации об авторе

Мегаконсалт

Мегаконсалт

Бухгалтерия на ваших условиях

93 подписчика6 постов

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет