Переход ООО с УСН на ОСНО в 2026 году: пошаговая инструкция и подводные камни

Этот процесс может быть добровольным (стратегическим) или вынужденным (аварийным). В этой статье специалисты « Мегаконсалт » подробно разобрали оба сценария, дают пошаговую инструкцию по переезду и расскажут о главных подводных камнях переходного периода.

Переход на ОСНО — это шаг в «высшую лигу» налогового учета. Он сложнее, требует уплаты НДС, налога на прибыль и ведения полноценного бухучета. Однако для многих этот переход становится единственным путем к дальнейшему росту.

УСН — привлекательный режим для малого и среднего бизнеса: простой учет, низкие ставки, одна декларация в год. Но по мере роста или из-за изменений в законодательстве он может стать не просто невыгодным, а невозможным.

Почему бизнес переходит на ОСНО: добровольный и вынужденный сценарии

Решение о смене режима принимается по двум причинам: либо вы так решили сами (добровольно), либо вас вынудил Налоговый кодекс (принудительно).

Добровольный переход: стратегическое решение

Часто бизнес «перерастает» УСН. Руководитель и бухгалтер, взвесив все за и против, принимают решение о переходе на ОСНО, даже если формально еще соответствуют лимитам. Основные причины для добровольного перехода: Работа с крупными клиентами. Это главная причина. Ваши основные покупатели — компании на ОСНО. Им жизненно важно принимать «входной» НДС к вычету. Работая с вами (на УСН), они теряют на этом 16,67% (или 20% с 2026 года). Рано или поздно они выберут поставщика, который тоже является плательщиком НДС. Планирование участия в тендерах. Крупные государственные и коммерческие закупки часто содержат обязательное требование: участник должен быть на ОСНО. Имидж и инвестиции. Общая система демонстрирует прозрачность финансовой деятельности компании. Это повышает доверие со стороны инвесторов, кредитных организаций и крупных партнеров. Возможность учета большего количества расходов. На ОСНО (налог на прибыль) перечень расходов, уменьшающих налоговую базу, гораздо шире, чем на УСН «Доходы минус расходы».

Вынужденный переход: «слет» с упрощенки

«Слет» с УСН — это кошмар для бухгалтера и собственника. Он означает, что компания нарушила одно из обязательных условий применения спецрежима (ст. 346.13 НК). Основные причины для утраты права на УСН (актуально на 2025): Доходы превысили установленный лимит (в 2025 году — 450 млн руб.).

Численность сотрудников превысила 130 человек.

Остаточная стоимость основных средств превысила 200 млн рублей.

Компания открыла филиал.

Доля участия других организаций превысила 25%.

Применение ЕСХН.

Участие в договоре простого товарищества или договоре доверительного управления имуществом. Самое опасное в вынужденном переходе — он происходит задним числом. Вы теряете право на УСН не с момента, когда подали уведомление, а с начала того квартала, в котором произошло нарушение. Пример: 10 сентября 2025 года ваша выручка превысила лимит. Вы утратили право на УСН с 1 июля 2025 года (с начала третьего квартала). Это значит, что вам придется пересчитать налоги за весь 3 квартал и предоставить заказчикам новый комплект закрывающих документов.

Сроки и документы для перехода: пошаговая инструкция

Процедуры добровольного и вынужденного перехода кардинально отличаются.

Шаг 1. Добровольный переход (с 1 января 2026 года)

1. Принять решение. Это можно сделать только раз в год — с 1 января. 2. Подать уведомление. В свою налоговую инспекцию нужно подать «Уведомление об отказе от применения УСН» по форме № 26.2-3. 3. Срок. Не позднее 15 января 2026 года. Лайфхак от бухгалтеров Мегаконсалт! Не тяните до последнего. Подайте уведомление в последние рабочие дни декабря 2025 года, чтобы избежать новогодней суеты и возможных ошибок. 4. Уплатить налоги и сдать декларацию по УСН за 2025 год в обычные сроки.

Шаг 2. Вынужденный («аварийный») переход