Переход ООО с УСН на ОСНО в 2026 году: пошаговая инструкция и подводные камни

УСН — привлекательный режим для малого и среднего бизнеса: простой учет, низкие ставки, одна декларация в год. Но по мере роста или из-за изменений в законодательстве он может стать не просто невыгодным, а невозможным.
Переход на ОСНО — это шаг в «высшую лигу» налогового учета. Он сложнее, требует уплаты НДС, налога на прибыль и ведения полноценного бухучета. Однако для многих этот переход становится единственным путем к дальнейшему росту.
Этот процесс может быть добровольным (стратегическим) или вынужденным (аварийным). В этой статье специалисты «Мегаконсалт» подробно разобрали оба сценария, дают пошаговую инструкцию по переезду и расскажут о главных подводных камнях переходного периода.
Почему бизнес переходит на ОСНО: добровольный и вынужденный сценарии
Решение о смене режима принимается по двум причинам: либо вы так решили сами (добровольно), либо вас вынудил Налоговый кодекс (принудительно).
Добровольный переход: стратегическое решение
Часто бизнес «перерастает» УСН. Руководитель и бухгалтер, взвесив все за и против, принимают решение о переходе на ОСНО, даже если формально еще соответствуют лимитам.
Основные причины для добровольного перехода:
Работа с крупными клиентами. Это главная причина. Ваши основные покупатели — компании на ОСНО. Им жизненно важно принимать «входной» НДС к вычету. Работая с вами (на УСН), они теряют на этом 16,67% (или 20% с 2026 года). Рано или поздно они выберут поставщика, который тоже является плательщиком НДС.
Планирование участия в тендерах. Крупные государственные и коммерческие закупки часто содержат обязательное требование: участник должен быть на ОСНО.
Имидж и инвестиции. Общая система демонстрирует прозрачность финансовой деятельности компании. Это повышает доверие со стороны инвесторов, кредитных организаций и крупных партнеров.
Возможность учета большего количества расходов. На ОСНО (налог на прибыль) перечень расходов, уменьшающих налоговую базу, гораздо шире, чем на УСН «Доходы минус расходы».
Вынужденный переход: «слет» с упрощенки
«Слет» с УСН — это кошмар для бухгалтера и собственника. Он означает, что компания нарушила одно из обязательных условий применения спецрежима (ст. 346.13 НК).
Основные причины для утраты права на УСН (актуально на 2025):
Доходы превысили установленный лимит (в 2025 году — 450 млн руб.).
Численность сотрудников превысила 130 человек.
Остаточная стоимость основных средств превысила 200 млн рублей.
Компания открыла филиал.
Доля участия других организаций превысила 25%.
Применение ЕСХН.
Участие в договоре простого товарищества или договоре доверительного управления имуществом.
Самое опасное в вынужденном переходе — он происходит задним числом. Вы теряете право на УСН не с момента, когда подали уведомление, а с начала того квартала, в котором произошло нарушение.
Пример: 10 сентября 2025 года ваша выручка превысила лимит. Вы утратили право на УСН с 1 июля 2025 года (с начала третьего квартала). Это значит, что вам придется пересчитать налоги за весь 3 квартал и предоставить заказчикам новый комплект закрывающих документов.
Сроки и документы для перехода: пошаговая инструкция
Процедуры добровольного и вынужденного перехода кардинально отличаются.
Шаг 1. Добровольный переход (с 1 января 2026 года)
1. Принять решение. Это можно сделать только раз в год — с 1 января.
2. Подать уведомление. В свою налоговую инспекцию нужно подать «Уведомление об отказе от применения УСН» по форме № 26.2-3.
3. Срок. Не позднее 15 января 2026 года.
Лайфхак от бухгалтеров Мегаконсалт! Не тяните до последнего. Подайте уведомление в последние рабочие дни декабря 2025 года, чтобы избежать новогодней суеты и возможных ошибок.
4. Уплатить налоги и сдать декларацию по УСН за 2025 год в обычные сроки.
Шаг 2. Вынужденный («аварийный») переход
1. Зафиксировать нарушение. Как только вы превысили лимит (например, по выручке), вы обязаны самостоятельно уведомить ИФНС.
2. Подать сообщение. В инспекцию подается «Сообщение об утрате права на применение УСН» по форме № 26.2-2.
3. Срок. Не позднее 15 числа месяца, следующего за кварталом, в котором вы «слетели».
Пример: если превысили лимит 10 сентября (третий квартал), то подать сообщение нужно до 15 октября.
Главная сложность: учет переходного периода (ст. 346.25 НК)
Главная сложность перехода — смена метода учета. На УСН все работают по «кассовому методу» (доходы и расходы признаются по дате оплаты). На ОСНО правила меняются, но по-разному для организаций и предпринимателей.
«Стыковка» этих двух методов и есть «переходный период».
Налог на прибыль для ООО
Организации при переходе на ОСНО обязаны начать применять метод начисления. Это значит, что доходы и расходы признаются в том периоде, когда они фактически возникли (отгрузили товар, подписали акт выполненных работ), независимо от того, когда пришли или ушли деньги.
Важно. Вам придется провести инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности на 31 декабря. Все неоплаченные, но отгруженные товары станут вашей налоговой базой переходного периода.
НДФЛ для ИП
У предпринимателей ситуация иная. Плательщики НДФЛ на общей системе (ОСНО) продолжают использовать кассовый метод учета доходов и расходов (п. 1 ст. 223 НК).
В чем отличие. ИП признает доход по мере поступления денег и расход по мере оплаты (и оприходования товара). Поэтому для ИП «переходные» проблемы с признанием выручки стоят не так остро, как для ООО, однако появляется обязанность начислять НДС, который работает по методу отгрузки (как у ООО).
Учет доходов: что делать с авансами и отгрузками
Аванс на УСН
Ситуация: вы получили аванс от клиента в декабре 2025 (на УСН), а отгрузили ему товар в январе 2026 (на ОСНО).
Решение. Доход вы уже учли в базе по УСН в декабре (по кассовому методу). При отгрузке в январе этот доход не нужно второй раз включать в базу по налогу на прибыль.
Отгрузка на УСН
Ситуация: вы отгрузили товар клиенту в декабре 2025 (на УСН), а оплату получили в январе 2026 (на ОСНО).
Решение. По кассовому методу в базе УСН этот доход не отражен (денег же не было). Поэтому вы обязаны включить эту «дебиторскую задолженность» в доходы первого месяца на ОСНО (января 2026) для расчета налога на прибыль.
Стратегический совет от Мегаконсалт. Постарайтесь получить от клиентов максимум оплат (включая авансы) до 31 декабря. Так вы заплатите с них 6% или 15% (по УСН), а не 20-25% (налог на прибыль на ОСНО).
Аванс 50% в декабре (УСН), отгрузка в январе (ОСНО)
Разберем сложный случай с частичной предоплатой. Допустим, стоимость заказа — 240 000 руб. (в т.ч. НДС 20% — 40 000 руб.).
В декабре (УСН) клиент перечислил аванс 50% — 120 000 руб.
Вы включаете эти 120 000 руб. в доходы по УСН за 2025 год.
Налог с этой суммы уплачивается по вашей ставке УСН (6% или 15%). НДС не начисляется.
В январе (ОСНО) вы отгружаете товар на полную стоимость (240 000 руб.) и выставляете счет-фактуру с НДС 20%.
НДС начисляется на всю сумму отгрузки (40 000 руб.), так как реализация прошла на ОСНО. Вы обязаны выставить счет-фактуру покупателю.
В доходы по налогу на прибыль (ОСНО) вы включаете только неоплаченную часть — вторые 120 000 руб. (без НДС). Первая часть (аванс) уже была обложена налогом на УСН, поэтому повторно в базу по прибыли не включается (пп. 1 п. 2 ст. 346.25 НК).
Бухгалтерия на ваших условиях
Учет расходов: как не потерять затраты
Оплата на УСН
Ситуация: вы оплатили поставщику за материалы в декабре 2025 (на УСН), а получили их в январе 2026 (на ОСНО).
Решение. По кассовому методу вы не могли учесть этот расход в УСН (так как не было поступления). Поэтому вы учтете его в расходах по налогу на прибыль на ОСНО (в январе 2026).
Поступление на УСН
Ситуация: вы получили материалы в декабре 2025 (на УСН), а оплатили их в январе 2026 (на ОСНО).
Решение. В базе УСН расход не учтен (оплаты не было). Вы сможете учесть этот расход при расчете налога на прибыль на ОСНО после его фактической оплаты в январе.
Стратегический совет от Мегаконсалт. Сделайте наоборот. Постарайтесь не оплачивать поставщикам (за аренду, сырье, услуги) в декабре. Оплатите их в январе 2026 года, уже будучи на ОСНО. Так вы сможете учесть эти суммы в расходах и уменьшить более высокий налог на прибыль.
Заработная плата в переходный период
Один из неочевидных плюсов перехода на ОСНО (для тех, кто был на УСН «Доходы минус расходы») — возможность учесть «прошлогодние» зарплатные расходы в новом году.
Ситуация. Зарплата за декабрь 2025 года начислена 31 декабря, а выплачена сотрудникам 10 января 2026 года.
1. На УСН (2025 год):
Расходы на УСН признаются только после их фактической оплаты (п. 2 ст. 346.17 НК).
Так как в декабре выплаты не было, учесть эту зарплату и взносы в расходах УСН за 2025 год нельзя.
2. На ОСНО (2026 год):
Организация переходит на метод начисления. Согласно правилам переходного периода (пп. 1 п. 2 ст. 346.25 НК), если расходы были понесены (начислены) при УСН, но оплачены уже после перехода на ОСНО, их можно принять к вычету при расчете налога на прибыль.
Итог: декабрьская зарплата и взносы, выплаченные в январе, уменьшат вашу базу по налогу на прибыль в 1 квартале 2026 года.
Внимание. Это правило работает, если вы переходите с УСН «Доходы минус расходы». Если вы были на УСН «Доходы», то никакие расходы прошлого периода (даже оплаченные в январе) при расчете налога на прибыль не учитываются.
«Входной» НДС: как вернуть деньги за остатки
Это критически важный пункт! На 1 января 2026 года у вас на складе останутся товары, материалы (ТМЦ), которые вы купили в 2025 году, будучи на УСН (и не принимали НДС к вычету).
Хорошая новость: вы имеете право принять «входной» НДС по этим остаткам к вычету.
Условие: у вас должны быть оригиналы счетов-фактур от поставщиков по этим ТМЦ.
Что делать: в первом квартале 2026 года вы регистрируете эти счета-фактуры в книге покупок и принимаете НДС к вычету, уменьшая свой НДС к уплате.
Основные средства (ОС): перенос остаточной стоимости
Как быть с ОС (здания, станки, транспорт), которые вы купили на УСН?
Если купленное ОС было введено в эксплуатацию в периоде, когда организация применяла УСН «доходы», списать затраты на его приобретение при переходе на ОСНО с начала года через амортизацию вы не можете.
Если ОС было приобретено на УСН, а введено в эксплуатацию на ОСНО, то затраты на его приобретение можно учитывать в налоговых расходах через амортизацию.
Обоснование
Если ОС приобретено при применении УСН с объектом «доходы», то, по мнению Президиума Верховного Суда, по такому ОС вы вправе определить остаточную стоимость на момент перехода на ОСН. Для этого можно использовать следующую формулу (п. 3 ст. 346.25 НК, п. 15 Обзора, утвержденного Президиумом ВСС 04.07.2018, письма Минфина от 14.06.2019 № 03-04-05/43643, ФНС от 30.07.2018 № КЧ-4-7/14643):
Остаточная стоимость ОС = первоначальная стоимость ОС – расходы по ОС, которые могли быть учтены, если бы применялся УСН с объектом «доходы – расходы»
Если вы переходите на ОСН с начала года, то при таком расчете остаточная стоимость будет равна нулю. Это связано с тем, что расходы на приобретение ОС, которые вы могли бы учесть, если бы применяли УСН с объектом «доходы – расходы», были бы полностью списаны в течение года, в котором вы ввели в эксплуатацию оплаченное ОС (пп. 1 п. 3 ст. 346.16 НК).
Таким образом, остаточная стоимость ОС будет у плательщиков, которые утратили право на применение УСН в течение года. Также остаточную стоимость можно определить в том случае, если расходы на покупку ОС не могли быть учтены в течение года, поскольку не были соблюдены условия для этого. Например, вы не оплатили ОС или оплатили, но не вводили его в эксплуатацию в период применения УСН.
Пример расчета остаточной стоимости ОС, которое было приобретено на УСН с объектом «доходы», при переходе на ОСН
Организация применяет УСН с объектом «доходы». Во II квартале она приобрела и ввела в эксплуатацию ОС, первоначальная стоимость которого составляет 210 000 руб. В III квартале этого же налогового периода организация утратила право на УСН. Сперва для определения остаточной стоимости ОС организация рассчитала размер расходов, которые она могла бы списать по правилам п. 3 ст. 346.16 НК: 70 000 руб. (210 000 руб. / 3 кв. x 1 кв.). Соответственно, остаточная стоимость ОС при переходе на ОСН составит 140 000 руб. (210 000 руб. — 70 000 руб.).
При расчете налога на прибыль вы сможете эту сумму списывать в затраты через амортизацию исходя из оставшегося срока полезного использования. Поскольку объект в эксплуатацию на УСН не вводился, то определить его первоначальную стоимость нужно тоже по правилам гл. 25 НК: исходя из суммы всех затрат на покупку (создание) ОС и доведение его до работоспособного состояния за вычетом возмещаемых налогов, в частности НДС (если ОС будет использоваться в облагаемых НДС операциях).
Что касается самого НДС, то для компаний, переходящих с упрощенки на ОСН, действует правило: входной налог по приобретенным товарам (работам, услугам), которые не были отнесены к УСН-расходам, принимается к вычету при переходе на ОСН в обычном для НДС-плательщиков порядке. Минфин считает, что это правило для экс-упрощенцев с объектом «доходы» не работает. Впрочем, вычет налога возможен, если в период применения спецрежима ОС не использовалось в УСН-деятельности, а облагаемые НДС операции, связанные с использованием этого объекта, совершены уже после перехода на ОСН. Поскольку в нашей ситуации ОС введено в эксплуатацию уже на ОСН, то при соблюдении общих НДС-условий компания сможет принять входной налог к вычету.
Как видим, амортизация ОС у бывшего упрощенца оказалась возможной благодаря тому, что купленный на «доходном» спецрежиме объект не был введен в эксплуатацию в «упрощенном» периоде. Если бы компания ввела оплаченное ОС в эксплуатацию во время применения УСН, то при переходе на ОСН с начала нового года амортизировать в «прибыльных» целях уже было бы нечего (расходы на приобретение ОС считались бы полностью списанными).
Налог на имущество
Переход с УСН на ОСНО влечет за собой обязанность уплаты налога на имущество с момента утраты права на применение упрощенной системы, если за вашей организацией числится недвижимость, не учтенная в реестре, опубликованном на сайте правительства. В таком случае, будьте готовы к расчету налога на имущество, облагаемого по среднегодовой стоимости, включая авансовые платежи, начиная с месяца, следующего за месяцем утраты права на УСН (п. 2 ст. 346.11, п. 4 ст. 346.13 НК).
Настройка 1С: бухгалтерия при переходе на ОСНО
Просто поменять «галочку» в программе недостаточно. Неправильная настройка приведет к катастрофе в учете.
1. Резервная копия. Первое, что вы делаете 31 декабря, — создаете архивную копию базы 1С. Это ваш «остров спасения».
2. Настройка учетной политики.
Зайдите в раздел Главное → Настройки → Учетная политика.
Создайте новую запись с 1 января 2026 года, где в поле «Система налогообложения» выберите «Общая».
Там же настройте параметры по налогу на прибыль и НДС.
3. Настройка налогов и отчетов.
Зайдите в Главное → Настройки → Налоги и отчеты.
Убедитесь, что у вас появились вкладки «НДС» и «Налог на прибыль» и корректно заполнены ставки.
4. «Помощник по переходу на ОСНО». В 1С есть специальная обработка (Операции → Помощник по переходу на ОСНО), но она часто не справляется со сложными случаями.
5. Ручной ввод остатков (самое сложное).
Вам нужно вручную через «Помощник ввода остатков» или «Операции, введенные вручную» отразить ту самую «переходную» дебиторскую и кредиторскую задолженность.
Вам нужно ввести остатки по ТМЦ для целей НДС, чтобы программа «увидела» счета-фактуры для вычета.
Вам нужно корректно ввести остаточную стоимость ОС для налогового учета.
Цена ошибки слишком высока
Переход с УСН на ОСНО — одна из самых сложных бухгалтерских процедур. Ошибка в учете переходных доходов или расходов, «потерянный» входной НДС или неправильный перенос остатков ОС могут привести к доначислениям налогов, пеням и штрафам на миллионы рублей.
Если ваш бухгалтер никогда не проводил эту процедуру, 2026 год — не время для экспериментов. Доверьте эту задачу профессионалам. Бухгалтерская компания «Мегаконсалт», имеющая опыт в миграции между режимами, проведет аудит, поможет выстроить стратегию (когда платить, а когда получать деньги), корректно настроит 1С и обеспечит вам безопасный и безболезненный переезд на новую систему налогообложения.
