У кого получается с бумажным НДС без разрывов и доначислений?

О том, каким делают бумажный НДС, чтобы свести риск разрывов и доначислений к минимум. Текста много.

Пункт 1. Количество контрагентов в цепи и на каждом звене

Это ключевой момент. Как большинство лепит бумажный НДС? Берем 3-4-5-6-7 компаний. И ставит их последовательно. Вся сумма переходит от одной лавки к следующей, целиком. Когда инспектор делает распечатку древа, он видит прямую линию из техничек и ему всё сразу ясно. Вот ваше юрлицо стоит первым. Далее вся сумма уходит, словно, по рельсам, через несколько звеньев. И в конце разрыв. Это была рабочая практика до 2 квартала 2018 года. А потом у всех, кто так работал, всё стало слетать. Сейчас, если повезет, срок службы такой цепи – квартал. Не важно, что произойдет на последнем звене: альтернативная ликвидация нерезидентом, официальная ликвидация, или что-то другое. Вам всё равно прилетит.

Как поступают опытные?

На каждом звене хорошо иметь не одного контрагента, а минимум десяток. Больше – лучше. К примеру, некоторые исполнители по бум. НДС используют 20 контрагентов на звено. Получая распечатку древа, инспектор увидит не прямую линию состоящую из 7 звеньев, а гигантское древо, состоящее из множества контрагентов на каждом звене. Десятки или сотни ваших контрагентов, живая работа.

Или инспектор ничего не увидит. Дело в том, что если выгружать такое разветвленное древо в графическом режиме, техника просто зависает.

Но можно сделать выгрузку в экселе.

В итоге, перед глазами инспектор видит свой ад: 140 и более контрагентов в цепи. И на каждого контрагента, в итоге, приходится мизерная сумма. В целом, это является качественной имитацией работы реального бизнеса.

Таким образом, проведение камеральной проверки для инспектора становится крайне затруднительным. Вместо того, чтобы традиционно выявить одно-два юрлица, доказать фиктивность сделок на них, и занулить весь объём, инспектор должен приложить усилий в сотню раз больше. А это время, которого у него очень мало. Потому, что «клиентов» у него очень много. Инспектору проще заняться теми, кто лепит цепь по старинке.

Пункт 2. Закольцовка и автоматизация

НДС – это битва алгоритмов. Есть программисты, которые пишут и постоянно модифицируют АСК НДС. Есть программисты, которые постоянно модифицируют софт для борьбы с АСК НДС.

Выше мы коснулись такого важного фактора, как количество контрагентов в цепи АСК.

Теперь представьте, что с 7 колена идет закольцовка счет-фактур на 4-ое колено. Параллельно компании из древа ещё обмениваются тысячами с-ф между собой. Все суммы в с-ф до 100 тысяч рублей. На каждую лавку оседает несколько сотен тысяч. Звучит нереально. Но это так. И делается за секунду, при достаточном уровне автоматизации.

На текущий момент у ФНС нет способов борьбы с подобной методикой. И появятся они ещё очень нескоро, т.к. написать алгоритм, который мог бы анализировать и бороться с таким потоком данных, – это гигантский труд. Его внедрение – это тоже длительное время.

Пункт 3. Количество звеньев в цепи

Количество звеньев сегодня играет уже маловажную роль. Одно условие: после вашей компании их хорошо бы ставить быть не меньше семи. Почему? Шесть – это то число звеньев, которые инспектор территориальной налоговой автоматически получит из АСК НДС в стандартной распечатке древа (цепи взаимосвязей контрагентов). А вот седьмое звено на автомате уже не выдает.

Но у инспектора всегда есть возможность посмотреть глубже, и займет это у него всего пять минут. Потом инспектор увидит брошенный «висяк» на 7 или 8 звене. Начнет дергать по цепочке директоров, отключать ЭЦП, занулять декларации. Может подключить к процессу другие территориалки, получить от них акты осмотра помещения юрлиц из цепи, лепить факторы недостоверности, и агитировать другие территориалки дергать номиналов на допросы.

Вывод: количество звеньев сегодня ровным счетом ничего не решает.

А ведь именно рекламой большого количества звеньев и заманивают многие продавцы бумажного НДСа.

Пункт 4. Перевыпуск ЭЦП

Любимый метод налоговых сейчас – это отключение ЭЦП контрагентов.

Не буду описывать пути, которыми налоговики добиваются этого. Это просто факт.

ЭЦП могут отрубать многократно. Т.е компании из цепи, которую предоставляет вам профессионал по бумажному НДС, вынуждены постоянно проверять работоспособность ЭЦП. И если где-то случился слет, нужно сразу же перевыпускать ЭЦП. Этого тоже можно добиться только путем автоматизации мониторинга работоспособности ЭЦП. Делать это руками почти нереально. Необходимо иметь возможность в кратчайшие сроки раз за разом перевыпускать ЭЦП. Рекорд по количеству попыток отключить ЭЦП, о котором я слышал – 5 раз. Дальше налоговикам, видимо, просто надоело, ввиду тщетности их попыток.

Пункт 5. Правильные суммы

Хорошо, если суммы при бумажном НДС разбиваются в счетах-фактурах до 100 тысяч рублей. Ясно, что если у вас оборот по кварталу миллиард, то бухгалтера убьются делать это сами, руками. Даже копи-паст в экселе не спасет.

Выход простой: вы просто называете общую сумму продавцу НДСа. А он уже присылает вам готовую книгу с суммами до 100 тысяч. У профессионального продавца НДСа есть специально написанные программы, которые делают разбивку почти в автоматическом режиме. Вообще, продавец НДСа – это человек, который в курсе всех технических нововведений налоговой. И успевает автоматизировать у себя процессы быстрее, чем это делают налоговики.

Конечно, если вам, клиенту, строго необходимо указывать свои суммы, и они превышают 100 тысяч, вопросов нет, будет так.

Пункт 6. Безопасный объём НДС, который можно грузить на одну цепь

Здесь в каждом регионе свой показатель. Инспекции везде работают по своим рекомендациям. Главный фактор – это загруженность инспекторов, количество крупных плательщиков на его территории. Т.е всё упирается в человеческую производительность инспекторов. В голодном регионе инспектор будет воевать за две копейки. А в Москве в 2017 году не обращали внимания на цифры до 100 млн при грамотной цепочке. В 2018 безопасный объём на одну цепь составлял уже 70 млн. Сейчас – ещё меньше, 50 млн. Соответственно, если вам нужно закрыть 200 млн, вам потребуется 4 контрагента первого звена. Если вам говорят: «Грузи все 200 на одну лавку, не бойся, всё будет хорошо», то перед вами некомпетентный исполнитель. Или у него просто нет достаточного количества инструментов.

Пункт 7. Качество лавок в цепи

Мы не говорим о классической прокладке на первом звене, многолетней, с налогами, 100% оборотами, жирным ФОТом и т.д.

Хорошо, чтобы это были лавки со счетами, и оборотами по ним. С минимальными критериями однодневности. Можно провести по счетам часть суммы, как предоплату. Главное, что от этих лавок в инспекцию могут ходить юристы. И быть доступны директора. Срок регистрации желателен больше года. Предложите человеку, предоставляющему услугу по НДС, провести оплату его услуг безналом. И вам удобно: сделали проводку. И он таким образом покажет, что лавка живая, под его контролем.

Но и дальше по всем лавкам в цепи крайне важно соблюдать минимальные риски в СУР АСК НДС. Помните, что если директор массовый – лавка загорается красным. Массовый адрес с признаками недостоверности – красным. Отработка с нала, брошенка после блока по 115-фз и в списке 550п – красным. Поэтому, 1-2 лавки на каждого директора – это то, из чего, в идеале, состоит вся цепь. Все 140 компаний. Если ваш исполнитель не может предоставить такого качества используемых им инструментов, это многократно увеличивает ваши риски. Не стесняйтесь узнавать все подробности, ведь вы платите большие деньги. А риски ещё выше.

Пункт 8. НДС от площадок по налу и конве

Эти ребята занимаются банковской деятельностью. Они знают, как превращать безнал в нал. Но тонкости работы налоговой, устройство АСК НДС им не известны. Ещё у них нет требуемых мощностей для закрытия НДС. У них рабочие конторы, со счетами, и их мало. А для отработки их объёмов нужны сотни контор. Поэтому, качественный НДС получить можно только от специалистов, которые занимаются исключительно предоставлением НДС. НДС и нал/конва - это две совершенно разные деятельности.

В подавляющем большинстве случаев, нальщики сами покупают услуги по НДС на стороне. При этом, выбирают максимально бюджетные варианты: слепить из отработанных лавок с потерявшимися директорами, блоком по 115, в списке 550 и проч. Из-за чего, за квартал их клиентам потом вкатывают доначисления на полную. Замены или перевыпуск ЭЦП нальщики тоже делают крайне неохотно, просто ввиду недоступности директоров.

Для большинства из них НДС – это просто лишний геморрой. Их первостепенная задача – выдать кэш. Что происходит дальше – их не беспокоит.

Самое печальное, когда непрофессионалы после слета, дают несколько уточненок подряд на кривые цепи. После многократных замен и слётов цепей в течение короткого времени, клиентов ждут многие скорби. И комиссия.

Пункт 9. Покупка НДС от налоговиков

Уверен, после выявления разрывов многих из вас приглашали на доверительную беседу за пределами налоговой. Там предлагают закрывать НДС у них. Это очень плохой вариант. Объясню, почему и дам конкретные примеры из жизни.

Самое главное, что чаще всего это личная инициатива начальников отдела камеральных проверок. Как они закрывают НДС? Элементарно. Выявляют у себя на территории брошенные лавки, на массовых адресах, номах, с заблоченными счетами. И вешают на них. А потом игнорируют красный цвет в АСК.

Руководству налоговой портить статистику своей территории не нужно, они на другом зарабатывает. Когда инспектор или начальник наложки саккумулирует у себя большую сумму, это увидит управление. Управление даст по голове начальству территориалки. Территориалка – инспектору.

Были ребята, которые накапливали критическую массу, а потом уходили, когда выявлялись факты их работы. Уходили они, заработав нормальную сумму, которую на зарплате они копили бы её ещё 500 лет. Но все их клиенты потом получали жесткие последствия.

Налоговик может попытаться скинуть НДС на чужую территорию. Но чужой территориалке портить свою статистику тоже особо не хочется. Инспектору придется делиться с другими камеральщиками, тут ценник уже вылезет за пределы рынка.

Вообще, практика показывает, что никто не закрывает НДС так некачественно, как сами налоговики. Они просто пользуются служебным положением, подбирают уже отработанные брошенки.

Были случаи и намного хуже.

Живой пример. Инспектор оказал услугу крупному предприятию. НДС от инспектора почти сразу слетел. Пришли к инспектору: «Как так, и что делать?». Инспектор развел руками: «Мол, это начальство, я сделал всё, что мог. Вам просто не повезло. Уже ничего не поделать». Следующее приглашение в налоговую, к тому же инспектору: сидит уже сотрудник бэпа.

Итог: клиента разгрузили на крупную сумму кэшем, чтобы закрыть вопрос. Плюс, большая часть НДСа пошла в бюджет. Спустя время несчастного заставили ещё и прибыль платить. Фактически, банальная подстава.

Вообще, покупать услугу у налоговиков – это сразу же обозначаться перед ними. Я не знаю примеров, когда людей на абонентке или покупающих НДС у налоговиков, не стали бы в итоге доить.

Пункт 10. Уточненки за прошедшие года и кварталы для замены слетевших цепей

С уточненками нужно проявлять максимальную бдительность. У вас нет опции уточняться на кривые цепи. Ведь на вас уже обратили внимание. И если новые цепи по уточненкам будут слетать, это гарантированный путь к доначислению.

По уточненкам применяются ровно все те же самые пункты, что описаны выше. Вам тоже нужна не линейная цепь, и десятки контрагентов на звене.

И тут возникает самая большая проблема: большинство НДСников не имеют в запасе достаточного количества юрлиц для оказания услуг такого уровня. Ведь это значит, что им нужно хранить про запас сотни компаний, по каждому прошедшему кварталу.

Большинство же, после обращения в духе: «мне нужно 50 млн за 1/18», побежит по всему рынку искать, что там в остатках у регистраторов. А там всегда самый ужас. То, что рынок не смёл за всё это длительное время.

Вообще, хороший НДСник, это, прежде всего, масштабный регер, имеющий неимоверное количество лавок. Как для текущего квартала, так и про запас.

Без собственной “фабрики” по изготовлению юридических лиц, оказывать качественную услугу по бумажному НДС невозможно. Компании, купленные с рынка, обычно, хлам. А в случае уточненок, чаще, хлам отлежавшийся пару лет. Поэтому, у хорошего НДСника всегда большой запас своего, домашнего, качественного.

Пункт 11. Всегда всё проверяйте и не верьте никому на слово

После того, как вам оказали услугу, первое, что имеет смысл сделать, это самостоятельно заказать выписку древа АСК НДС. Лучше, не через сотрудников своей территориальной инспекции, а через сторонние сервисы. И эксель, а не графическую, удобнее в анализе. И посмотреть, соответствует ли та услуга, за которую вы заплатили, тому, что именно вам обещали. Сверяйте всё: глубину цепи, количество контрагентов. Проверяйте качество контрагентов: массовость адресов, 550п, кол-во лавок на дире и проч.

Пункт 12. Не экономьте

Качественная работа по НДС не может стоить 1%. Просто возьмите и прикиньте затраты на всё, что описано выше. Поделите оборот на количество лавок. Если кто-то обещает вам дешево и качественно, вам врут. Инструменты имеют свою себестоимость. Автоматизация тоже имеет себестоимость. Чаще всего, после закрытия НДС за 1%, спустя квартал люди приходят за более дорогой услугой. И получают двойной расход.