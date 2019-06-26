МФО «СлонФинанс» все. Инструкция, что делать инвесторам

Лопнула МФО СлонФинанс. Набрали 400 млн рублей. Прибежал один из 80 инвесторов. Вопрос: «что делать?» Поговорили. Выяснил детали, дал четкую инструкцию. Единственную рабочую в этой ситуации.

Но кинутые инвесторы – это коллективный разум. Т.е, тупой. Они решают делать, что угодно, только не действовать эффективно.

Вводные такие: прошлый год Слон привлекал бабки под 36% годовых. Этот – под 30%. Это в два раза выше рыночной ставки. Что совершенно не смущало наших инвесторов. Хотя, это первостепенный признак чистейшего пирамидоса. Вот уже лет пять МФОшки и КПК не вытягивают ставки около 17% и лопаются.

Никто из инвесторов вообще не задумывался об аудите Слона перед вложениями. Ситуевина ничем не отличается от каких-нибудь криптанских проектов. Есть очень известное и авторитетное лицо, под его честное слово приходят инвесторы. В данном случае - целый Журба. Журба по умолчанию крутой. Журбе можно верить. И пофиг, что в МФО Журба не шарит вообще. Почти все бабки были привлечены через него.

Слон самоубился, Журба пишет километровые водянистые тексты, почему никто не виноват и почему не нужно ничего делать.

Как и после любого крупного кидка, самое главное, это тянуть время и поддерживать связь с аудиторией. Пока спадет накал страстей у кинутых. Сейчас они поорут, попрыгают и успокоятся. Фаундер не теряется, он на связи, предлагает всякий бред. К примеру, наладить работу МФО, подключить классных коллекторов, взыскать бабки с должников. Только это невозможно. Взыскивать бабки – это и есть основная задача МФО. И если МФОшка с самого начала не умела забирать своё, то сейчас, после краха, уже точно не сможет научиться в короткие сроки.

Любые крупные коллекторы подтвердят, что МФОшные портфели не стоят ничего, их просто невозможно отработать.

Журба тоже не теряется. У Журбы десятки проектов. Для него, по сути, это мелочь, статистическая погрешность. Его основная задача сейчас не выпустить информацию на широкий рынок, т.к. это несет ущерб репутации. Общается максимально грамотно: никакой конкретики, минимизация собственной ответственности.

Что не работает, когда падают финансовые структуры? (МФО, КПК, банки, пирамидосы и проч.)

- Идти в суд. Пара лет пустой работы. Маленький шанс на получение исполнительного листа. И нулевой шанс взыскания денег по исполнительному листу. Это максимально выгодный вариант для кидал.

К примеру, знаком с владельцем МФОшки, семья которого счастливо и очень комфортно живёт в Азии. А на родине, в РФ, ФССП вялотекуще пытается взыскать с него больше ярда. Единственное неудобство для него – это вылеты через Минск. Хотя, в РФ он сейчас появляется всё реже.

- Составлять планы по наладке и оживлению работы трупа. Не работает. Когда кто-то умирает, то он умирает. Особенно в финансовой сфере.

Единственный рабочий вариант был и есть только один: это молниеносный аудит по выпискам со счетов. Вносили ли бабки, полученные налом, на счет. Кому бабки уходили. Были ли выдачи юрикам или ИП. Признаки обнала. Признаки конвы. Любые признаки недостоверности и номинальности контрагентов.

Человек с опытом видит все эти моменты в выписках мгновенно. Тем более, общая сумма здесь очень скромная и расковырять её всю – работа на день.

Когда находим хоть малейшие намеки на то, что бабки стырили, всем кружком потерпевших сначала едем на Петровку. Пишем заявы, каждый от себя, прикладываем фактуру. Откуда фактура – указывать не надо. Добрый сотрудник МФО подкинул, совесть загрызла. Главное, что менты потом просто по звонку смогут подтвердить операции в СБ банков: да, бабки стырили. Ура, нам принесли готовую палку.

На следующий день едем в межрайонный СК и пишем скопом заявы там. Пишем на имя Бастрыкина, а общаемся непосредственно с руководством.

Потом обращаемся в СМИ. Основной посыл: нас кинули. Но мы собрали доказуху и пришли к славным защитникам всех угнетенных, в СК. Называем фамилию начальника отдела, с которым общались. И, что заяву писали на имя Бастрыкина. Т.е, делаем личный акцент. Для СКшников нет ничего хуже, чем когда СМИ несет информацию о деле, которое им притащили. На голову начинает капать начальство: разберитесь. В сторону откладываются коммерческие дела, приходится работать с тем, что задевает репутацию начальства.

Единственное, что заставляет кидал расставаться со своими деньгами – это страх потерять свободу. Всё прочее не работает.

Денег на всех кинутых, разумеется, не хватит. И бабки после кидка отдают всегда только тем, кто ведет себя наиболее агрессивно и реально может причинить вред. Перед ними извиняются и тихо решают вопрос. Обычно, таких единицы. Все остальные всегда пролетают.

К примеру, мой знакомый, по тупости вложивший десятки млн в пирамидос, потом их вынул. Наказал кидалу и публичное лицо, через которое собирали деньги. На 7.5 лет наказал, обоих. Но он - бывший майор БЭПа. Другие 150 вкладчиков в его ситуации за два года ничего не сделали. Он подбил 20 человек написать заявы.

Но страх - это не про историю со Слоном. У наших ребяток ничего не получится. Среди инвесторов нет агрессивного лидера. Нет никого с реальным опытом отработки таких дел. Есть только люди, которых разводят по классике жанра. Все их коллективные потуги – как Слону дробина.

На картинке владелец МФО СлонФинанс согласовывает план возврата с инвесторами.

Ранее я уже писал, почему перекидают всех инвесторов МФОшек в РФ. Т.е, шансов выжить не останется практически ни у кого. Почитайте: «Домашние деньги»,«Древпром». Как МФО выкачивают деньги населения