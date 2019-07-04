Почему с НДС будет еще долго бардак: АСК НДС-2 как большая показуха

Один из крупнейших региональных городов России. По сцене скачет местный высокопоставленный налоговик. В зале представители бизнеса. Налоговик, с горящими глазами вещает, что налоговая знает всё про всех. Великий АСК НДС – это всевидящее око. А теперь (или совсем-совсем скоро) АСК НДС будет в моменте сверять счет-фактуры и суммы, которые проходят по банковским счетам. Что стоит сотруднику нажать кнопку, так он мгновенно видит полную карту контрагентов. Со всеми грехами. А потом будет фискальная кара. Быть может, даже уголовная. И никто не скроется.

Шоу классное, народ ведется. Происходит такая показуха во всех регионах. Но с текущей реальностью имеет слабую связь. Дело в том, что информации о технической части работы ФНС почти не выходит наружу. Налоговики блюдут тайну, им выгодно напускать туман. А всякие инфобизнесмены по налогам транслируют только слухи, большинство из них программного обеспечения налоговой вообще в глаза не видели.

Тезисно расскажу о глюках АСК НДС и АИС. И почему с НДСом ещё длительное время будет бардак.

- Из 150 тысяч налоговиков в стране НДСом занимаются 15 тысяч. Из них 90% разносят бумажки и вообще не понимают, о чём речь. Остается 1500 человек. На всю Россию. На все регионы. Если вдуматься, то это совсем немного. На всех налогоплательщиков-юридических лиц. Т.е, присутствует физическое ограничение, которое упирается в людей.

- Выгрузка древа АСК НДС 5-6 колена с небольшим количеством контрагентов физически занимает 40-50 минут времени. Посмотреть одно юрлицо. Если древо сильно разветвленное, счет идёт уже на часы. Параллельно с этим на компе больше ничего делать нельзя. Это не пассивная фоновая задача, которую включил и пошел. Получается, сотрудник за день может промониторить ограниченное количество цепей.

- Выгрузка древа АСК НДС – это лишь опция в программе. Сама программа, АИС Налог 3, через которую происходит выгрузка – это неимоверно глючная штука. Иногда она вырубается по всей России. Бывает, АИС работает лишь несколько часов в день. Между всеми инспекциями России, по регионам, есть график включения АИС Налог-3. Очень похоже на график отключения воды в городе. Сегодня один район моется горячей водой. Завтра – другой. Так и тут. Вся Россия разбита на временные слоты, когда предоставляется доступ к АИС. Даже при всем желании налоговиков работать больше, сверхурочно, они просто этого не могут: доступ отрубается в определенное время.

- Компетенция сотрудников и их количество. Ранее я написал про количество сотрудников в ФНС. А есть ещё такой показатель, как количество сотрудников по регионам, имеющих доступ к АИС. Чукотка, Еврейский автономный округ, Ингушетия и ещё пяток регионов, где доступ к АИСу имеет менее 250 сотрудников. Из них, как уже озвучивал, 90% не понимают, что происходит. Сейчас многие догадались лепить технички-промежуточные звенья в таких регионах. Уверен, во многих регионах сейчас уже свыше половины регистраций юрлиц идёт под технички, связанные с НДС. Просто потому, что на месте их не отследить ввиду малочисленности сотрудников.

- Уровень доступа к АИСу зависит в зависимости от должности сотрудника. Как в Макдональдсе: кассир не может отменить пирожок из вашего заказа, пока не подойдет старший, с картой доступа. У рядового инспектора открыт доступ приблизительно к 20 веткам. У начальника отдела – к 50 веткам АИСа.

Почему так? Наверно, чтобы не сливали информацию. Инспектора не могут выполнять работу в полную мощь, по многим вопросам нужно запрашивать доступ у начальства. А начальство вечно занято.

- Переходим к важнейшему пункту. Что движения средств по счетам видно онлайн и АСК НДС будет автоматом делать сверку со счетами-фактурами. Нет, не будет. Объясню почему. Движения денег подгружаются банками. В АИС. Каждый банк делает это по-своему, хаотично. Более того, крупные банки, у которых БИКи разбиты по регионам, подгружают выписки кто как хочет. Москва может подгрузить за месяц. А Уральский регион – спустя год и потеряв 80% данных. В текущий момент мониторинг выписок через АИС для налоговиков – потеря времени. Большей части данных там просто нет. Данные появляются с гигантским опозданием. Часто, на 4-5 месяцев. Иногда вообще не появляются. Каждый налоговик, кто ковыряет ндс, об этом знает. И каждый из них вынужден делать запросы в банки, где открыты счета. А это тоже время. За день налоговик может разослать, ну, 15 запросов. Это если он ничем больше заниматься не будет. Потому, чтобы сначала оформить запрос, он должен глянуть список счетов организации. Каждый запрос грамотно оформить. Отправить. Всё это время.

В итоге, не получится улучшить какой-то один модуль к АИСу. Мол, перепишем сейчас АСК НДС и всё. АИС нужно перепиливать весь, целиком. И разобраться с тем, чтобы банки отчитывались своевременно и в полном объёме.

На мой взгляд, сверка операций по счету и по счета-фактурам возможна, только если произойдет тотальная замена всего программного обеспечения налоговой на новое. Синхронно со сменой техники на более современную. И вместе с обучением текущего и нового персонала.

- Сотрудники получают копейки. В Москве з\п 28-30 тысяч, в регионах меньше. Люди, которые должны вылавливать хищения, вынуждены беспокоиться о своём выживании. У них другим голова занята, вопрос пополнения бюджета страны для них вторичен. Инспекторам нужно поднимать зарплаты.

- Техника старая. УФНС по регионам и ИФНС по городам ещё кое-как, терпимо. А межрайонные инспекции – там совсем грустно. Но и в управлении, на относительно новых системных блоках, система вешается, если юридическое лицо имеет гигантское древо контрагентов. В территориалках такое древо отсмотреть вообще не реально.

Поэтому, мелкий и средний бизнес могут ещё долго спать спокойно. При условии грамотной работы. Слив НДС по системе: «3 лавки в ряд, на конце брошенка», больше не работает.

Работать нужно красиво и не жмотить пару процентов за качество. Иначе, потом будут прилетать доначисления на полную сумму.

Про крупный бизнес местные налоговики и так всё знают. Более того, для градообразующего бизнеса, типа металлургических компаний, налоговая, фактически, выступает внешним аудитором. Им в городе банально больше некем заниматься, других плательщиков НДСа там нет. Поэтому у крупняка идут проверка за проверкой, которые сливаются в одну большую, бесконечную проверку. Такая система бывает взаимовыгодна. Налоговики в регионах по реальным доходам – местная элита, на уровне судейских и ФСБ. Речь, конечно, про руководство, не рядовых сотрудников.