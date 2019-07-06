Арестован бенефициар «Домашних денег» Евгений Бернштам. Страха у него не было вообще

Бернштама задержали. Лопнувшая МФО "Домашние деньги", привлекал по 24% годовых. Катался по регионам с шапито-шоу, рассказывал, какие они классные. Минус 16 млрд рублей. Сразу после падения МФО наблюдал, как он со спокойным лицом, улыбаясь, рассказывал крупнейшим инвесторам о реструктуризации долга, о том, как продаст долг коллекторам. Что можно сделать новую МФО и отдавать с её прибыли. И прочий бред, который вообще невозможно осуществить. Страха у него не было вообще.

Владелец микрофинансовой компании «Домашние деньги» Евгений Бернштам арестован на 16 суток. Его обвиняют в организации особо крупного мошенничества — финансовой пирамиды, которая не собиралась возвращать привлеченные от инвесторов средства. Общий объем претензий кредиторов составляет 10 млрд руб., однако пока, как сообщает "Коммерсант", в деле фигурируют лишь около 150 млн руб.

Подобные рассказы происходят по одному сценарию, монологи владельцев лопнувших МФО и банков словно под копирку.

Ровно аналогичные спичи сейчас толкает Селиванов и Журба, учредители лопнувшей "Слон-Финанс", которые привлекали бабки аж под 36% годовых.

Инвесторы Слона, инструкция для вас: узнайте оперов по делу домашних денег и идите ровно к ним. Там точно управление занималось, территориальной привязки не будет. Для этих оперов это уже рутинная, наработанная процедура. Тупо копи-паст документов будут делать, меняя ФИО. И следователь потом тот же будет проверять, всё по накатанной.

Бернштам был абсолютно спокоен, думая, что последствий для него не будет. Смотрел на него тогда и думал, что он просто издевается над людьми. Сейчас будет договариваться о сроке, разденут до нитки. Большой срок он просто не переживет, здоровье в СИЗО и ИК уходит быстро. А он уже в возрасте.

Страх - это единственная возможность вернуть своё.

Об МФО "Домашние деньги" я писал в декабре тут: «Домашние деньги»,«Древпром». Как МФО выкачивают деньги населения.

Посмотрите выпуск "Бизнес-секретов" у Тинькова с ним. На память.