Как отбиться от наложки по НДС

Как вести себя с налоговой, чтобы не платить НДС. Инструкция по общению с налоговой.

После обращения очередного коммерса решил написать инструкцию.

Все ситуации по НДС одинаковые. Вы либо бело-серый юрик и платили на транзитку, либо нальщик и сами закрывались бумНДСом.

Если вы нальщик, тут всё понятно, у вас такие варианты: вы дадите нормальные уточненки, которые не будут сыпаться, либо кинете клиента, либо занесете в наложку.

Если вы бело-серый юрик. То и у вас всех всё происходит абсолютно одинаково. Инспектор дергает вас в наложку. Тыкает в контрагента. Дальше стандартный монолог: вы платили на техничку или транзитку, компашка грязная, не по юрадресу, дир номинал, деньги они налили. Сейчас мы вам выездную проверку оформим и вытрясем из вас всю душу. Большинство коммерсов реагируют одинаково, для них это шок. Бегут к налоговым консультантам и адвокатам. Адвокаты тоже действуют под копирку, начинается разводняк клиента на ровном месте. Адвокату выгодно качать клиента вместе с наложкой, чем тяжелее ситуация, тем больше платят.

Есть единицы коммерсов, бывалых, часто сами бывшие налоговики или нальщики, которые всё это не проглатывают и спокойно предоставляют наложке все документы, идеально имитируя свою невинность. Этим никакие инструкции не нужны, они сами научить могут.

Итак, вы простой коммерс. Вас уже напугали. Сейчас прислали требование. И вы не знаете, что делать.

А делать нужно следующее. Налоговикам верить нельзя никак. Вам тыкнули в контрагента? Закажите по нему все банковские выписки, книги покупок-продаж и выписку древа аск ндс. Посмотрите, что там на самом деле. Если вы работали с толковыми людьми, там чаще всего многослойный транзит. Увидите нормальную транзитку своими глазами – сразу обрадуетесь. Выявить её легко: платежи все поддаются логике, древо аск широкое и глубокое, контрагентов много. Разрывы все на дальних звеньях. Тут вы на коне. Спокойно готовьте досье должной осмотрительности по этому контрагенту. Чем жирнее, тем лучшее. Особо никто вчитываться не будет, вашу готовность биться определяют обычно по толщине папки.

Самый большой косяк – это признавать свои косяки. Выявлять ваши грехи – работа налоговой. Стучать на самого себя не нужно. Никогда не уточняйтесь по НДС по требованию налоговой после беседы с инспектором. Примут за слабость. Уточняться должна техничка, которая стоит после вас. Ищите исполнителя, ставьте ультиматум: испортим здоровье или делай уточненки на нормального юрика.

У него дальше меняется цепь. Но вашу налоговую это никаким образом колебать не должно. Все вопросы к вашему контрику, почему он там уточнился. Главное, чтобы контрик уточнялся на нормальные цепи.

Никому не верьте на слово. Ни налоговикам, ни адвокатам. Если кто-то что-то говорит, требуйте бумажку. Адвокат говорит, что по своим каналам узнал, что директор вашего контрика отписался от лавки? Не верьте, это его хлеб, клиентов доить. Требуйте протокол опроса предоставить. Для любого нормального юриста по налогам достать протокол и показать клиенту – вопрос пары часов. Сливается с требования показать документы? Под жопу его сапогом, он вам не друг.

Аналогично с налоговиками. То, что у контрика директор кривой, юрадрес не по месту и массовой – это вас никак колебать не должно. Контрик не сдался по ндс? Пусть налоговик показывает древо и книги. Cфотографируйте то, что показали или возьмите распечатку. Потом закажете у своих, сверите. Процентов 90, что врут.

Вообще, лишний раз в наложку не ходите. Требование проигнорировать – копеечный штраф. Чего надо, они потом всё в бумажном виде пришлют. А беседовать с ФНС особо не о чем. С наложкой лучше всего общаться только письменно. И на любой их косяк сразу строчить жалобы в управление и в прокуратуру. Налоговики поймут, что вы воинственны и кровожадны, и что разводить вас лишний раз не нужно, есть риски залететь самим.

Одни в наложку тоже не ходите. Есть слух, что поход с юристом налоговики воспринимают как фиктивность деятельности и автоматическое признание своих косяков. Ни в коем случае этому не верьте. Слухи распускают сами налоговики. Если вы не матерый, нервы не железные, то только с юристом. Лучше, если юрист сам из бывших налоговиков, такие лучше знают методы работы. К сожалению, очень часты случаи, когда клиентов сливают их же слабые и ссыкливые юристы.

Помните: заплатить вы всегда успеете. Бороться нужно до последнего и всё отрицать. Платить частично тоже нельзя. Ты либо виноват, либо нет. Заплатил частично, начнут трясти по полной.

Налоговики, на самом деле, работают чисто как психологи. Часто, не имея вообще никакой доказательной базы, тупо дергают всех и давят на месте вопросами по контрикам, выбранным хаотично, с поверхностными признаками фиктивности.

9 из 10 коммерсов колятся просто от страха. А причина страха всегда одна – незнание того, что происходит на самом деле. Когда человек всё знает, он трезво оценивает риски, страха уже нет. Поэтому, ещё раз: сразу же заказывайте древо, движения по счетам, индивидуальную карту учета и по своему юрику и контрагенту. В индивидуальной карте будут критерии для проверки. С веротяностью 90% никаких критериев вам вообще не будет, налоговики всегда берут на понт.

И последнее, главное. Брехня по поводу выездных проверок. При каждом дерганье директора в наложку, абсолютно всем втирают мантру о том, что сейчас случится выездная. Вот статистика: выездных проверок во всей стране за год меньше 10 тысяч. Если убрать крупный бизнес, к которым на автомате всегда выезжают, планово, останется меньше 6 тысяч.

А знаете сколько автоматических требований автоматически рассылает одна территориальная инспекция? Процентов 30 от всех сданных деклараций с движениями по ндс. У них просто программа рассылает веером. А сколько десятков тысяч коммерсов приглашают в год на беседу, в которой всегда присутствует фраза: «мы сейчас сделаем по вам выездную»? В десятки раз больше, чем проводится реальных выездных проверок. Запомните: рассказы про выездную – это почти всегда детская пугалка, рассчитанная на то, что вы начнете плыть и в чем-нибудь признаетесь.

По юрикам, которым реально светит выездная проверка, таких вопросов вообще не задают. Выездную ещё надо заработать. Согласовать её территориалке надо с управлением. Предоставить доказательную базу. Это гигантский труд множества людей. И когда этот процесс уже запущен, там никто не пугает выездной. Её берут и проводят. Есть ли у вас критерии по выездной – тоже можно спокойно узнать за бабки. Только если говорят, что есть, всегда требуйте карту учета с пометками критериев по выездной. На слово не верим никому. И бьёмся до упора.

Если у вас некому бумажки вытащить из налоговой по вашей лавке и по контрагентам, пишите в личку или на мыло, дам нормальных спецов.

И помните главное: НДС нужно закрывать красиво.