АСК НДС выключен по всей стране. А как же «Мы всё видим, всё про всех знаем»?

Вчера Мишустин, глава ФНС, показал западной прессе, как он в онлайне видит, что в кафе заказали кофе. Всё это сопровождалось монологом в духе: «Мы всё видим, всё про всех знаем». Пресса очень впечатлилась.

А почти неделей раньше, 23.07.2019 умер АСК НДС.

Он выключен по всей стране. При том, что 25 число — пик сдачи отчетности, конец квартала. Самый ответственный момент для налоговиков, в эти даты мелкие жулики лезут со своим бумажным НДС.

Налоговые органы сейчас видят только юрлиц на своей территории. На других территориях, по всей стране — не видят.

Сотрудники НДСных отделов крупных и территориальных налоговых инспекций приходят на работу и плюют в потолок. Им нужно ловить злодеев, рисующих НДС, но им просто нечем. Приходится в рабочее время покорять новые уровни в танчиках.

Из Москвы присылают разнарядки кошмарить контрагентов тех или иных крупных юридических лиц. Сотрудники бы с радостью выполняли приказы. Но вот посмотреть этих самых контрагентов им тоже нечем — древо контрагентов в АСК НДС не отображается.

О причинах отключения я могу лишь догадываться. Налоговики тоже не знают, почему так случилось и когда включат свет.

Вероятно, отключение — следствие глюка в недавнем обновлении АИС, до версии 1.16.

К чему вообще эта информация? К тому, о чём я уже многократно писал. АСК НДС — глючная система. Которая являешься лишь одной из функций глобальной налоговой системы — АИС. Которая, в свою очередь, тоже неимоверно глючная.

Если знать тонкости и нюансы работы этих программ, строить цепи НДС, обходящие алгоритмы АИС и АСК НДС, то вполне можно экономить копеечку, не отдавая её сразу в бюджет. Если когда-нибудь что-то улучшат и найдут старые неуплаты — тогда и можно будет доплатить.

Налоговики очень плачутся и просят включить ветку обратно, ведь НДС — это основной источник дохода в бюджет. Если не платят НДС, то не платят и все прочие налоги.

С другой стороны, есть гигантская сфера теневой экономики. Эти ребята очень рады и просят оставить так, как есть сейчас. Уверен, даже готовы скинуться разработчикам программного обеспечения для налоговой, лишь бы праздник на их улице продолжался.

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