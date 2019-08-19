Сбер, технички, кидки и 115-ФЗ

Ко мне стукнулся старый знакомый. Рассказал, что сберовцы пытаются дернуть у него деньги с технички. Много, около 15 млн. Я знакомому ответил, что при необходимости, загашу сберовцев в СМИ. Но всё разрулилось, спасибо полиции.

И тут я вспомнил, как это бывало у других ребят.

2016 год. Половина нальщиков и транзитчиков тогда работала в Сбере, по всей стране. Открытие счета стоило космических денег, тысяч 120. При этом, были очереди. В день в одном отделении для юриков пускали 3-4 компании.

Менеджеры и начальники отделения на открытиях счетов за год покупали квартиры и тачки. Каждый без проблем поднимал 2м в месяц. Просто за то, что закрывал глаза, что открывает счет на номинала.

Золотое время для клерков. Многих потом поувольняли с черной меткой в банковском секторе. Но в гробу они эту метку видали, т.к. за год заработали больше, чем смогли бы за десять лет в белую. Уходили со спокойной душой.

Повезло так далеко не всем клерчатам. Многие сотрудники левака боялись, держались за места и эфемерную стабильность. Судьба с ними сыграла злую штуку: половину из них потом поувольняли в рамках оптимизации расходов в сбере. И бабок не заработали и не устроиться теперь нигде по-человечески, т.к. в банковском секторе после закрытия сотен банков стало слишком много свободных специалистов. Короче, упустили момент.

В 2017 году Сбер изменил тарифы и стал во многом бесполезен для серого сектора экономики. Открытия счетов стали никому не нужны. Кто ж туда пойдет, если банк с бабками не дает ничего делать.

А привычка вкусно жрать у сотрудников осталась. И начались кидки и разводы тех, кто, всё-таки, в банк приходил. Больше всех прославился восточный сектор Сбера в Москве. Банки, чтоб вы знали, объединены по округам, называется сектор. Как правило, в связке работают начальники отделения сектора и старший. Последний закрывает глаза на начальников отделений и их действия. Ну вот, восток столицы и беспределил по полной.

В СМИ тогда прославились две девочки, Марьям и её сестренка. Они плотно сидели на открытиях и сопровождении работы. Девчонок знала вся Москва. А потом, когда за открытия заносить перестали, начали тупо тырить бабки со счетов техничек. Думая, что нальщики – люди безобидные и раз на техничкам диры-номиналы, то ничего им за это не будет.

Но нальщики не лохи. Они с бэпом общаются по жизни и видели по жизни такое, кто клеркам-кидалам и не снилось. Ну, и посадили девок после очередного кидка.

Что любопытно, девушки прям на себя повесили элитные тачки и хаты. Это при зарплате в 70 тысяч рублей. В инстаграмчике радостно светили люхари стайл. Вот сюжет про них.

Сейчас, конечно, времена другие. Вот так в тупую, как девушки, никто не кидает. Но технички у себя мониторят. И по заходу денег блочат счёт и максимально тянут время. А дальше в сговоре с наложками рейдерят компашки и пытаются дернуть бабло. И там уже борьба: у кого навыки лучше и зубы острее.

В любом случае, где-то вне глаз обычных фейсбучных пользователей, идёт работа целой индустрии. Люди, как муравьишки, таскают на себе чемоданы с налом. Он стекается в ручейки, те уже в реки. И так питается наша чудесная экономика. И никак она не изменится, ибо нал будет, покуда есть госбюджет и откаты.

Бойцы невидимого фронта, держитесь там. Бизнес схлопывается, кидков становится всё больше. Через год всё будет совсем плохо. У кого мозгов мало, кто к работе в новых реалиях не адаптируется, те переходят чисто на кидки перед выходом из бизнеса. Короче, не расслабляйтесь.