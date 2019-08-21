О блокировках счетов по 115-ФЗ с занесением в 550п и способах вывода денег

Вся фейсбучечка воет по поводу штрафа при закрытии счета в банке Тинькофф. Мол, они 20% денег забирают себе у честных коммерсов, если их в каких-то махинациях заподозрят. Вон, добрый хлебопек-ИП Иван Петрович снимал себе по карточке в банкомате деньги на расходы (в размере 100% выручки), а Тинькофф, гад, его в блок.

Познакомьтесь:

Альфа — 10%

Уралсиб — 10%

ПСБ — 20%

ТКБ — 15%

Бинбанк — 10%

Модуль — 15% (раньше ещё и минимум 500 тыс руб.)

РСХБ — 10%

УБРиР — 10%

Локобанк — 15%

Возрождение — 13%

ОТП — 12%

И многие, многие другие. Минимум четверть банковской системы РФ, где обслуживают счета юриков, штрафует при закрытии счета при подозрении в 115-ФЗ.

Это не Тинькофф, куда идут только ИПшники и юрики, торгующие носками, булочками, и имеющими оборот в три копейки по счету. Среднего и крупного бизнеса в Тинькофф просто нет.

Это крупные банки. И штрафами по 115-ФЗ они откусывают по 1-5-20-50 млн рублей за раз. А потом юрики годами за свои бабки судятся. И обычно проигрывают.

Вообще, с блоками сейчас большая беда. Блокнули по 115 в одном банке и дают вывести деньги исключительно на свой второй счет. Возврата контрагенту нет, снять налом нельзя. А второго счета у организации нет. И не открывает никто, т.к. первый банк сразу же закинул ИНН юрлица в список 550п. И уже на следующий день другие банки не дают открываться. И получается висяк. Вопрос решаемый, есть мелкие банки, которые закрывают глаза на 550п. Но человек не в теме намучается.

Бывает хуже. С заблокированного счета деньги приходят с пометкой «блок по 115фз». И второй банк мгновенно, на входе, тоже блокирует счет.

И пытается откусить свою комиссию с блока. Я это называю «каскадом блоков».

Совсем плохой вариант: поблочили счета, новые не открыть. Тут в действие идет исполнительная надпись нотариуса или решение суда. Что ОООшка должна физику. Такую бумажку в регионах рисуют на круг за 10-15 тысяч рублей. Плюс, физик нужен, кму должны.

Но бдительные банки, такие как Авангард, с подобными решениями судов и исполнительными надписями просто посылают. Мол, у них распоряжение от ЦБ есть, что такие операции делать нельзя. ЦБ им важнее, чем суд. Если застряла приличная сумма, о которой нельзя забыть, здесь только поднимать вой в СМИ, с заявлениями в ЦБ. Банк пошевелится, только, если пойдет репутационный ущерб.

Для относительно безопасной работы минимум счетов, которые сейчас должны быть у юрлица — это три. И лучше знать практику вывода в вашем банке. Есть ли там возврат контрагенту, т.к. это наилучший способ, самый безболезненный. Об этом вам расскажет регистратор, который занимается открытием и закрытием счетов на постоянной основе и знает практики различных банков, актуальные на данный момент.

Блок предсказать невозможно, когда робот в банке решит, что вас надо блокнуть — никто не знает. Поэтому, занимайтесь бизнесом безопасно, открывайте счета с запасом. Особенно, если иногда снимаете со счетов кэш или совершаете действия, похожие на транзит.