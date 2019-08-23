Как живется строительному бизнесу: без налички никак

У вас есть строительная фирма. Вам нужны наличные деньги. Заплатить рабочим, купить на рынке арматуру, цемент с завода, отделочные материалы и проч.

Если платить рабочим зарплату в белую, получится около 43% налогов на круг. А наличные стоят 13%. Разница 30%. Но это ладно. Почти все рабочие у вас нелегалы, без разрешения на работу, регистрации, ИНН и СНИЛС. Заплатить им в белую вообще не получится. Их привезли ночью, автобусом, с закрытыми занавесками. Они живут в бытовках. Вы забрали у них паспорта, чтобы они никуда не слиняли и ничего не стырили. Заплатить им в белую вообще никак не получится, т.к. официально трудоустроить их невозможно.

Стройматериалы, большая часть, тоже только за нал.

Ещё нужно отдать налик миграционной службе, которая заезжает на стройку, за разрешения на строительство, полицейским районным, чтобы ваших узбеков не ловили.

Вам нужен нал. Ну никак без него. Все стройки живут только налом.

Вы пишете в телеграме Васе: "Вася, поставлю 10 млн рублей за стройматериалы". Вася назвал процент, который возьмёт и дату, когда привезет. Прислал вам реквизиты, куда отправлять 10 млн рублей. Вы отправили.

Работа Васи в следующем. Принять на ООО Ромашка ваши деньги за строительные материалы с НДС. И отправить их крупной, белой организации, чтобы те сразу отгрузили им ликвидный товар. Допустим, дальше Вася отправляет деньги производителю сигарет. Производитель сигарет на следующий день отгружает фуру сигарет.

Дальше Вася звонит Азиму и говорит: Азим, забирай товар. Приезжает Азим и забирает всю фуру. Отдаёт Васе сразу кэш за всю партию.

Азим отвозит фуру на рынок. К моменту приезда Азима там стоят грузчики с тележками. Они за 20 минут палетами разгружают фуру и развозят товар по точкам на рынке.

Точки на рынке продают товар в розницу и мелким оптом. Либо без чеков вообще, либо с нарисованными кассовыми чеками.

Работа Азима - организовать рынок таким образом, чтобы туда не заходили менты, прокуратура, налоговая, ФМС, пожарники и СЭС. Или заходили, но выходили без вопросов.

Вот так каша собирается по цепочке. Ларёк-Азим-Вася-строитель. По пути тут работают многочисленные бухгалтера, регистраторы, инкассация и многие другие люди.

Имя Азим выбрано не случайно. Просто так получилось, что почти все рынки в РФ держат азербайджанцы.

Но это ещё одна тема, через которую мы приходим к понятию организованной преступности в России. Преступность - это не только воры, тюрьмы, татуировки. Организованная преступность - это, прежде всего, теневые банковские операции. Это контроль над всеми точками, где оптом собираются наличные деньги. Воровская романтика и всё, что мы видим в кино, это уже атрибутика, пририсованная сверху. И так получилось, что веками своих детей этому обучают наши южные соседи.

Торговля и базары у них в крови. Ничего плохого в этом нет. Хорошая работа, отлично кормит и даёт чёткое понимание, как на самом деле устроен мир. Пока люди из фейсбуков мечтают о всякой креативной фигне, ребята делают реальные деньги.

Никакой корень бед в теневых финансах искать не нужно. Его просто нет. Во всём это нет ничего плохого или хорошего. Просто, так всё работает. Рынки не смогли бы существовать без работы и дружбы с силовыми структурами. Силовые структуры не смогли бы существовать без высоких чиновников. Чёткая иерархия, один большой клубок, специфика экономики.

Да и ваша строительная организация не смогла бы строить без наличных денег. Если бы вы платили все налоги, то ваши услуги стоили бы на 40% выше, чем у конкурентов, которые работают как все, в черную. С наликом и нелегалами из Таджикистана.

Про Васю, конечно, тоже не просто так. Простой пример реального дела в Санкт-Петербурге. 605 миллионов рублей вынули при обыске в скромной квартире, из-под дивана. Вася и Петя - молодые, интеллигентные ребята, обоим нет 35. Жили скромно, но крутили миллиарды в месяц. Но не поделились, где нужно. Теперь вместо Васи и Пети работают новые ребята.