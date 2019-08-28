В России от проблем по НДС, выездной проверки и территориальной налоговой спасет только Маг

2010 год. Интернет-форум, где тусовались большинство налоговых специалистов России. Страшный срач. Причина срача: почему и как, я, Миша, запихиваю по 5 тысяч юридических лиц в одну, принадлежащую мне, коморку.

Всем нормальным людям налоговая дает посадить к себе в помещение 10, ну, максимум, 30 юридических лиц. А мне – 5 тысяч, по 200-300 юриков в месяц приходит, прям толпа на прописку.

А ещё у конкурентов красивые офисы. А у меня то кусок вентиляционной шахты, то яма под гаражным боксом, то место на кладбище.

Конкурентам дают сажать только чистенькие, новенькие компании. У меня же одна чернуха, сплошной поток юриков с долгами.

Как так, где справедливость?

Ответ очень прост. Это магия. Мы живём в сказочной стране, где взмахом волшебной палки творятся настоящие чудеса, нарушающие законы физики. К примеру, можно запихнуть пару тысяч юрлиц и их директоров в вентшахту размером метр на метр на 6 этаже гаражного комплекса.

Конечно, я такой волшебнутый был не один. Была ещё пара человек. И это на всю Москву. Прочие специалисты только покрякивали от зависти.

Почти все компании, которые оказывались у меня на адресах, были с долгами перед бюджетом. Чаще, с большими долгами. Либо долг уже был, либо вот-вот вылезет на ближайшей камеральной или выездной проверке. И, конечно, платить в бюджет никто из этих компаний ничего не планировал.

За год я вгонял территориальную налоговую, к которой относилось какое-нибудь из моих помещений, в адский минус по статистике собираемости долгов, на последние места в рейтинге Москвы.

А ведь отрубить переезд проблемных юрлиц для территориальной налоговой – вопрос двух минут. Правда, тогда они остались бы со скучными юрлицами, которые в бюджет ничего не должны. И о чем с такими скучными говорить?

Иногда в мои клетушки попадались прям совсем жирные юридические лица. К примеру, дочка жижпрома, с долгами в несколько млрд рублей. Тогда, вокруг заколоченной дверки в мою комнатушку, где ютилась дочка жижпрома, собрался консилиум. Из далекого сибирского региона, откуда переехал этот юрик, прилетели налоговики и менты. Из местной налоговой и бэпа тоже пришли компетентные специалисты. Я тоже был. Подписали пару бумажек, которые констатировали, что юридическое лицо и все причастные к нему навсегда потеряны за заколоченной дверкой. Дальше минута молчания, скорбные взгляды в пол, выкуренные сигареты. Видимо, траур по несобранным налогам. И разъехались по домам.

Позже, в прессе я читал, что некоторые руководители знакомых мне территориальных ФНС, покупали себе люхаревые дома на насыпных островах близь арабских эмиратов. Никакого удивления и последующих вопросов у бэпа и в самой налоговой это не вызывало. При скромной зарплате в налоговых структурах, это тоже магия.

Прошло много лет.

Страна изменилась. Все стали серьёзными и строгими. Но место для маленькой капельки магии всегда сохраняется.

Моё личное мнение: если у вас проблемы по НДС на большие суммы, выездная проверка на сотни млн, кошмарит территориальная налоговая или бэп, нужно просто найти чёткого мага, который умеет подмахнуть палочкой, где надо. И проблемы просто исчезнут. Верьте в чудо.

Лично я верю в чудеса в РФ гораздо сильнее, чем в суд, справедливость, хитрых юристов.

На картинке цитата из решения суда, комментарий самой налоговой (вот тут пруф).