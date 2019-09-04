Инструкция налоговикам: как поднять бабла

Вы молоды, энергичны и очень голодны. Уже поработали в наложке, но не понимаете, где конкретно хлеб. Чтобы не повторять судьбу 95% коллег, которые годами занимаются всякой фигней за гроши, давайте разберем реальное устройство наложки.

Раньше налоговики очень хорошо кушали. Была налоговая полиция, она имела возможность возбуждать уголовку и жестко кошмарить. Где власть, там деньги. Потом налоговой полиции не стало. Но было много других жирных тем, с которых кормились на всех уровнях: возмещение ндс их бюджета, переезды проблемных юриков, их ликвидация и многое-многое другое.

По мере роста автоматизации, ввода всяких АИСов, ФИРов и закручивания гаек в системе, сотрудники налоговой переходят из касты зажиточных и властных в класс нищих и беспомощных.

Ниже текст для тех, кто нищим быть не хочет.

В любом управлении или территориалке 90% сотрудников – это просто фон, декорация. Денег они не видят и никогда не увидят.

Присмотритесь внимательно. Всегда есть заслуженный, в почетных летах, начальник инспекции. Он уже хорошо потрудился и теперь доживает до пенсии на хорошем месте.

Есть замы. Замы почти всегда, без исключений, выходцы по НДС. Они красивые, молодые, 30-35 лет, дорого одеты, замыкают на себе все вопросы.

К замам постоянно бегают всякие мутные люди, похлопывают друг друга по плечу, шутят и улыбаются.

Есть НДСный отдел, в нем сотрудники трех различных направлений. С замами общается начальник НДСного отдела. С начальником НДСного отдела плотно общаются разрывники, те сотрудники, которые выявляют разрывы. Вот эти ребята нормально упакованы.

Ещё именно к этой группе людей постоянно бегает УЭБ. Они – лучшие друганы. Почему – объясню позже.

Все остальные сотрудники инспекций сосут лапу. И будут сосать лапу. Если у кого и есть где-то корм, то он копеечный: информационная помощь и всё такое.

Почему так? Дело в том, что доначисление НДС – это сейчас единственная оставшаяся возможность нормально кушать. Коммерсу светит гигантская сумма доначисления. Он бежит решать, чтобы отскочить процентов за 20 от того, что ему рисуют.

Для ускорения прибегания коммерсов работает УЭБ. Налоговиков самих сейчас боятся мало. А вот налоговиков и УЭБа – тут уже да, становится страшно, и те и другие в один голос начинают вопить про уголовку. УЭБ уже завсегдатаи на любой комиссии по НДС.

Приходит директор в наложку, а там менты на него волком смотрят. И всё, сердце в пятки уходит, готов шелестеть фантиками.

Плюс пошла широкая практика, что УЭБ возбуждается на основании сообщения о совершении или готовящемся преступлении (ст. 140 УПК).

На практике это значит, что налоговая просто шлет писульку в бэп: «нам кажется, что это злодеи и задумали чё-то плохое», бэп сразу возбуждается.

После чего у юрика можно сразу выносить весь офис для анализа. До 2015 года такой практики не было. Сейчас же, с каждым годом, всё больше.

Конечно, ничего страшного в выносе офиса нет. 21 век на дворе, у всех реальных злодеев, кто химичит по-крупному, данные в облаке, номера телефонов через ip телефонию, компы под шифрованием.

У одного товарища в регионе трижды за месяц выносили офис. Ноуты вынесли, он сразу же ставит новые. Подавитесь, они всё равно две копейки стоят. После третьего выноса пошла заява в управление по РФ о том, что честный бизнес кошмарят по беспределу. И всё. Отстали.

Но вот реальный коммерс к обыску и выносу вещдоков не готов. Ни физически: никаких шифрований, хитрых IP у него нет. Ни морально: душа в пятки, сползает по стулу, голос вяленький, как баран на заклание. А там менты нежно расскажут, что у вас проблемы с наложкой. И всё, бежим решать.

Так вот, твоя задача – попасть в этот узкий и дружный кружок. Для этого, сначала, придется начать шарить в НДС.

Шаг первый: попасть в НДСный отдел. В разрывники, конечно, тебя сразу никто не возьмет. Главное, чтобы в системе тебе открыли соответствующие ветки доступа в АИСе.

Шаг второй: самостоятельно научиться выявлять разрывы и схематозы.

Просто факт: разрывники пропускают большинство схематозов. Особенно в регионах. Там работа всегда строится от крупных юрлиц на территории. В актуальных схемах никто не рубит, работают по накатанной.

Начни общаться с нальщиками с бумНДСниками. Эти ребята – народ хитрожопый, постоянно чего-то придумывают. Для начала общения есть всякие мутные ТГканалы, форумы в даркнете и так далее. Начни выявлять то, что "разрывники" пропускают.

Делай нормальные, полновесные исследования цепей древа. Делай выгрузки по счетам. Сопоставляй информацию. За пару месяцев плотной работы поймешь, чего к чему.

Потом сможешь прийти к руководителю НДСного отдела, кинуть ему на стопку папку и гордо сказать: «Я тут на пару ярдов наковырял у злодеев всяких, с железной доказухой. Их надо прессовать».

А дальше ты потихоньку подружишься с камеральщиками. Подружишься с такими же молодыми и перспективными ребятами из УЭБа. Вольёшься в команду. Посидишь на допросах и комиссиях. Поймешь, что работа по части НДС на 99% сводится к психологии. Научишься грамотно ломать диров. И всё будет здорово.

Любые действия, кроме описанных выше, в текущий момент не приведут к хорошему доходу при работе внутри налоговых структур.

В подтверждение моих слов посмотри на замов начальника наложки: это всегда выходцы по НДС. Пацаны, которые в своё время научились грамотно создавать проблемы, а потом красиво их разруливать. Хорошая хата, тачила за 5+ лямов, здоровые котлы, люхаревая одежда и отдых. Дерзай и тоже заживешь по-человечески.