Детально про «абонентку по НДС». За что конкретно платим и что получаем

История под копирку, слышу регулярно. Надоело. Отвечаю публично.

Вася и Валя из 18 наложки в Питере гребли бабки за абонентку по НДС. Вася — зам нач, Валя — нач камералки. Гребли много. И ничего за это не делали. Когда заносившему им прилетело доначисление по НДС на 80 лямов, Вася и Валя традиционно слились. Клиент обиделся, сдал Васю и Валю. Васю хлопнули в кабинете. Валю — в её новом ренже за 9 лямов. Это единичный случай, когда наказали разводил. В целом же, кинутые всегда обтекают и живут дальше. «Платил абонентку по НДС, 300 в месяц. Пошли проблемы. Кто брал бабки за абонентку, сначала начал динамить, потом растворился».

К любой абонентке нужно относиться исключительно как к информационной услуге. При возникновении разрыва ни один сотрудник в территориалке сделать с ним ничего не может. Разрыв невозможно взять и убрать. Можно только подать уточненку на другую цепь. За абонентку вам в этом никто не поможет, разные услуги. Пользуйтесь абоненткой по прямому назначению: регулярно запрашивайте информацию о себе и контрагентах.

Качество абонентки проверяется элементарно. Вот как это делать:

1. Раз в месяц запрашивайте древо АСК НДС. Разрывы по цепи, прежде всего, должны беспокоить именно вас самого.

С 23 июля с древом стало намного тяжелее, изменили систему доступа в АИСе. Древо видно либо сотрудникам в своей инспекции, либо через управления. Если вам не могут предоставить развернутое древо, значит тот, кто берет у вас деньги не имеет влияния в НДСном отделе в вашей налоговой.

Любые слова про то, что нельзя привлекать лишнее внимание — пустой треп. Вы ведь бабки отдаете именно за то, чтобы спокойно могли решать вопросы. А тут элементарную просьбу выполнить не могут. Вас разводят.

2. Просите древо в экселе. Это лакмусовая бумажка. Любой НДСник знает, как конвертировать графику в эксель. А вот не НДСники не знают, т.к. это специфический софт. Если вам отказывают в получении экселевской таблицы, только графика и всё, это значит, что с отделом НДС не общаются. Доступ получен через других, левых, людей с правом доступа к ветке в АИСе. Вас разводят.

3. ИКН. Индивидуальная карта налогоплательщика. Это критически важный документ. Документ, который вы должны запрашивать раз в квартал. Запомните главное. Вкладок внизу, в файле, должно быть 10. Среди них будут: критерии для однодневок, пометки для ППА, разрывные критерии, дисквалификация, контроль НДС, сведения о ВНП. Все эти вкладки формируются автоматически и, чаще всего, дают возможность узнать о проблемах до камералки и, конечно же, до выездной.

Если в ИКН, что вам предоставят, вкладок будет 3, а не 10, значит, уровень доступа сотрудника крайне низкий. Или же ИНК запрашивают с другой территории. И то и другое вам не подходит. Т.к. с низким уровнем знакомств в инспекции порешать ничего нельзя. 3 вкладки, а не 10 — вас разводят.

4. Получайте файлы по древу и ИКН. Именно файлы. Не фото с экрана. Это ещё одна важнейшая лакмусовая бумажка. Если вам отказывают в предоставлении файлов, это значит, что ваш контакт боится элементарно вставить флешку и качнуть файл. Если вам отказываются предоставлять именно файлы, а настаивают исключительно на фото с экрана, вас разводят. Нельзя ждать поддержки от человека, который всего боится в своей же инспекции.

5. Просите дать заключение по цепи. Каждый квартал. Бабки вы платите за решение проблем с НДС. Значит, получать их должен НДСник. Работа НДСника писать заключения начальству по цепям. Ровно аналогичные заключения должны давать вам, по вашей цепи. Что с ней не так. Или что всё нормально. Оптимально, если заключение делают с видео, параллельно разворачивая древо и соответствующие разделы декларации. Именно в этом случае вы понимаете, что бабло дошло адресату. Вы получаете заключение от профильного специалиста из вашей ИФНС.

Заключение на бумажке — это намного хуже. Повод насторожиться. Значит, человек боится нарушить самые элементарные внутренние правила. Значит, сделать что-то более значимое он точно не сможет.

6. От некоторых кейсов моих клиентов у меня накатывал приступ жадности. В месяц заносят 200-300 тысяч рублей. Это крупные юридические лица. При этом, ни разу не получали документальных сведений какой-либо реальности поддержки. Денег давали годами. Через мутных лиц. Когда проблемы по НДС случались, мутные лица испарялись. Общая сумма отданных денег к этому моменту уже исчислялась многими млн рублей.

Важно: денег надо давать в руки только налоговикам. Никаким посредникам. Посредники — это в 90% случаев развод.

Не умеете налаживать контакты с налоговиками? Ищите бывшего сотрудника вашей территориалки. Его родственников. За 100 тысяч рублей сотрудники будут на вас молиться, для них это очень большие деньги. Отдаете сотку и не получаете глобальное информационное сообщение ежемесячно или по звонку в любой момент? Значит, вас примитивно разводят.

7. Вам должны своевременно сбрасывать внутреннюю документацию и сведения об изменениях в работа АИС и отдела НДС. АИС — это система. Как виндоус для налоговиков. Минимум раз в месяц его обновляют. Файл со сведениями об обновлении получают сотрудники. Этот файл должны предоставлять вам. Вы не сможете химичить с НДС, не зная какие именно изменения идут на стороне условного противника.

Аналогично с работой отдела НДС. К ним регулярно поступают внутренние распоряжения и рекомендации с изменением алгоритма работы, анализа цепей и выявления разрывов. Все эти документы должны поучать вы. Чтобы вести работа на упреждение. Особенно это касается отдельных регионов и сложных, отраслевых сфер. К примеру, Краснодарский край и Ростовский область, зерновая сфера. По ней регулярно выходят отдельные указания.

В каждом регионе своя специфика и основные сферы, на которые нацелены налоговики. Будьте на острее информационной безопасности.

В пунктах выше я не отговариваю вас от абонентки. Не говорю, что коррупция — это плохо. Коррупция — это замечательно. Но платя деньги, вы должны получать качественную услугу. Около 80% моих клиентов разводят на голом месте, фактически не оказывая услуг. Если у вас аналогичная ситуация — покупайте качественные информационные услуги в другом месте.

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