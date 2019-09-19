Средний оборот одного ИП в Дагестане составляет 19.660.000 рублей в год. ЦБ РФ, ФНС РФ, у вас там всё нормально?

Дагестан – лидер РФ по обороту в год на одного ИПшника. Средний оборот одного индивидуального предпринимателя в Дагестане составляет 19.660.000 рублей в год.

И лидирует он с большим отрывом. Следующая строка в рейтинге, Сахалинская область - средний оборот ИПа в два раза ниже, чем в Дагестане. В Москве же средний оборот ИПа в 3 раза ниже, чем в Дагестане. В Новосибирской области – ниже в целых 6 раз, чем в Дагестане.

Ладно, в Дагестане была какая-то промышленность во времена СССР. ВВП региона более-менее приличный.

Гораздо веселее в рейтинге оборота на одного ИПшника выглядит Ингушетия и Кабарда. Ингушетия по ВВП на душу населения в РФ на предпоследнем месте, Кабарда – где-то там же. По доходам на душу населения эти регионы тоже на последних местах среди всех регионов РФ, средняя з\п в Ингушетии около 11.700 рублей в месяц.

Т.е. денег в этих регионах нет совсем. Кто там был, видел, что народ живёт крайне скромно. Молодежь вся уезжает на заработки.

Однако, средний оборот ИПшника в Ингушетии – 8.739.150 руб в год. В Кабарде – 8.504.616 руб. Тоже в лидерах России среди всех регионов по обороту на ИПшника.

Статистика взята из государственных источников: https://www.gks.ru/storage/mediabank/ip-sub18.xls

В связи со всем этим у меня возникает один вопрос.

ЦБ РФ, ФНС РФ, у вас там всё нормально? Ничего не смущает в статистике выше? Не хотите там у себя посмотреть, как так получается, что в совершенно бедных регионах самые упитанные ИПшники?

Вот Рамзан Ахматович как-то сказал: "Кто будет налить бабки в Чечне, того я ата-та, найду, будете потом у меня извиняться."

Возможно, это одна из причин, почему в Чечне ИПшники по обороту намного скромнее, чем в Ингушетии, Кабарде и, тем более, в Дагестане.

На фото обычный дагестанский ИПшник со средним оборотом в 19.660.000 рублей в год. Реальный ларек в Махачкале. Там таких много, люди из гаражей торгуют.

Ну и табличка со статистикой. Можете сами посмотреть цифры по ссылке выше. Разделите оборот на количество активных ИПшников. Получите суммы, что я написал.

Кроме шуток, в Дагестане налят все. Специфика региона. Целыми аулами. Это очень удобно, т.к. никто не кинет, никуда не сбежит. И бизнес этот в менталитет нормально вписывается: делать ничего не надо, спешить никуда тоже не надо.

Иногда статистика – это очень занимательно.