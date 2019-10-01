Про решал в ФНС, ЦБ и силовиков

Клиент рассказал, что за решение проблемы по НДС в территориальной налоговой у него просят 30 млн налом. Нашли разрывы по НДС. Общение идёт с посредником. С сотрудниками самой территориалки никаких контактов у клиента не было. Только вполне стандартные вызовы и опросы директора.

Посредник на серьёзных щах обрисовал всю крайнюю затруднительность клиента. В качестве демонстрации серьёзности проблем он передал клиенту пачку внутренних документов из ФНС. Содержание документов: предпроверочный анализ. Мол, только он, посредник, останавливает руководство налоговой от того, чтобы документы пошли в работу, после чего клиента натянут по полной.

Посмотрел документы. Вся пачка – голимая рисовка, выполненная на коленке. Палевно выглядело всё. Не используются бланк анализа, а у него весьма строгая форма. Шапка оформлена с грубыми ошибками. Вставлены картинки из древа АСК, а их запрещено вставлять внутренними инструкциями. Сами фразы написаны человеком, который ни в контрольно-аналитическом отделе, ни в отделе предпроверочного анализа не работал. Длинные, сложносочиненные предложения, с кучей оборотов. В реальных же документах язык сухой, как песок.

Открыл телефон, нашел у себя образцы настоящих предпроверочных анализов. Показал клиенту, объяснил, что его разводят на 30ку. Клиент успокоился.

Но речь о другом. Решал я наблюдаю всю жизнь. Моя трудовая деятельность проходила юристом сначала в налогах, потом в банковской сфере. В налогах решалы были помельче, суммы поменьше. Бывшие налоговики или налоговые юристы.

В банковской сфере решалы были жирные: действующие или бывшие сотрудники ЦБ, СК, ФСБ. Майбахи с водилами, котлы за сотку и выше, люхаревость была во всем. В период общения с этими ребятами я возненавидел несколько мест в Москве. К примеру, набережная Тараса Шевченко под гостиницой «Украина». Там несколько рестиков. Перед ними припаркованы тачки ценой 7 млн+. В рестиках этих сидят мутные и очень серьёзные люди, гоняют друг другу воздух с цифрами на ярды.

СК и ФСБ потупее. Большинство решал из этих структур были вообще не из профильных отделов, в экономике и банках совсем не шарили. Да, они были где-то рядом: на обыски выезжали в банки, отрабатывали частично. Но ни на какие процессы влиять реально не могли. Просто хотели денег за воздух. С этой аудиторией мне общаться было откровенно неприятно: очень пафосные, срываются при любых конкретных вопросах. Денег у них на самом деле нет, а админ ресурс и гонор – в изобилии.

Реальные, крутые силовики тоже были. Эта категория, как раз, внешне чаще скромная, им уже ничего не надо доказывать.

ЦБшники делали шоу намного красивее. Естественно, работу банков они знают хорошо. И документы на встречу притаскивали весьма реальные. Но дальше, когда пытаешься договориться о конкретике, они начинают плавать. Отказываются фиксировать четкие рамки своей ответственности. Итог всегда один: за бабки ЦБшники готовы просто сливать инфу из своих отделов по твоему банку. А зачем это нужно, если про свой банк я и так знаю всё? Совершенно бесполезная информация. Лицензию-то на голом месте не отберут. Всегда сначала будет проверка, выявят проблемы, капнут доначисления. А те документы, которые с пафосом тащут на встречу, можно на порядок дешевле купить у их подчиненных.

В ФНС средняя з\п по стране 15 тысяч рублей. Естественно, голодные люди будут продавать любую инфу, в любой территориалке. Ну а как еще, если официальная зп – это жалкие проценты от реальной.

А дальше псевдорешалы сами скупают внутреннюю инфу по жирным юрикам. Лепят из неё примитивные документы. Нацепив побольше госатрибутики, идут разводить своего лоха. Все эти граждане обязательно делают звонки важным людям или руководству ФНС прямо в процессе общения с вами: подчеркнуть свою значимость и обилие связей. Короче, устраивают красивое, но примитивное шоу.

Хотите что-то решить – избегайте решал-посредников. Идите общаться в структуры сами, ищите выходы. Посредники – это либо чистое кидалово, люди ни на что вообще не влияют, либо прайс умноженный в разы.

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