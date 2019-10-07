Легальный аудит бизнеса в РФ невозможен. 9 советов инвесторам

Позвали читать лекции инвесторам. Тема: «Как не попасть на бабки».
Ответ: никак.
Легальный аудит бизнеса в РФ невозможен. Единственный способ узнать, как обстоят дела на самом деле – это получить доступ к банковским выпискам. Потом сидеть часами, сутками и изучать их. Кропотливо. Каждую входящую и исходящую операцию. Смотреть налоговую нагрузку, кредитную, ФОТ и т.д.
Простые инвесторы этого сделать не могут. Они не знают, где заказать выписку. А если и смогут, не поймут куда в ней потом смотреть.
Аналогично и с большинством аудиторов в РФ. Аудиторы ориентируются по налоговой отчетности. Налоговая отчетность рисуется за две секунды. Указывай там любой оборот, профит. ФНС пофиг, лишь бы были какие-то отчисления. При том, что реально твой бизнес может быть абсолютно нулевым, без клиентов и транзакций. Чудесно это знаю, т.к. сам надувал юриков на несколько млрд рублей, у которых по счету не проходило и 10 тысяч рублей.
Смотря на сферу стартапов, венчура и крипты, понял, что эти инвесторы - не инвесторы. Это игроки в казино. И денег дают всегда не бизнесу, а лично фаундерам. Просто потому, что фаундеры понравились. Хорошо собирают всегда харизматичные, уверенные, активные. Часто, напускающие тумана, строящие слегка мистический облик. Особенно много таких фриков было в крипте. Сфера крипты вообще на 90% про религию и на 10% про технологии и бизнес. Что стоит за проектом на самом деле – никому не интересно.
Никто ни разу на моих глазах не вывернул чужой бизнес наизнанку. А ведь это очень легко. Заходишь в офис. Подходишь к бухгалтеру. 30 минут беседы – многое ясно. Потом к маркетологам. Час времени с ними – ещё яснее. Прошелся за день по всем отделам – обладаешь полнотой информации. Сразу понимаешь, где есть нестыковки. В чем тебе врут.
Я люблю честных людей. И честных жуликов.
Во времена той же крипты публичное лицо одного из крупнейших проектов на мой прямой вопрос: «Ты номинал?», ответил «да». Не увиливая и ничего не выдумывая. До сих пор общаемся иногда.
Несколько разных команд создавали криптобиржи. Их единственная цель: освоить бюджет инвесторов и тихо схлопнуться. Молодцы те, кто признавались в этом прямо. Ибо, всё очевидно: мизер пользователей, гигантский спрэд в стакане, нет ввода-вывода и т.д.
Наметанный глаз за минуты определит, рыночный ли это проект или они преследуют другую цель: собрать денег и потратить.
Все те, кто способен ответить прямо: «Да, я сейчас соберу бабки и гори оно всё», вызывают уважение. Просто за человеческое отношение к тому, кто их понимает.
Именно эти ребята показали мне другую сторону жизни изнутри: собрать денег и жить красиво, не заморачиваясь о клиентах и продажах. А потом прикладывать все усилия для нового сбора. Было любопытно.
Судить ребят за неэтичность или нелегальность их бизнеса будет кто-то другой, не я. Мне до этого дела совершенно нет. Да и весь взрослый бизнес, что я видел в налоговой и банковской сфере РФ, по сути, построен на обходе правил и идет в разрез с общепринятой моралью стада.
Смелых и прямолинейных единицы.
А есть люди-г...но. И их большинство. Они тоже собирают бабки. На совершенно мертворожденные проекты. Но на прямые вопросы начинают юлить, как змея. Иногда впадают в истерику. С такими ребятами я не дружу. Не за что их уважать: нет стержня.
Вот этих всех в топку.
Советов инвесторам могу дать лишь несколько.
- Не смотрите на фаундера. Лучше его вообще не слышать и не видеть. Он может быть очаровашкой, вы поддадитесь на чары и отдадите свои деньги. Чаще всего так и происходит. Цифры и технологии – вот на что надо смотреть.
- Делайте полный аудит не только бизнеса, но фаундера. Справки о судимости его и родственников, банковские выписки по его личным счетам, кредитные истории, 2-НДФЛ, собственность. Поднять историю его проектов. Разберите человека на детали, словно вы ФСБшник.
- Ориентировать в уже существующем бизнесе в РФ можно только по банковским выпискам. Всё остальное не работает.
- Если это голый стартап, жестко давите команду сугубо финансовыми вопросами. Максимально заковыристыми. Конечно, для этого вы сами должны понимать, как устроен бизнес.
- Никому не верьте на слово. Только цифры и документы. На любое слово, которое хоть малейшим образов вызывает сомнение, просите подтверждение. А потом проверяйте источник. Просите фаундера предоставить финансовую отчетность по выпискам. Юлит, отказывает – нафиг его.
- При любых попытках манипуляций, примеси религий, окультности, отсылки к любой философии, бегите. Человек странно одевается – тоже бегите, это попытка отвлечь от сути. Много отстраненной воды в повествовании – опять бежим. Чаще всего такие вольности позволяют себе те, кто уже успел собрать прилично денег. «Головокружение от успехов» - как писал Сталин. И это всегда самый яркий звонок, что человек теряет чувство реальности. А за реальностью уходит и контроль. Пример: те же экстравагантные криптаны. Их было много. И почти все они теперь ноль.
- Вкладывайтесь в те сферы, которые вам наиболее близки, где у вас есть собственная компетенция. Не нужно лезть туда, где вы совсем не шарите. Там вас будет проще обмануть. К примеру, мой знакомый работает в нефтехимии. Хорошо знает этот рынок и вкладывается только в него.
- Приглашайте крепких практиков. Я иногда таскаю с собой своего китайского друга Чана. Чан очень вежливый: всю встречу слушает, кивает, говорит да-да-да. Иногда задает вопросы. А потом делает резюме по проекту, всегда точное. Чан успел профукать уже многие млн долларов (личных) в разных IT-стартапах, он опытный и злой на жуликов.
- 90% из вас всё равно потеряют все средства, которые хотят инвестировать. Это статистика.
Я специально не называл тут ни одного проекта. Хотя, мог бы привести десятки и каждый разобрать по косточкам. Но в этом нет смысла. Инвестор будет набивать свои шишки.