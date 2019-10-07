Легальный аудит бизнеса в РФ невозможен. 9 советов инвесторам

Позвали читать лекции инвесторам. Тема: «Как не попасть на бабки».

Ответ: никак.

Легальный аудит бизнеса в РФ невозможен. Единственный способ узнать, как обстоят дела на самом деле – это получить доступ к банковским выпискам. Потом сидеть часами, сутками и изучать их. Кропотливо. Каждую входящую и исходящую операцию. Смотреть налоговую нагрузку, кредитную, ФОТ и т.д.

Простые инвесторы этого сделать не могут. Они не знают, где заказать выписку. А если и смогут, не поймут куда в ней потом смотреть.

Аналогично и с большинством аудиторов в РФ. Аудиторы ориентируются по налоговой отчетности. Налоговая отчетность рисуется за две секунды. Указывай там любой оборот, профит. ФНС пофиг, лишь бы были какие-то отчисления. При том, что реально твой бизнес может быть абсолютно нулевым, без клиентов и транзакций. Чудесно это знаю, т.к. сам надувал юриков на несколько млрд рублей, у которых по счету не проходило и 10 тысяч рублей.

Смотря на сферу стартапов, венчура и крипты, понял, что эти инвесторы - не инвесторы. Это игроки в казино. И денег дают всегда не бизнесу, а лично фаундерам. Просто потому, что фаундеры понравились. Хорошо собирают всегда харизматичные, уверенные, активные. Часто, напускающие тумана, строящие слегка мистический облик. Особенно много таких фриков было в крипте. Сфера крипты вообще на 90% про религию и на 10% про технологии и бизнес. Что стоит за проектом на самом деле – никому не интересно.

Никто ни разу на моих глазах не вывернул чужой бизнес наизнанку. А ведь это очень легко. Заходишь в офис. Подходишь к бухгалтеру. 30 минут беседы – многое ясно. Потом к маркетологам. Час времени с ними – ещё яснее. Прошелся за день по всем отделам – обладаешь полнотой информации. Сразу понимаешь, где есть нестыковки. В чем тебе врут.

Я люблю честных людей. И честных жуликов.

Во времена той же крипты публичное лицо одного из крупнейших проектов на мой прямой вопрос: «Ты номинал?», ответил «да». Не увиливая и ничего не выдумывая. До сих пор общаемся иногда.

Несколько разных команд создавали криптобиржи. Их единственная цель: освоить бюджет инвесторов и тихо схлопнуться. Молодцы те, кто признавались в этом прямо. Ибо, всё очевидно: мизер пользователей, гигантский спрэд в стакане, нет ввода-вывода и т.д.

Наметанный глаз за минуты определит, рыночный ли это проект или они преследуют другую цель: собрать денег и потратить.

Все те, кто способен ответить прямо: «Да, я сейчас соберу бабки и гори оно всё», вызывают уважение. Просто за человеческое отношение к тому, кто их понимает.

Именно эти ребята показали мне другую сторону жизни изнутри: собрать денег и жить красиво, не заморачиваясь о клиентах и продажах. А потом прикладывать все усилия для нового сбора. Было любопытно.

Судить ребят за неэтичность или нелегальность их бизнеса будет кто-то другой, не я. Мне до этого дела совершенно нет. Да и весь взрослый бизнес, что я видел в налоговой и банковской сфере РФ, по сути, построен на обходе правил и идет в разрез с общепринятой моралью стада.

Смелых и прямолинейных единицы.

А есть люди-г...но. И их большинство. Они тоже собирают бабки. На совершенно мертворожденные проекты. Но на прямые вопросы начинают юлить, как змея. Иногда впадают в истерику. С такими ребятами я не дружу. Не за что их уважать: нет стержня.

Вот этих всех в топку.

Советов инвесторам могу дать лишь несколько. Не смотрите на фаундера. Лучше его вообще не слышать и не видеть. Он может быть очаровашкой, вы поддадитесь на чары и отдадите свои деньги. Чаще всего так и происходит. Цифры и технологии – вот на что надо смотреть. Делайте полный аудит не только бизнеса, но фаундера. Справки о судимости его и родственников, банковские выписки по его личным счетам, кредитные истории, 2-НДФЛ, собственность. Поднять историю его проектов. Разберите человека на детали, словно вы ФСБшник. Ориентировать в уже существующем бизнесе в РФ можно только по банковским выпискам. Всё остальное не работает. Если это голый стартап, жестко давите команду сугубо финансовыми вопросами. Максимально заковыристыми. Конечно, для этого вы сами должны понимать, как устроен бизнес. Никому не верьте на слово. Только цифры и документы. На любое слово, которое хоть малейшим образов вызывает сомнение, просите подтверждение. А потом проверяйте источник. Просите фаундера предоставить финансовую отчетность по выпискам. Юлит, отказывает – нафиг его. При любых попытках манипуляций, примеси религий, окультности, отсылки к любой философии, бегите. Человек странно одевается – тоже бегите, это попытка отвлечь от сути. Много отстраненной воды в повествовании – опять бежим. Чаще всего такие вольности позволяют себе те, кто уже успел собрать прилично денег. «Головокружение от успехов» - как писал Сталин. И это всегда самый яркий звонок, что человек теряет чувство реальности. А за реальностью уходит и контроль. Пример: те же экстравагантные криптаны. Их было много. И почти все они теперь ноль. Вкладывайтесь в те сферы, которые вам наиболее близки, где у вас есть собственная компетенция. Не нужно лезть туда, где вы совсем не шарите. Там вас будет проще обмануть. К примеру, мой знакомый работает в нефтехимии. Хорошо знает этот рынок и вкладывается только в него. Приглашайте крепких практиков. Я иногда таскаю с собой своего китайского друга Чана. Чан очень вежливый: всю встречу слушает, кивает, говорит да-да-да. Иногда задает вопросы. А потом делает резюме по проекту, всегда точное. Чан успел профукать уже многие млн долларов (личных) в разных IT-стартапах, он опытный и злой на жуликов. 90% из вас всё равно потеряют все средства, которые хотят инвестировать. Это статистика.

Я специально не называл тут ни одного проекта. Хотя, мог бы привести десятки и каждый разобрать по косточкам. Но в этом нет смысла. Инвестор будет набивать свои шишки.