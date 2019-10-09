Со счета в банке Тинькофф похитили 5.314.811 рублей, предъявив удостоверение комиссии по трудовым спорам

Со счета в банке Тинькофф похитили 5.314.811 рублей. Сам я в банковском секторе почти всю жизнь. Такой преступной халатности, как в банке Тинькофф не видел никогда.

Друг открыт счет на своё юрлицо в Тинькофф. Получил деньги от клиентов, около 5.5 млн рублей.

Через три дня видит, что на счете нет денег. В выписке значится, что деньги ушли двум неизвестным физикам: Романову Максиму Николаевичу и Коноваловой Людмиле Юрьевне.

Друг несется в отделение Тинькофф, единственное в Москве, на Волоколамском шоссе.

Там менеджер рассказывает, что вчера пришли двое, вместе с каким-то юристом. Эти двое дали бумажки под названием «Удостоверение КТС». Расшифровывается так: удостоверение комиссии по трудовым спорам.

По факту, это просто писюлька на одну страницу А4, где написано, что юрлицо моего друга задолжало зарплату Максиму и Людмиле. Т.е, встретились Макс и Люда, и решили своим трудовым коллективом, что им должны денег. Сами и подписали эти документы. Никаких чиновников, судей, приставов. ЦБ РФ внутренними распоряжениями пару лет назад запретили банкам принимать КТС. Поэтому, ни один вменяемый банк их и не принимает.

Но Тинькофф принял эти документы. И перечислил деньги Максиму и Людмиле срочным платежом, вторая очередность. Вообще не проверяя, кто эти люди. Имеют ли они какое-то отношение к юрлицу друга. Не проверяя, числятся ли они там на самом деле, платили ли за этих физиков налоги. Не звоня моему другу. Просто взяли и перевели все деньги со счета.

Чтобы вы понимали всю тупость банка Тинькофф. Юрлицу моего друга всего 2 месяца. Людмила в своей бумажке написала, что ей за два месяца работы задолжали 3 млн рублей. Максим – что ему тоже должны 3 млн рублей. Всё это никак банк не смутило. Обычная зарплата рабочих в маленькой строительной фирме.

Если вы думаете, что Тинькофф предложил какую-то помощь, вы ошибаетесь. Менеджер развел руками: «Мы ничего не знаем. Идите в полицию, там и разбирайтесь». Документы КТС, по которым списал деньги, банк предоставлять отказался. Абсолютно по всем вопросам менеджер посылает в колл-центр банка или в онлайн чат.

Друг пошел в полицию. Написал заявление. Полиция – молодцы. Сразу выехали в банк. Полиции сами КТС банк тоже не дал и даже не показал.

Потом полиция поехала в банк, где у физиков открыты счета, куда увели деньги. Райффайзенбанк. В Райфе служба безопасности сразу показала картинки с банкоматов. Там человек в медицинской маске и латексных перчатках снимает деньги по карточкам со счетов этих физиков. Т.е, сразу видна работа ОПГ. К полиции вопросов нет, ищут злодеев.

Вопрос только по банку Тинькофф. Пример. В Сбербанке очень внимательно проверяют все исполнительные документы, которые приносят в отделения: от судей, приставов, нотариусов, КТС и проч. Там долгая и сложная процедура проверки. И так происходит во всех банках страны, ибо всей банковской сфере известно, что подобного мошенничества раньше было очень много. И распоряжений ЦБ множество по проверке таких документов. При этом, отделений Сбербанка в стране тысячи, и везде персонал знает, что проверять нужно крайне внимательно. А при подозрении в подлинности документов Сбер вообще тихо вызывает полицию в отделение, пусть разбираются.

А отделение Тинькофф в Москве всего одно. И оно приняло две нарисованные бумажки, не имеющей никакой логики и юридической силы. И сразу перевели деньги. Вообще ничего не проверяя. А потом: «Идите в полицию. Мы ничего не знаем и не покажем». Абсолютно по всем вопросам менеджер посылает в колл-центр банка или в онлайн чат. Посылает и моего пострадавшего друга и полицию. Полиция пыталась объяснить сотрудникам банка, что им сейчас важно узнать хоть что-то, злодеев ещё можно найти по горячим следам. Нет. Пишите запрос. Ответим в течении 30 дней. Сотрудники полиции (УЭБиПК) удивились не меньше, чем мой друг. Обычно, банки идут навстречу при хищениях.

Не смог Олег Юрьевич Тиньков доглядеть за уровнем персонала в единственном отделении своего банка. И в своей службе безопасности.

Мне лично кажется, что без сговора ОПГ и сотрудников тут не обошлось. И это только один случай, моего знакомого. А сколько их было на самом деле?

Вот что нужно знать про банк Тинькофф. Кто угодно может притащить туда липовые бумажки. И банк перечислит по этим бумажкам деньги. А когда их украдут у вас со счета, банк не покажет документы ни вам, ни полиции.

Товарищ мой в коматозе. 5.3 млн для него катастрофическая потеря, он простой работяга.

Ну и вишенка на торте. Тинькофф заблокировал счет.

Друг сейчас будет писать заявление в ЦБ и СМИ. Вряд ли это вернет ему деньги, но про действия банка Тинькофф должны узнать. Напомню, Тинькофф – это тот банк, который массово забирает себе 20% комиссию при блоках счетов ИПшников и юридических лиц. И всех, кто хочет свои 20% отправляет в суд.

И они же, оказывается, сразу готовы перечислить ваши деньги мошенникам. И потом отказывают в любой помощи.

За две недели друг, его юрист, два сотрудника полиции пытались десятки раз связаться с банком, услышать руководство и получить хоть какую-то помощь. Ответ всегда один: пишите в онлайн чат.

Ещё важный момент: откуда мошенники вообще узнали, что деньги есть именно на счету моего друга. Думаю, это потому, что на любой теневой площадке есть объявления: «Пробив счетов в банке Тинькофф». Судя по этим объявлениям, за пару тысяч рублей я могу узнать баланс любого клиента банка.

Можно судиться с банком. Но подача в арбитражный суд, 1я инстанция, апелляция и исполнительное производство - это минимум год времени и потребует ещё тысяч 200 рублей. А жизнь человека из-за хищения большой суммы сломана уже здесь и сейчас.

Прикладываю документы:

Заявлению в полицию. Там детально описано, как всё случилось.

Выписка из банка, где видно, как деньги уходят двум физикам срочным платежом.

Платежки на этих двух физиков.

Переписка с банком Тинькофф после хищения денег, отказ предоставления КТС.

КТС показать не могу потому, что сотрудники Тинькофф не предоставили их ни другу, ни полиции.

- Фото злодея, который в маске и перчатках снимал деньги друга. Спасибо СБшникам Райфа.

Предупредите родных и близких про Тинькофф. Когда кто-то в перчатках и маске украдет их деньги и этого банка, ваши друзья будут совершенно беспомощны. Не помогут ни им, ни полиции. Только заблокируют счет, чтобы проблемный клиент скорее исчез.