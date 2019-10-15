Скандал с Тинькофф: ответ Жуховицкого

«Через банковские каналы не должны отмываться преступные деньги, и мошенники не должны пользоваться каналами банка. Я здесь категорически не согласна с тем, что это ответственность тех, кто нажимает или не нажимает на кнопку».

Это ответ Эльвиры Набиуллиной на форуме Finopolis на слова Олега Тинькова:

«Мы всего лишь автомат Калашникова, который выполняет указания». По его словам, проблема не в самом автомате, а в том, кто «нажимает на спусковой крючок». © банки.ру

Пока все телеграм-каналы и СМИ возят меня мордой в грязи, председатель ЦБ лично делает замечание владельцу банка. Об этом, правда, СМИ почему-то уже не пишут.

The Bell мой комментарий решили не публиковать. Он на снимке ниже.

Bell счел, что разбирательство работы банка отношения к хищению из банка не имеет. Им гораздо интереснее опубликовать ссылку на старую статью в лайф.ру про меня. Заказуха, которая появилась после того, как я обрушил пару криптовалютных пирамид.

В официальном ответе банк признал, что дал вывести средства на физиков по КТС юрлицу, которое ранее попало под внимание их финмониторинга. При этом, счет данному юрлицу они открыли парой дней раньше.

По 3 млн рублей за месяц работы каждому физику. Классно же. Такой вот обнальщик френдли банк.

Ответ, возможно, согласовала Дарья Ермолина, директор по пиару банка. Ранее работала в Роснефти, чувствуется госовский подход.

«КТС в деле данного клиента были оформлены безупречно, все процедуры банка соблюдены», — десятки раз написал сотрудник банка Андрей Иванов.

Нальщик, помни! Главное — оформляй КТС безупречно. Там всего 1 страничка А4, я в гугле видел. Надеюсь, ты справишься. А куда бежать с КТСкой, ты уже понимаешь.

Понравилась и спонсорская реклама от Ленты.ру с текстом из the Bell. На пару дней Лента.ру заспамила весь фейсбук. Если продажность прочих СМИ доказать невозможно, то за размещение спонсорской рекламы Ленты.ру кто-то уже точно заплатил.

Косяк в том, что ботов под постом ленты банк зарядить забыл. Поэтому, из сотен отзывов про банк под рекламой нет ни одного положительного. Но есть очень забавные:

«Просто банк понял что деньги серые и решил украсть поскольку жаловаться потерпевший не должен. А потерпевший ударил в колокола»

или:

«Красавцы — при любой проблеме нужно сразу обосрать оппонента! Не «мы накосячили», а «вы только на него посмотрите! У него рожа кривая, глаз дергается и вообще — как такому верить?!»

вот ещё:

«Старая добрая джинса от Тинькофф, вы Господа, обосрались в очередной раз, репутацию этой заказухой точно не исправить».

Суть в другом. Что будет, если выяснится, что мгновенное исполнение КТС носило системный характер? Не разовый случай, а множество. К примеру, если в день публикации кто-то сКТСил 9 млн на физиков. И до этого, месяцами, тоже сразу исполняли КТСки. И всё это через одно-единственное отделение. Какая-нибудь добрая душа передаст список ИНН КТСных лавок надзорникам ЦБ. Или огласит данные публично, на пресс-конференции, в т.ч., на английском языке. У меня с инглишем плохо, но «маня ландрынг бэнк» лично я уж как-нибудь пойму.

Эльвира Сахипзадовна, спасибо, что смотрите на суть.

п.с.

Bell. У вас в статье ошибки. Вы дважды написали: «часто одалживали деньги». Одолжить — это дать в долг. Так в словаре, гугле и яндексе написано. Наверно, вы просто очень торопились.