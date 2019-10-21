Как избежать проблем с НДС и выездов в налоговую. И при чем тут презерватив

Особенно важно для тех, кто покупает бумажный НДС.

Способ элементарный, но о нем мало кто знает.

Заранее смотрите СУР своих контрагентов. И покупателей и продавцов.

СУР расшифровывается как «система управления рисками». Это сложная штука, которая анализирует множество данных по юрлицу. А потом делает заключение: плохая компания или хорошая.

Вся работа АСК НДС и контрольно-аналитического отдела ФНС строится на анализе СУР.

В результате анализа СУР в АСК НДС в окошечке общего перечня деклараций напротив каждого квартала вылезает цветной кружочек. Цвет кружка — это как раз то, что нужно знать о контрагенте. Как это выглядит — смотрите снимок.

Вот именно фотография общего перечня деклараций с цветными кружочками вам и нужна.

Цвета бывают 4 видов:

1. Красный. Плохо, высокий уровень риска.

2. Желтый. Терпимо. Но мозг налоговая посношать может.

3. Зеленый. Хорошо. Встречается редко.

4. Серый. Неопределенный. Серый — это нормально, на уровне 4 по 5 бальной шкале.

Просто заранее изучайте ваших контрагентов.

С красными будут проблемы. Вас будут дергать в наложку и требовать денег. Вы будете доказывать, что вы не баран.

С желтыми — отсроченные проблемы. По ним могут дергать длительное время спустя. Дергать будут лениво, в лайтовом режиме. Вдруг, вы нервный и в чем-нибудь признаетесь. Лицо кирпичом, всех слать нафиг.

Критически важно знать СУР, если, вдруг, вы покупаете бумажный НДС.

К сожалению, 90% бумНДСа на рынке — хлам, составленный из мусорных-компашек-отработок. Они изначально красные или желтые.

Желтый СУР 1 звена допустим только, если лавка старая, внешне похожа на транзитку. Но за ней должны быть серые или зеленые компашки.

Всегда, без исключений, проверяйте качество услуги бумНДСа, которое вам оказывают. Требуйте ИНН первого к вам контрагента. И, желательно, ИНН компашек следующего звена.

Пусть тот, кто предоставляет услугу, предоставляет вам и фото СУРа с предыдущими кварталами. Отказываются дать ИНН, не могут предоставить СУР сами — не надо с ними работать, это кот в мешке.

А верить на слово, какой их НДС классный, ни в коем случае нельзя.

Если вы уже взяли бумНДС, проверять СУР всё равно следует раз в квартал. Это как поход к доктору на диспансеризацию. Есть шанс заранее узнать о своих проблемах. До того, как внимание на них обратит сама налоговая. А там и тихонечко уточниться успеете, тем самым увеличив срок жизни вашего юрика.

Запомните. Кто заранее проверяет СУР, того потом не кошмарит налоговая. СУР — это как презерватив. Без СУРа можно только с теми, кому сильно верите.

Узнать СУР можно у друга, работающего в налоговой.

Конечно же, лучше всего платить все налоги. И даже чуть больше. Просто так, на всякий случай. Спать будете спокойнее.

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