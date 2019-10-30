Как налоговая помогает конкурентам доставать данные вашей компании

Про конкурентную разведку. Пришли крупные промышленники. Нужна информация. Как, у кого и на каких условиях крупнейший и самый эффективный конкурент в их сфере получает сырье. Нужны все детали. Движения денег по счетам, счета-фактуры, договора.

Подключается налоговая. Высокий уровень. Высокий уровень может задействовать любую территориальную налоговую. Та уже запрашивает всю информацию у конкурента. Конкурент, как и все прочие юрлица в стране, спокойно отвечает на запрос, предоставляя все договора, доп.документы и счета-фактуры.

Информация передается промышленникам.

Обычно с такими запросами приходят к силовикам. Только силовики сами никаким образом данную информацию получить не могут. Они тоже идут в налоговую. Но для клиента силовики умножают прайс на порядок. На порядок — это в десть раз.

Присутствие в схеме силовиков очень дорогое, рушит экономику процесса и делает нерентабельным подобные запросы для среднего бизнеса.

15 лет назад я дружил с девочкой, которая работала в топовой аудиторской компашке РФ. Обслуживали нефтяников. Нефтяники заказывали исследование рынка заработных плат в своей сфере. Им важно было знать, сколько получают менеджеры и топы у конкурента. Нужно это, чтобы делать конкурентные предложения и переманивать людей.

Девочка заказывала список сотрудников нефтяных организаций. А потом 2-НДФЛ по интересующим физическим лицам из списка. Вся эта информация помещалась в красивые рисунки и графику в презентации. И продавалось за астрономические деньги как исследование рынка.

Основа же данного документа простейшая и достается через ФНС.

Каждый может узнать всё о каждом. Налоговая — лучший друг для развития бизнеса. Никакими другими путями не получить точную информацию так быстро и так просто.

Ровно аналогично ФНС — лучший друг в убийстве чужого бизнеса. Частные консультанты берут на себя работу контрольно-аналитического отдела ФНС. Часто бывшие сотрудники налоговой или БЭПовцы. Делают запросы по движениям средств заказанного юрлица. По счетам-фактурам. Выгружают схемы НДС. Сидят сутками и методично, кропотливо ищут расхождения и схемы оптимизации. Что-нибудь обязательно находится, ибо бизнес на 95% работает крайне примитивно и использует тупые схемы.

Две недели работы таких консультантов могут убить бизнес с многомиллиардными оборотами. По результату работы возникает информационная записка со схемами и суммами.

Всё расписано точно и детально, с полной доказательной базой. Предоставление этой информации в ФНС, БЭП и белым клиентам заказанного юрлица в кратчайшие сроки ставит крест на его деятельности.

Потенциально возбуждаются уголовные дела, конкурента полностью раздевают, ибо съехать с уголовки по крупным суммам не дешево.

Консультанты с БЭПом и ФНС часто исторически дружат, поэтому отрабатывают сразу и жестко. Да и приносят консультанты готовое, оформленное дело — это подарок для погон.

Убийство крупного бизнеса — приятное дело. Современная охота.

Совершенно бесполезны в этих процессах служба безопасности и большинство силовиков. Чаще всего, они вообще не понимают сути бизнеса и финансовых схем, ибо являются выходцами из силовых блоков.

Если попросить их сделать досье на конкурента, можно рассчитывать на талмуд в сотни страниц, скаченные из спарка и открытых ресурсов. Что-то могут подсветить через ментов. Но, в целом, бесполезный мусор, который можно сразу выкинуть в урну.

Завязок в ФНС или с правильными консультантами у безопасников, чаще всего, нет.

Если контакт всё-таки находится, то любая передача информации через безопасников — это мучения. Каждое слово, переданное и искаженное ими, требует дополнительных уточнений. Скорость коммуникации крайне низкая.

Консультант должен взаимодействовать с финансовым директором и собственниками заказчика, это эффективно.

В безопасники же берите людей, шарящих в финансах и дружащих с ФНС. Бывших сотрудников КАО ФНС или БЭП. Это не тупые исполнители, а люди, способные узнавать от бывших коллег актуальные схемы и внедрять их у вас.

Всё описанное выше — выдумка про банановую страну где-то в центральной Африке. В нормальной стране такого не существует.