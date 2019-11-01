В РФ сейчас действует крупная финансовая пирамида. По всем внешним признакам она скоро упадет

В РФ сейчас действует крупная финансовая пирамида. Prizm.Если объём ущерба от Кэшбери оценивали в 3 млрд рублей, то в Prizm, по моим оценкам, больше 5 млрд.

Это про Prizm на центральном ТВ крутили разные смешные сюжеты в новостях. Освещение криптовалюты попом. Или как Джигурда песни распевал про криптовалюту. Создатели – молодцы. Умеют хайпануть.

Prizm завуалирована под криптовалюту. Но, по факту, в отличии по биткоина или эфира, Prizm не имеет технологии. Основа Prizm исключительно спекулятивная, это чистейшая пирамида.

Я не имею ничего против пирамид и их создателей. Это их дело, их хлеб.

Суть в другом. По всем внешним признакам Prizm скоро упадет.

Есть модель финансовой нагрузки на систему. Рост пирамиды всегда упирается в население. В данном случае – население СНГ. По сроку жизни проекта и охвату, лично я делаю вывод, что проекту осталось не много, население СНГ уже почти исчерпано.

Руководители проекта недавно выставили видео, где они рассказывают вкладчикам, что они войдут на рынок Китая и Таиланда.

Вот само видео:

Так вот. Этого не будет. Исторически ни одна финансовая пирамида из РФ с 91 года не смогла войти в эти регионы. В тч, МММ-2011. А они очень пытались распространить влияние на Китай и Индию. Они не смогли, вообще.

Не смогли выйти на Азию и крупнейшие электронные пирамиды СНГ, так называемые хайпы.

У Prizm нет никаких преимуществ перед другими пирамидами, которые азиатские рынки ранее отвергали.

Вкладчики. Оцените сами % прироста депо за месяц. И сравните с МММ-2011 и прочей классикой.

Вы поймете, что средний возраст жизни пирамид такого масштаба, территорией распространения и подобной процентной нагрузкой, не превышает два года. Это просто исторический факт.

Судя по тому, что руководство Prizm выпускает видео о выходе на территорию Азии, они уже сами понимают, что лимиты населения СНГ исчерпаны или близки к тому. И, уверен, начали сливать свои фантики малыми порциями.

Денег в Prizm намного больше, чем в Кэшбери. Но падение пирамиды в СМИ столь же сильно освещать не будут. Кэшбери затронула пенсионеров и социально незащищенные слои населения.

А Prizm ориентируется на молодых и относительно сытых. Таких не жалко. И сюжеты про них записывать не интересно.

У меня есть знакомые, которые вложились в Prizm больше года назад. Они получили за это время хорошие деньги.

Но сейчас срок жизни проекта подходит к концу. Среди моих подписчиков есть крупные вкладчики проекта, рекомендую начать фиксировать прибыль.

Видео, которое натолкнуло меня на текст выше, я прикрепил. Ровно после аналогичных видео в скором времени осыпалась МММ-2011. И сыпались прочие пирамиды.

«Выход на международный рынок» - это всегда последняя карта, которую разыгрывают проекты из СНГ.