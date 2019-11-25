Почему юрлицам пора валить из Москвы в регионы: сравниваем цены на проверки

Валим в деревню, чтобы кроить налоги. Для юриков с оборотом от ярда.

Минимальный ценник на выездную проверку в столице — около 50 млн.

Из чего он складывается? Рекомендация управления налоговой службы по сумме минимального доначисления в бюджет — 23.5 млн. За меньшее нет особого смысла напрягать людские ресурсы.

Капать в бюджет ровно 23.5 как-то стыдно, поэтому договариваются на 25. Чуть выше минималки.

Ещё 25 млн — это стоимость самого решения через управление в столице. А почти все решения проходят именно через него. Меньше можно, но нужно выйти напрямую на руководство территориалки. Это не так легко.

Поэтому, отправная точка — именно полтос. Если в акте по выездной 100 по НДС, проще и дешевле договориться с территориалкой о выплатах в бюджет. Без всяких заносов. Всё равно, они потратят полтора года на выездную. В процессе, если сильно будете сильно бодаться, то сможете значительно уменьшить сумму.

Но если сумма по акту, допустим, 250 млн, то 50 — кажется уже вполне разумным предложением.

Прайс на решение у всех помогал по столице — одинаковый. Т.е, значительно ниже 50 сделать не получится. По столичной области ситуация чуть дешевле, но не сильно.

Можно ли разойтись ещё дешевле? Можно.

Если успеть выпрыгнуть до начала выездной в дружественный регион, то сумма может сократиться разительно.

Если руководство некоторых территориалок в Москве покупало себе дома на насыпных островах в ОАЭ, то их коллеги из регионов живут значительно скромнее. Конечно, они тоже обеспеченные люди по местным меркам. Но суммы всё равно человеческие.

Если в цифрах, то же те 250 можно сократить на круг уже до 17-20. В регионах минимальный норматив для выездной на уровне 7-10. И ещё столько же за «чудо». По-моему, это замечательное предложение.

Какие риски? Никаких. Дороже, чем в столице\области точно не будет.

Какие регионы выбирать? Дальние, дотационные. Всё равно, они живут не с налогов, а с дотаций и различных программ финансирования.

А собранные налоги, как не парадоксально, приходится закидывать в федеральный бюджет. Особой логики в этом нет, т.к. все нормальные люди знают, что бюджет — это такая штука, откуда надо брать, но не класть.

Более того, если вы переезжаете и ваша прошлая налоговая в догонку посылает всевозможные акты и кляузы о том, что вас нужно проверять, новая налоговая с радостью положит на всё это болт. Ведь главное в стране — это дружба. Хороших и платежеспособных гостей обижать нельзя.

Стоимость месячной поддержки, если вы сильно химичите с НДС, тоже разительно отличается. Вам всегда скажут, где произошел разрыв, за шашлыком в ресторане покажут древо АСК и обозначат проблемного контрагента. Если, вдруг, не сможете сами найти, у кого взять уточненку, так и тут порекомендуют.

В общем, совсем иной уровень сервиса. Это как уехать лечить зубы и ставить импланты в Белоруссию. Значительно дешевле и человечнее.

Важную роль играет и то, что во многих регионах выездную проводит само управление. Если в столице выезд осуществляет территориалка и за её действиями крайне внимательно наблюдает управление и трясет по показателям, то в регионе не так. Только управление. И всё. Управление же и согласовывает переезд. Меньше людей в цепочке — меньше денег и нервов.

Главное, это не тянуть до того момента, когда вас решат не выпускать из вашей налоговой. В принципе, даже при таком решении, всё равно есть способы принудительного переезда. Но они стоят денег. Обычно, тысяч 500 тысяч. Через смену дира на регионала и миграцию на его домашний адрес, в квартиру. Региональная наложка сама перетащит юрика и будет всячески за вас бороться.

Самое скорбное — это дотянуть до ВНП в столице. После назначения ВНП никакой переезд вам не поможет. Во-первых, против коллег тут уже никто не пойдет. Брать лавку, которую уже гаратированно решил выпотрошить коллега — портить себе карму. Во-вторых, по закону, кто ВНП назначил, тот её и проводит. Т.е, мучить вас будет всё та же прежняя налоговая.

Поэтому, думайте о своём будущем заранее. На просторах необъятной страны всегда есть места, где на ваши деньги отзовутся сердцем.

п.с.

Ниже картина: «Жирный коммерс приехал»

п.п.с.

Действие происходит в выдуманной вселенной. Любые совпадения со страной, о которой вы подумали, ошибочны.

Пишу про налоги доступным языком. Если нравится, тыкайте наверху "подписаться", чтобы не пропустить следующий материал.