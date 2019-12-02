Портал Банки.ру отжали у его владельцев, Филиппа Ильина-Адаева и его жены, Елены. Филипп написал об этом прекрасный пост: "Будущим поколениям стартаперов…". Уже к вечеру об этом событии будет говорить весь рунет и телеграм каналы.

Филипп и Елена основали банки.ру. Сами развивали его весь срок жизни. Сами создали вокруг портала экосистему: тусовки, премии, форум, где общаются сотни тысяч людей.

А потом появился инвестор. И решил отключить большую часть ключевых фишек банки.ру. В том числе, народный рейтинг, одну из ключевых фишек, зачем люди лезут на сайт: посмотреть отзывы других живых людей о банках и финансовых продуктах.

Да, у Филиппа и Елены сейчас не самая приятная ситуация. Они восприняли инвестора как партнера. Расслабились. И их выкинули.

Но, честно, говоря, я не вижу в этом трагедии. И вот почему:

1. Инвестор банки.ру допустил ошибку, которой нельзя допускать в банковской отрасли. Они создали ситуацию, при которой сор вынесли из избы. Банки – это консервативная отрасль, которая не терпит публичных скандалов и токсичности. В крупных банках всё всегда хорошо: нанотехнологии, стабильность, светлое будущее. Размещать рекламу на площадке, вокруг которой идет грызня – сомнительно. Лучше подождать, пока всё уляжется.

2. В банковской сфере первостепенен личный бренд. Верят не организации, верят приличному человеку.

Филипп – это бренд. Всё банковское сообщество знает его лично. Уважают и ценят. Весь его стиль жизни и философия олицетворяют банковское дело. Филипп в доску свой.

Только на этом бренде вполне можно сделать новую реинкарнацию банки.ру. Для какого-нибудь Сбербанка или ВТБ не составит никаких проблем стать генеральным спонсором такого проекта. И с такими инвесторами проблем уже не будет, им просто не нужны деньги.

3. Инвесторы банки.ру и новый гендир – никто и звать их никак. Допускаю, что с этого момента ряд банков перестанет поддерживать общение с журналистами портала и руководителями. Просто потому, что верили на слово Филиппу, что конечный материал будет именно таким, как они заранее договорились. Взять и быстро наработать доверие и авторитет просто невозможно. Для банкиров банки.ру отныне это просто какие-то американцы и никому не известный ставленник-гендир.

4. Банки.ру – это, прежде всего, форум. Да-да, такая старая, древняя штука, на которой общаются люди. И если авторитетный костяк этих людей, всего человек 30, призовет сообщество уйти на новый форум, так оно и произойдет. Когда-то от бмвклуб.ру откололся кусок пользователей и появился мерседес клуб. И на сегодня объём рекламы на мерседес клубе в разы выше.

Летом обедал с умным человеком, который продал часть своего бизнеса крупному российскому инвестору. Сумма больше 10 млн долларов. А потом собственноручно, абсолютно умышленно, задушил свой бизнес. После чего выкупил проданную долю обратно. Меньше, чем за 10% суммы, полученной от инвестора. И начал вновь успешно его развивать.

Это очень хороший и редкий кейс по правильному использованию инвестора. Если не высушишь инвестора, он высушит тебя.

С текстом Филиппа вы можете ознакомиться по ссылке: https://www.facebook.com/ilyinadaev/posts/2651407061605164

Филипп, Елена. На самом деле, у вас всё хорошо.

А будет ещё лучше.