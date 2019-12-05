Где легче получать второй паспорт

За последнюю неделю с такими вопросами обратились сразу несколько людей. Речь именно о гражданстве. Не о ВНЖ или ПМЖ. В этой сфере у меня есть небольшая, накопленная компетенция в виде пяти разных паспортов. Решил высказаться. Пишу открыто:

Есть публичные варианты, о которых знают все. К примеру, Румыния. Вам дорисовывают бабушку-румынку в фотошопе. И хоп, волшебство. Но, на самом деле, не так. Срок ожидания Румынии сейчас три года. Уже сегодня дикие проблемы с прохождением присяги, требуется румынский язык на уровне А1. Если раньше присягу сдавали коррупционными методами в разных консульствах, то сегодня – фиг. Пока что язык - это трудно решаемый вопрос. Через три года точно будет совсем не решаемый. На мой взгляд, подача на Румынию сегодня – деньги на ветер, кормежка посредников. Дело в том, что деньги они забирают после выхода приказа на присягу. А выход приказа совсем не обозначает, что вы присягу пройдете. Это очень массовый развод клиентов.

Не буду касаться островных вариантов, гражданство за инвестиции. Просто не понимаю, зачем оно нужно. Для безвиза в ЕС проще на пару лет визу сделать. На случай проблем с законом острова – это ад.

Практика такая. Если ты сделал гадости в РФ или другой стране, ты улетаешь на свою вторую родину и сидишь там безвылазно. Размер мира сокращается до размера государства, в котором ты поселился. Пересечение границ несет в себе гигантские риски, могут сцапать в любом аэропорту. Яркий пример – Невзлин. Улетел в Израиль, там и тусит. Висеть с таким паспортом в какой-то другой стране, пусть и цивилизованной, это тоже риски. Вон, Лондон взял и выпнул наших олигархов недавно.

А чего делать тем, у кого паспорт какого-нибудь Сент Китс и Невис? Сидеть безвылазно на острове крохотного размера, где ничего, кроме сахарной плантации то и нет? Получается совершенно бесполезная игрушка.

Ещё я не буду говорить о вариантах типа Мальты или Кипра. Мальта на круг, со всеми расходами, стоит 1.200.000 евро. Кипр – не меньше. И длительное время ожидания. В обеих странах до года проверяют биографию, пока клиент сидит с внж. Потом ещё год выдают паспорт. Это варианты для обеспеченных людей.

Теперь о реальном. О тех вариантах, куда ещё не ломятся толпы.

Испания и Португалия синхронно приняли закон о выдаче гражданств потомкам евреев, изгнанных с их территорий. Рассмотрение длительное. Себестоимость - мизер. Подаваться имеет смысл сразу в две страны. В Португалии отрисовали сефардскую бабушку, в Испании – дедушку. Это тупо увеличивает шансы. Если пройдете к присяге, за 6 месяцев выучите испанский язык.

Чуть раньше я писал о Турции. О том, что в конце 2018 году они приняли закон о гражданстве за инвестиции. Среди бессмысленного флуда в комментариях, нашелся один известный финансист, который глубоко в теме. Обсудили, что лучший вариант – это купить гособлигации Турции. Происходит это за день. А там можно и подаваться на гр-во сразу. Рисков значительно меньше, чем вкладываться в турецкую недвижимость на 250 тысяч. Денег на круг по бондам получится до 100 тысяч долларов. Паспорт получите быстро, через 4 месяца.

Лучший вариант на сегодня – это страны Латинский Америки. За недельку я посидел, почитал законы и практику большинства стран Латинской Америки. Пообщался со множеством людей, которые проходили процедуру получения гражданства в Аргентине, Мексике, Чили, Уругвае и т.д.

Лидером по простоте паспорта получения является Аргентина. Берешь любую беременную женщину на позднем сроке. Прилетаешь с ней в Аргентину. Она рожает. Ребенок сразу становится гражданином. Потом получает и российское. Родители ребенка через 2 месяца после родов получают ПМЖ. И сразу же подаются на гражданство. Через год получают гражданство. Роды бесплатные. В брак с женщиной вступать не надо. Достаточно быть просто отцом в свидетельстве о рождении ребенка. Итог: через полтора года на круг, без всяких отрисовок, у вас гарантированно гражданство Аргентины. Красивая, большая страны. С сильным паспортом: 158 безвизовых стран, почти как у паспортов Евросоюза.

И торчать на месте в Аргентине безопасно, если у вас проблемы с законом где-то. Ещё фашисты массово оседали в Аргентине и ничего им не было.

В связи с этим, ищу адекватную, беременную женщину на позднем сроке. Женщину, заинтересованную в том, чтобы у её ребенка (да и у неё самой) появился второй паспорт. Это не шутка. Пропишусь в графу «отец».

На круг можно уложиться в три-четыре месяца нахождения в Аргентине, до получения ПМЖ. Дальше уже работает местный юрист, по доверенности.

Уважаемые читатели, если у вас есть знакомые женщины в положении, скиньте им этот текст. Заранее спасибо.