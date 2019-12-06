В стране сейчас около 960 тысяч банкротов. Догадайтесь, почему рынок недвиги ждет кризис?

В стране сейчас около 960 тысяч банкротов. Считай, город-миллионник. Все те, кто взяли различные кредиты. Не смогли выплатить. И сейчас банки их банкротят, продавая имущество с аукционов. Только на одной электронной площадке за неделю появилось 45 тысяч предложений по имуществу банкротов. Количество банкротов в стране растет как снежный ком. Что не удивительно, народ упорно сам лезет в долги. Банкротят всех, бедных, богатых. На аукционы попадают и яхты с автомобилеями Bentley и Ferrari.

Осенью я и мой товарищ, Андрей, начали синхронно строить себе дома. Я в Подмосковье. Он – в Краснодарском крае. У меня 390 метров металлокаркас.

У него 500+, кирпич. Оба мы со строительным опытом. Умеем считать бюджет и строиться экономно. Обмениваемся с Андреем информацией. В строительстве есть себестоимость метра, ниже которой ты никак не упадешь. Около 20 тысяч рублей\метр.

Речь про коробку, без отделки, коммуникаций, участка и проч. Всё равно, какая у тебя технология: каркас, сип, кирпич, брус и проч. Будет около 20. Больше – можно, легко. Меньше – нельзя.

Оба сейчас одновременно пришли к мысли, что стройка – это глупо.

На аукционах банки продают дома дешевле, чем стоимость материалов, которые уходят на дом. Без учета работы, участка, времени на стройку. В паре аукционов я сейчас сам поучаствовал, но продул, разошлись по ставкам на 200-300 тысяч рублей. Дом под Сочи, к примеру, отдали за 35% от того, что продавцы хотят на циане и авито. Банки не ждут покупателей. У банков на продажу обычно уходит около месяца. Каждые 3-5 дней идет снижение цены на 5-10%. И они падают до той цены, пока точно кто-то не возьмет, просто из жадности.

Поэтому, кто думает строиться, мой совет, не делайте глупость. Если у вас нет привязки к уникальному месту или какого-то крайне необычного видения дома, если вы не кайфуете от процесса стройки, на который точно уйдет пара лет, берите недвигу у банкротов. Более того, про хотелки физиков на циане вообще можно забыть. Беседуя с коллегами из банков и арбитражными управляющими, я вижу, что разрыв по хотелкам продавцов и реальными сделками на рынке в регионах около 50% от цены. В Москве и Питере ситуация лучше, дельта 15-20%. Но вокруг есть ещё целая страна.

Вывод из всего этого простой: рынок недвиги скоро ждет кризис. Я молчу про муравейники, которые в гигантских количествах лепят девелоперы. Речь именно о залоговом имуществе. Через два года, при соблюдении таких темпов, банкротов в моменте будет уже под 2 млн. Вся эта масса недвижимости синхронно попадет на рынок.

Я всё равно рад своей коробке. Хотелось построиться именно в этом месте, именно железную будку. Но это эмоциональное решение. Прагматичный подход был бы иной: имущество банкротов.