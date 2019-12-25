АСК НДС 3.0 не существует. Это миф, который поддерживают сами налоговики

С 1 января будет внедрен АСК НДС 3.0. Сверка платежей и счет-фактур идёт мгновенно. Вскрыты прошедшие годы. Программа автоматом подключает сотрудников УЭБиПК. Это — сборник распространенных пугалок.

ФНС начали массово рассылать запросы, где пишут, что АСК НДС знает про юридическое лицо и его директора абсолютно всё. Фотография такого запроса на картинке ниже.

На самом деле, модуль АСК НДС почти ничего из перечисленного в запросе не показывает.

Ниже я расскажу про реальную работу системы АСК НДС.

-1-

АСК НДС — это просто модуль, надстройка к налоговой программе «АИС налог-3». Этот модуль рассчитывает только разрывы по цепи НДС.

АСК НДС написан ГНИВЦ, государственной которой, которая делает сейчас почти всё ПО для ФНС. Вспомните любое государственное программное обеспечение. Обычно, оно всегда кривое-косое. АСК НДС — из той же оперы.

Сейчас, в предновогодние недели, АИС, а вместе с ним и АСК НДС, вообще стабильно висят. Традиционно падает сеть, не выдерживает нагрузки.

-2-

«Завтра мы внедрим «АСК НДС 3.0 и вам всем хана».

АСК НДС 3.0 вообще не существует. Это байка. Миф, который поддерживают сами налоговики. Главная пугалка этого мифа, что в 3 серии АСК НДС научится мгновенно сверять банковские платежи и счета-фактуры.

Вот почему этого не будет в обозримом будущем: АСК НДС и «АИС Налог-3» черпают данные по банковским проводкам из «ФИР Банки». ФИР — это ещё одна налоговая прога.

В теории, ФИР должен на автомате подтягивать выписки из всех банков. На практике, это не работает. Если в ФИР что-то и попадает, то только чудом. В ФИРе стабильно нет информации по последним кварталам.

По предыдущим кварталам информация всегда попадает только частично: может быть 10-20-50% от операций. Как повезет.

Большие банки, у которых множество региональных подразделений по всей стране, часто имеют разрозненное программное обеспечение. Центральное московское подразделение со своим БИКом и ПО. Это подразделение может более-менее нормально отчитывается в ФИР Банки. А где-нибудь в Свердловске ПО этого же банка может месяцами вообще не иметь электронной связи с налоговой. Просто сломалось и всё. Ждите, когда-нибудь починим. И если налоговикам что-то нужно именно из свердловского отделения данного банка, они пишут письмо и посылают его в бумажном виде. Через неопределенный срок придет ответ. Если не потеряется. О том, что данные из этого свердловского отделения будут грузиться в ФИР банки, речи нет вообще.

Ещё ФИР банки частенько меняет приход и расход местами. Т.е, то, что на ваш юрик приходит от клиентов, прога ставит в графу «расход».

Никакие операции с картами и эквайрингом в ФИР банки тоже не попадает. Карточные операции ФНС не видит вообще, для них это слепая зона.

Из всего вышесказанного, на выходе мы получаем информационный мусор, непригодный в использовании.

Сами сотрудники ФНС обо всём этом чудесно знают. Поэтому, они никогда не пользуются данными из ФИР банки, это просто потерянное время. Сотрудники сразу делают запросы в банки и ждут, пока банк пришлет человеческую выписку. И только после этого начинают сверку.

Сделать запрос по счету сотрудник территориалки просто так не может. Каждый запрос в электронном виде должен подтвердить зам начальника территориалки, запрос должен иметь какое-то обоснование.

Таким образом, чтобы АСК НДС 3.0 смог получать сведения из банков и делать сверку на автомате, сначала нужно целиком перестроить систему ФИР и АИС, корректно интегрировать её во все банки страны. Обучить персонал налоговой и банков. И только после этого модуль сможет корректно работать. По моим подсчетам, это задача минимум на год-два.

ГНИВЦ в данный момент рожает новый модуль, с функцией «визуальный сетевой анализ». Если простым языком, то новый модуль ищет связи юрлиц по всей цепи. Когда внедрят модуль — не известно. Но и новый модуль тоже подсасывает информацию из ФИРа. И тоже не умеет сопоставлять суммы и с-ф.

-3-

Налоговики начали массово подключать сотрудников УЭБиПК. Это на самом деле так. В чем суть. Сотрудники ФНС во многом оказались бессильны против качественного бумажного НДСа. Программа не показывает разрывов. Однако, юрик платит совсем мало налогов. Дальше у налоговиков два пути.

Путь первый: провести титанический труд по разбору работы данного юрлица, выявить его реальные косяки и предъявить. Это загрузит сотрудников контрольно-аналитического отдела на неделю. Ни на что другое у них времени не останется чисто физически.

Путь второй: прислать очень абстрактное требование. Формулировка максимально водянистая: вы заплатили мало налогов. Ни в коем случае не уточнять, каких именно налогов и в каком количестве. Как в запросе на фото.

Дальше вызвать директора на комиссию. На комиссии прямо напротив дира посадить сотрудника УЭБа. Сотрудник УЭБа должен грозно смотреть директору в глаза, издавать пугающие звуки и иногда непроизвольно тянуться к кобуре.

На выходе получаем бледно-зеленого директора, которому нужен нашатырь и валокордин. Ничего конкретного ему не предъявили и не сказали.

Времени сотрудников налоговой потрачено всего час. Но директор готов сознаться во всём на свете.

Написано в шуточной форме, но именно так и происходит.

Это прост факт. Вместо наработки доказательной базы налоговики перешли к самому банальному запугиванию. Страх работает быстрее и эффективнее.

Почему начали работать именно так, объяснить очень просто:

Хорошие исполнители бумажного НДС научились весьма качественно обходить систему АСК НДС. Разрывов может вообще не возникать, деревья зеленые или желтые. Отработать такое дерево руками, опросить кучу директоров — это гигантская трата времени.

Если же всё это сделать, то будет камералка и выездная проверка. Выездная проверка — это полтора-два года работы с налогоплательщиком, тонны документов, сотни-тысячи человекочасов сотрудников ФНС. Крупные выездные проверки могут вообще на время парализовать работу отделов КАО и ВНП.

Получится ли через полтора-два года работы получить с этого юрлица хоть что-то в бюджет — тоже большой вопрос.

Намного эффективнее тупо запугивать всех подряд. Кто-то пойдет и сразу заплатит. И здесь присутствие сотрудников УЭБа — лучший помощник. Люди инстинктивно боятся ментов. Когда-то в стране была налоговая полиция. И их боялись. Потом ФНС и полицию разделили и ФНСников бояться перестали. Сейчас, фактически, опять идет слияние.

УЭБовцам всё это тоже выгодно, к ним прибегают решать вопросы. В Москве к большим юрикам теперь катаются из управления по городу или из управления по России. По мелким суммам и юрикам — сотрудники управлений по округам.

Нужно просто принять новую реальность: теперь вместе с ФНС всегда будет УЭБ. Бояться ни тех, ни других не нужно. Что нужно, так это более тщательно продумывать систему собственной безопасности.

Вообще, с такой загрузкой УЭБа на мероприятиях по запугиванию, времени на отработку реальных злодеев у них теперь будет меньше.

ФНС просто заваливает УЭБ запросами. УЭБ, в свою очередь, пытается максимально сползти на стандартные отписки. Иначе, они просто захлебнутся в ФНСной рутине.