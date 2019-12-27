«За перевод на карту снимут НДС, НДФЛ и не только». Как на самом деле контролируют ваши личные карты

В новостях начали проскальзывать такие заголовки. Объясню, по пунктам, почему этого не будет:

— Если налоговый инспектор хочет установить счета физического лица, то делает справку по форме 67. В этой справке он видит все счета физика. Кроме карточных. Карточные счета не попадают в данный документ.

— Если инспектор хочет узнать движения денег по счетам, он открывает «АИС Налог-3». Там есть две ветки, которые позволяют выгрузить информацию по движению денег. Разница в ветках — структурирование информации. Но в обеих ветках нет ничего по движению денег на картах граждан. Карточная информация не попадает в АИС Налог.

— Если налоговый инспектор каким-то чудом установил именно карточный счет физика (хотя, в системе такой информации нет), и сделает запрос в банк по детальной выписке этого счета, то банк всё равно предоставит информацию в очень обрезанном виде.

Дело в том, что даже сами банки часто не видят инфу по своим картам. К примеру, попытайтесь узнать в Сбербанке MCC код магазина, где вы расплатились карточкой. Сбербанк вам ничего не скажет: ни в личном кабинете, ни по телефону. А вот в Альфа-Банке эту информацию уже можно уточнить.

— В стране сегодня 40 банков, которые вообще не подключены к электронному сообщению с ФНС. Это значит, что инспектор должен послать в этот банк бумажный запрос. А банк должен его получить и ответить. Тоже на бумаге. Занимает это вечность. И никто из инспекторов этого не делает. Просто лень.

Если иметь в таком банке карточный счет, то это двойное бинго. Даже, если банк присоединится к системе электронной отчетности, узнать что-либо будет не реально.

Всякие плохие алиментные папы чудесно знают, в каких именно банках надо открывать счета, чтобы их никто не увидел. Система поиска счетов в ФНС и у приставов одинаковая. Приставы счета в банках без электронного сообщения найти тоже не могут.

— В 18 году инспекторам ФНС отключили функцию поиска движений по счетам физиков не находящихся на их территории. Т.е инспектор из СПБ не может посмотреть движения по счетам физика, зарегистрированного в Москве. А вот по юрлицам может. Физика может мониторить только собственная налоговая.

— Самая большая дыра для всей чернухи в России — это киви. Как правильно работать с киви?

Идем к метро. Покупает анонимную симкарт, выпущенную на хз кого. Регистрируем на эту симку кошелек в киви. Человек на сайте киви пополняет ваш новый кошелек со своей карточки или с телефона. А вы уже дальше спокойно обналичиваете с киви счета.

Киви — это непробиваемая стена. Не только для налоговой, но и центробанка. Что именно происходит на счетах киви — не знает никто.

Поэтому, если не хотите, чтобы прием и выход платежей от вас кто-то видел, пользуйтесь киви или аналогами. И научите ваших друзей и близких. Это элементарно.

— Лучше всего иметь счет в зарубежном банке. Есть много стран, где счет можно открыть просто с паспортом. Без прописки и всего такого. Эти карты можно пополнять с других карт прямо на сайте банков. Поэтому, люди смогут делать вам переводы сразу на зарубежную карточку. ФНС России этого е видит. А платить налоги за бугром не нужно, т.к. вы не являетесь налоговым резидентом страны, где открыли счет.

— По текущей практике.

Есть такие сайты: локалбиткоинс и бестчейндж. Продажа крипты за переводы на карты. Обороты многомиллиардные. Через эти сайты тысячи людей из РФ получают годами деньги под лимит снятия. А кто-то и больше: просто транзитят через одну карту на другие.

К примеру, у моего товарища в управлении 450 карт физиков, у него большой обменник. И никому из физиков налоги ни разу не прилетали.

Речь о целой индустрии с гигантскими суммами. А не о двух копейках, которые обычно переводят друг другу.