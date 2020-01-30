АСК НДС не работает. Разрывы по НДС будут искать по-новому

На прошлой неделе в ФНС началось обучение сотрудников контрольно-аналитического отдела (КАО). Именно этот отдел занимается крупными расхождениями по НДС. С сотрудниками КАО я немного дружу, это замечательные люди, и мы с радостью обсудили материалы с обучения.

Самое основное: сотрудников стараются приучить работать не только по дереву связей АСК НДС, но и по контрольным соотношениям (далее по тексту КС).

Контрольные соотношения — это часть модуля АСК НДС. В нем порядка 80 параметров. Если система по какому-то из параметров видит, что с цепью что-то не так, то в КС появляется об этом заметка.

Большинство сотрудников КАО вообще никогда не залезали в эти соотношения. За жизнь я видел всего одного человека, который знал, как расшифровывается информация, указанная в разделе контрольных соотношений и что конкретно обозначает та или иная строка. Но этот человек был одним из разработчиков системы.

На практике ребята из КАО по всей стране всегда лезут в дерево связей и смотрят, как оно построено. Есть ли там разрывы. И пляшут именно от разрывов. Если разрывов нет, то переходим к следующему юридическому лицу. Если есть — начинаем кошмарить.

Построить дерево — это быстро и просто. А лезть и изучать КС — это трата приличного количества времени, на каждое юрлицо времени уйдет раз в десять больше.

Почему центральный аппарат ФНС начал говорить именно о работе по контрольным соотношениям? Почему они изменили модель работы которой уже два года? Ведь раньше инспектор всегда отталкивался от дерева.

Ответ очень прост.

Дерево АСК НДС можно построить без разрывов, не платя НДС. Способов обойти АСК НДС только я знаю штук пять. Т.е этот модуль в текущий момент оказался бесполезен.

Об одном из этих способов, «схеме 2014», на семинаре тоже говорили. А чуть раньше прислали инструкцию по борьбе с этой схемой по всем региональным управлениям.

28 февраля я и бывший высокопоставленный сотрудник одного из крупнейших управлений ФНС, проведем семинар на тему способов работы КАО, детально расскажем про АСК НДС-2 и его алгоритмы. Место проведения — город Москва. Оставляйте контакт ниже:

Суть «схемы 2014» простая. В цепи — юрики разных лет. Крайнее звено — 2014 года. В 2014 году юрлица ещё не отчитывались в электронном виде. При такой схеме дерево АСК не выдает разрыв. А если нет разрыва, то сотрудники КАО спокойны. Руководство налоговой тоже спокойно, показатели хорошие. И бизнесу хорошо — сэкономил на уплате в бюджет НДСа. Да и продавцы бумажного НДС немного заработали. Все довольны.

Сейчас же центральный аппарат фактически признал бесполезность работы старого алгоритма: строй дерево и ищи красненькие молнии (расхождения).

Ту часть модуля, которая строит дерево, обновить до эффективной работы по какой-то причине не могут.

Поэтому, сотрудников начали тренировать, чтобы они начали работать иначе.

И тут внутри ФНС возникает гигантское противоречие. Дело в том, что руководству важны именно показатели, т.е, отсутствие разрывов. Мишустин заявлял, что налоговая победила бумажный НДС по всей стране. И в качестве подтверждающего факта приводил именно отсутствие разрывов в системе.

Цитирую: «Налоговый разрыв по НДС в России является самым низким в мире — менее 0,6%», — заявил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Михаил Мишустин в интервью газете «Коммерсант».

Но разрывов не было не потому, что кого-то там победили, а потому, что бумажники научились работать иначе: строить деревья без разрыва, найдя различные дырки в системе.

Годами по всей вертикали ФНС спускали разнарядки по устранению разрывов на территориях. В приказной форме. В последний раз такую бумажку в КАО спустили в конце декабря. Из-за чего многие сотрудники торчали в новогодние праздники на работе. Разрывы — это исключительно работа с деревом.

Т.е, и руководство территориальных управлений и центральный аппарат ФСН, прежде всего, интересует натягивание показателей. Чтобы красиво сказать: «У нас нет разрывов».

А потом выяснилось, что разрывы победили, а НДС по-прежнему не платится в колоссальных объёмах. Как же так?

Надо сказать, что в ФНС работают очень умные люди. Про все дырки АИСа и модуля АСК НДС они чудесно знают. Мне бы хотелось удивить высоких чинов в ФНС какими-то дырками, которые я знаю, а они — нет. Блеснуть умом. Но я не могу.

Они знают обо всех дырках. И видели многочисленные деревья, которые обманывают систему. Всё это мы с ними обсуждали.

Но по какой-то причине на семинарах информацию для рядовых сотрудников КАО по схемам дают крайне дозированно. Я бы сказал, в ничтожно малых объёмах. Схеме «2014» уделили всего пару минут и строк. Большинство сотрудников ничего не поняли. А о других схемах обхождения дерева АСК НДС вообще умолчали.

И здесь возникает вопрос: «Почему так?». Я не знаю. Но знаю, что на программное обеспечение, технику и её обслуживание ФНС потратили за 2017-2019 год свыше 16 млрд рублей только на пять подрядчиков. А есть и другие. У некоторых из подрядчиков есть абсолютно мутные, нулевые субподрядчики. Если бы я был сотрудником налоговой, то посмотрев на такие юрлица, я бы сказал, что там обналичивают деньги.

Программа же за последние годы написана всего одна. Это АИС Налог-3.

О том, как именно ФНС тратит деньги на разработку ПО, недавно вышла крайне детальная статья. Рекомендую почитать.

На разработку ПО для ФНС из бюджета уходят астрономические суммы. Как именно и на что они используются, никакой информации нет. ПО — это всегда самая классная штука, чтобы закопать деньги, т.к. оценить его стоимость крайне тяжело.

28 февраля я и бывший высокопоставленный сотрудник одного из крупнейших управлений ФНС, проведем семинар на тему способов работы КАО, детально расскажем про АСК НДС-2 и его алгоритмы. Место проведения — город Москва. Оставляйте контакт ниже:

Для того, чтобы Минфин каждый год выделял новые деньги на ПО, всегда нужно улучшать показатели. Показать свою эффективность. Но показатели должны быть не слишком высокие. Умеренно-оптимистичные.

Самое худшее, что может случиться для выделения бюджета на разработку ПО, — это если показатели собираемости НДС резко возрастут. Допустим, в два раза за год.

«Если у вас и так всё хорошо, зачем вам денег выделять? Вы и так большие молодцы.» — скажет Минфин.

Рост собираемости НДС в стране весьма плавный.

Вот цитата Мишустина об успехах: «Если посмотреть тренды за последние пять лет, с 2015 по 2019 год, то при стабильно-умеренном росте отечественной экономики на 3,2% поступления налогов в реальном выражении, то есть без учета инфляции и повышения налоговой нагрузки, выросли в 1,4 раза ( 38,8%)».

Если резко вскрыть и обозначить все существующие схематозы по НДС, то произойдет следующее:

За год сборы НДС вырастут на 50%. Спустя этот год средний и крупный бизнес вскроют себе вены. Денег на разработку АИС и АСК НДС так много больше не выделят. Пилить будет нечего. Управлениям по регионам и территориалкам тоже не с чего будет кормиться. Денег за уточненки по НДС им больше заносить не будут. Ведь систему уже не получится обмануть. Десятки тысяч нальщиков и их семьи останутся без хлеба, не успев адаптироваться к новой среде.

Короче, резкое повышение сборов НДС и выявление всех схем — это сплошной стресс для всех. В светлое будущее нужно идти поступательно, учитывая интересы всех сторон.

Всего за обучающий семинар для сотрудников КАО показали около 15 слайдов. Рассказали про контрольные соотношения.

Но самое забавное, что в конце семинара всё равно показали слайд на котором написано:

«Установить по отчету „Дерево связей“ основной состав налогоплательщиков-участников схемы и их роль на каждом звене».

Т.е, после замечательного рассказа про контрольные соотношения, лекция всё равно вернулись к дереву и показателям.

Вывод, который сделали сотрудники КАО после семинара, что работать они будут по-старому. И что заваливать отчетами их будут ещё больше.

28 февраля я и бывший высокопоставленный сотрудник одного из крупнейших управлений ФНС, проведем семинар на тему способов работы КАО, детально расскажем про АСК НДС-2 и его алгоритмы. Место проведения — город Москва. Оставляйте контакт ниже:

В ближайшем будущем в отработке схем НДС вряд ли что-то резко изменится. ПО ФНС откровенно хромает. А загонять сотрудников делать работу руками — не выход.

«Схему 2014» не слишком жалко. Она не особо актуальна потому, что компаний 2014 года на рынке юрлиц почти не осталось, это очень редкий товар. И в промышленных масштабах при оптимизации НДС данная схема уже давно не применяется. Да и вряд ли сотрудники полезут проверять даты по всему дереву, до дальних звеньев. Ведь с показателями-то всё нормально, разрывов нет.